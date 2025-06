Birkebeinerløpet i 380 bilder

5127 løpere, det høyeste antallet på ti år, fullførte 20,3 km i Birkebeinerløpet lørdag. Her har vi samlet 380 bilder fra starten for de første puljene, de ti første puljene etter 14 km samt av seierspallen for mange av klassene ved Håkons Hall.