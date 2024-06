Bergen3000 er et relativt nytt løp rundt Store Lungegårdsvannet på utsiden av Bergen Sentrum, som arrangeres for tredje året på rad lørdag 8.juni. Årets utgave har fått navnet "kondistesten2024" med bakgrunn i at distansen benyttes både i forsvaret, idretten og på skoler for å teste kondisjonen til utøverne. Løpet består av tre distanser: 3000 meter for alle, 300 meter for barn og stafett for grupper (4x750 meter).

Per 15. mai 2024 var påmeldingen 100 deltakere foran fjoråret, og arrangøren satser på ny gjennomføring med deltakerrekord. De foregående årene har det vært en liten økning, og målet i år er å bikke 1000 deltakere. På startlistene ser vi allerede flere av de raskeste løperne som har deltatt tidligere samtidig som vi ser en økning i antallet 3000 meter-påmeldinger kontra barneløpet. Det er gledelig.

Løypen er flat og rask samtidig som den er lagt slik at deltakere aldri kommer i konflikt med trafikkert vei. Byen må heller ikke stenges ned på grunn av arrangementet. Løypeprofilen gjør at løpet passer både for de som ønsker å løpe fort for å sette rekorder, men også for de som vil løpe sitt første løp eller teste egen form. Barneløpet "Bergen300" bidrar videre til at både små og store kan delta, og hele familien kan oppleve mestring gjennom arrangementet.



Se gjennomløping av løypa i fortfilm





I fjor var det Marius Sørli og Lina Rivedal som gikk av med seieren i herre- og dameklassen.





Mer informasjon

Arrangørens nettside

Bergen3000 på Facebook