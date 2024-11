Det er nå klart for årets siste løp i Maratonkarusellen i Bergen den 7. desember, et løp som har fått navnet Bergen Adventsmaraton. Tidligere het dette løpet Hans Jacobs minneløp, etter legenden Hans Jakob Berntsen, men arrangørene har nå lagt om til et mer nøytralt navn som appellerer også til dem som ikke har hørt om denne spesielle mannen, som var en sentral drivkraft i løpsmiljøet i Bergensområdet.

Maratonkarusellen i Bergen har hatt kraftig vind i seilene denne høsten, det forrige løpet hadde en rekordoppslutning med nær 400 deltakere.

Det blir den vanlige løpstraseen med start og mål på Fana Stadion og vending ved Kalandsvatnet, to runder for maraton, en runde for halvmaraton.

Bergen Adventsmaraton 7. desember 2024

Dagsprogram:

09:00: Sekretariat åpner for henting av startnummer, innlevering av verdisaker ol.

10:00: Start maraton (2 runder)

11:30: Start halvmaraton (1 runde)

13:30: Premieutdeling