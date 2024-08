Til tross for noen våte partier i løypa etter regnvær dagen før, så var deltakere og tilskuere i topp humør. Konkurransen ble en minneverdig opplevelse for alle involverte.

I kvinneklassen ble det en suveren seier til Charlotte Åsland fra Nerskogen il sykkel. I herreklassen ble det Jan Martin Kristensen som trakk det lengste strået med en imponerende tid på 1:40:32. Tiden er bare 10 sek. fra løyperekorden fra 2018.

Det ble en spennende kniving i løypa mellom de fire første.

Rittleder Marit Helene Eira uttrykte sin tilfredshet med årets arrangement:

– Det har vært et fantastisk ritt i år. Været var som bestilt.

– Vanndammer er Bingesrittet kjent for, og deltakerne fikk oppleve disse i år også. Det virker som mange liker det. Det gjør jo bare rittet litt mer spennende.

– Så er det litt kult med gjørmede fjes ved målpassering. Jeg er så takknemlig for alle de frivillige som stiller opp år etter år – uten dem ville det selvfølgelig ikke vært mulig å arrangere Bingesrittet, sier Marit Helene Eira.

I år ble det testet ut å servere tørkakjøtt på en av drikkestasjonene, for de som tok seg tid til å stoppe der, det viste seg å være godt likt.

Bingesrittet har gjennom årene blitt en viktig begivenhet for sykkelentusiaster. I år var det igjen flere som deltok på sykkelritt for første gang og som får mersmak på sykling. Dette rittet hjelper til med rekruttering til sykkelsporten.

Med mange fornøyde deltakere og en solid innsats fra rittledelsen og frivillige, ser arrangøren allerede frem til neste års ritt.

(Foto: arrangør)

Om Bingesrittet

De to bygdelagene Máze gilisearvi og Mieron gilisearvi er initiativtakerne og arrangørene av Bingesrittet, som ble arrangert for første gang i 2012.

Starten går i Mieron nord for Kautokeino, med målgang i Máze.

Resultater

Dameklassen (K20-49):

1. plass: Charlotte Åsland, Nerskogen IL Sykkel – 1:57:03

2. plass: May Britt Antonsen, Binges Sihkkelsearvi – 2:32:28

3. plass: Siriann Gulsrud, Binges Sihkkelsearvi – 2:35:27

Herreklassen (M20-49):

1. plass: Jan Martin Kristensen, Nerskogen IL Sykkel – 1:40:32

2. plass: Robin Pettersen, Nerskogen IL Sykkel – 1:40:36

3. plass: Ivan Severinsen, Nerskogen IL Sykkel – 1:42:09​

Herreklassen (M50-99):

1. plass: Roger Storm Mjelde, Porsanger CK – 1:57:16

2. plass: Edmund Persen, NOTEAM – 2:06:49

3. plass: Rune Fjellheim, Karasjok SK – 2:14:21

Ungdomsklassen (M17-19):

1. plass: Emil Grønn, Nerskogen IL Sykkel – 1:48:43

2. plass: Håvard Hansen, NOTEAM – 2:25:46



Premiepallen kvinner: May Britt Antonsen, Charlotte Åsland og Siriann Gulsrud. (foto: arrangør)

​Premiepallen menn: Robin Pettersen, Jan Martin Kristensen og Ivan Severinsen.