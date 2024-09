Traséen byr på lange partier med delikate skogs-stier, myldrende av kristtornbusker, enkelte korte strekk av grusveier og asfalt mot slutten inne på idrettsanlegget.

Været var lettskyet og pent med litt vind på åpne strekk. Det var imidlertid ikke til å unngå at det nylig regnet hadde gjort det bløtt i de fine skogspartiene. Ikke noe problem for den vanlige mosjonist, men litt mer krevende for de som hadde hastverk.

Karusellens løypegjeng har imidlertid allerede en liten omlegging på tegnebrettet for neste år som skal redusere dette problemet - som ellers er vanskelig å unngå for et seint høstløp.

En god del lokale stilte opp, så vi fikk et bra antall enkeltstarter. Det er fortsatt litt tungt å få bevegd de store massene ut fra sentrale Kristiansand, men det kan de bare angre på…. Det var meget god stemning blant alle i området rundt idrettsplassen, og folk var veldig fornøyde etter gjennomføring av denne litt spesielle, løypa.

På denne bakgrunn må vi være fornøyde med oppslutningen, som før korreksjoner for uteglemte, kom til 592 deltakere fordelt med 254 jenter og 338 gutter, bedre enn alle de foregående årene. En stor andel av dem (25 %) fikk ikke nok av løypa med bare én runde, idet hele 146 gjennomførte milslukeren (2 runder).

De beste i vanlig løype

Bestetider i vanlig løype, uansett alder, gikk i jenteklassen til følgende: Sterk seier til Solveig Steinsland (15:25) foran Elisabeth Gill (17:27), Katja Lykke (17:53), Elisabeth Grønn Ramsdal (19:30) og Lina Gullsmedmoen Indrebø (19:42). Hos guttene ble det klar seier til Marius Engeland (13:51), foran Arvid Fredriksen (15:13), Gert Flateland (15:25), Birger Gauslaa (15:28) og Thomas Aksnes (15:42).

De beste på Milskukeren

På milslukerdistansen ble Solgunn Berstad (37:19) beste jente foran Elin Skaar (38:45) og Anne Kristin Holte (40:54). Hos guttene ble det kjempetid og seier til Simen Koland (26:28), foran Martin Knudsen (28:55) og Jørgen Solli Strøm-Olsen (29:12).

35 av deltakerne oppnådde med dette sitt 7. løp, som kreves for årspremie, så totalen av premierte gjorde et nytt hopp til 1148. Flere enkeltstarter gjorde at det totale antallet som denne sesongen har deltatt på minst ett av løpene våre, økte med 13, til 2573.

Vi må akseptere litt fallende deltakertall når vi beveger oss utenfor karusellens kjerneområde, men vi vet at det er veldig mange som setter stor pris på at vi holder et variert utvalg av løpslokaliteter, som bringer oss til områder som er mindre kjent for de fleste. Igjen et prikkfritt arrangement av Utvalgets solide mannskap.

Sverre Larsen var som vanlig tilstede og snakket med deltakere og arrangører:

Fra starten av Milslukeren klokken 17.15. (Foto: Sverre Larsen)

Fra starten av kort løype klokken 17.30. (Foto: Sverre Larsen)

Jeg tok en prat med vinneren av kort løype og vinneren av Milslukeren, to øvrige deltakere og arrangøren:

Marius Engeland (34) - vinner av kort løype (Foto: Sverre Larsen)

- Jeg fikk noen skrubbsår og blodige rifter på ben og armer etter løpet fordi jeg løp gjennom en busk med torner. Jeg skrapte meg opp og hoppet deretter over et gjerde, men heldigvis hadde vi sanitetstjeneste fra Norsk Folkehjelp her i dag som hjalp meg, sier Marius ivrig.

Løypa var rask å løpe i, og Marius gikk ut fra start i full fart og prøvde å holde tempoet oppe løpet ut.

Simen Koland (35) - vinner av Milslukeren (Foto: Sverre Larsen)

- Jeg har ikke løpt her før og hadde på meg asfaltsko i dag. Det føltes såpeglatt ute i terrenget, men det var ei fin løype. Den var teknisk krevende, og det var knallgøy, forteller Simen.

- Det er potensielt værhardt her ute i havgapet på Flekkerøya. Det hjelper med fint vær, og det var upåklagelig her i dag. Det var litt vind, men den gjorde ingenting i skauen, forklarer Simen videre.

Simen håpet på bedre konkurranse fra Flekkerøyas sprekeste mannfolk. Flere spreke lokale burde vært her, men alle har i hvert fall muligheten.

Joar Kvaase (64) - deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

- Jeg er med på karuselløpene fordi jeg forsøker å perse på dem. Jeg opptatt av å holde meg i god form og holde magen inne. Når jeg blir pensjonist så ønsker jeg å legge meg i hardtrening med to økter om dagen, sier Joar entusiastisk.

- Jeg prøver å toppe formen når jeg trener. Det er seriøs og skikkelig trening som ligger bak løpsprestasjonene. Jeg er skadefri nå som jeg alltid ønsker å være. Når sesongen nå nesten er på hell, er jeg i toppform, smiler han lunt.

Arvid Fredriksen (55) - deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

- Det er flott å være her på Flekkerøya, og det var ei veldig fin løype her i dag. Det er en del opp og ned, og man får sett begge sider av øya. Det er variert terreng, men jeg liker best fast grus. Det er gøy å være her med program hele dagen. Det er terrengløp etter arbeid, og så er det familieprogram på kvelden. Det er riktig så greit, forteller Arvid.

- Jeg prøver alltid å måle meg mot tidene mine fra før. I år løp jeg ett sekund dårligere enn i fjor, men det gikk fort allikevel, smiler han tilfreds.

Man kan ta seg en tur til Flekkerøya når man ønsker, og det er nok av stier og krigsminner fra dette området.

John Magnus Humborstad (75) - sjefen for Terrengkarusellen og arrangør fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)

- Det vi liker med Flekkerøya er naturen og omgivelsene. I dag går vi på tur i skogen og ut mot sjøen. Det er ei flott og artig løype. Det er tungt for mange å komme seg gjennom tunnelen ut her, og det begrenser deltakelsen. Man må komme seg ut av byen, og sesongen er på hell. Det gjør at deltakelsen blir mindre. Det er 4. året som vi arrangerer på Flekkerøya, og vi håper på ca. 500 deltakere, sier John optimistisk

- I dag kan deltakerne forvente seg ei variert løype. Det er terreng og grus med noen meter på asfalt. Det er mye skogstereng, og det er pålagt grus på stiene der man løper eller går tur, sier blide John energisk.

