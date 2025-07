Bilder fra 800 meter og 5000 meter under Boysen Memorial

En rekke norske og utenlandske mellom- og langdistanseløpere stilte til start i Boysen Memorial onsdag kveld. Magnus Tuv Myhre var for alvor tilbake med seier på 5000 meter, mens det ble italiensk seier foran Amalie Sæten i kvinneklassen. På 800 meterne ble det britisk og australsk seier. Her har vi samlet 90 av Samuel Hafsahls bilder fra heatene for de beste på 800 meter og 5000 meter.