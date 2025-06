Lørdag 14. juni ble Birkebeinerløpet arrangert for 27. gang. Fra Sjusjøen oppe på fjellet til Håkons Hall i lavlandet la tusenvis av løpere ut på reisen gjennom fjell og skog. Fra UltraBirken i morgengry til HalvBirken senere på dagen. Som vanlig fikk man se en god miks av eliteløpere og mosjonister i løypa.

Det var stekende sol og høye temperaturer, noe som gjorde at årets utgave ble en ekstra utfordring for mange. Kalddusjene ved målgang i Håkons Hall ble fort populære. En av de som benyttet seg av en kalddusj var Erik Hattestad fra Lillehammer.

- Dette var tøffe tak, men jeg kom meg i mål. Sola tok litt knekken på meg, så den kalddusjen skal bli god, sa 26-åringen til Gudbrandsdølen Dagningen, etter å ha ligget lenge i målområdet for å hente seg inn.

Weldu Negash Gebretsadik vant Birkebeinerløpet for 10. gang

Weldu Negash Gebretsadik fra BUL fortsetter å skrive Birkenhistorie hver gang han deltar. I år løp han til topps for 10. gang. Denne gangen på tiden 1.08.22. Første seieren hans kom i 2012. I år holdt han unna for en formsterk Sjur Prestsæter fra SK Vidar, som løp på 1.08.30. Joar Andreas Thele (fra Team Burger King løp på 1.09.48 og ble nummer tre.



Weldu Gebretsadik (114) tok sin tiende seier. Her bak Bjørn André Aaslund (110) og Joakim Mohn (38). (Foto: Rolf Bakken)



Karoline Simpson-Larsen tok sin andre seier

I kvinneklassen gikk Karoline Simpson-Larsen (Raumnes og Årnes) til topps for andre gang. Hun vant også i 2021. Denne gangen løp hun inn på 1.18.17, foran Stine Holager (SK Vidar) som fikk 1.19.13 og Maren Wangensteen (Høre Ryfoss IL) med 1.19.28.



Karoline Simpson-Larsen (172) tok seieren til slutt. Her har starten nylig gått. (Foto: Rolf Bakken)



UltraBirken: Seier i debuten for Filip Meo. Camilla Bønøgård best av kvinnene

23 år gamle Filip Aleksander Meo fra OI Triatlon debuterte i UltraBirken, og vant like godt hele løpet over 60 kilometer med tiden 4.39.57. En sterk prestasjon av en ung løper. Deltakerne i UltraBirken starter på Sjusjøen og løype går over krevende fjellterreng ned til Håkons Hall.

Geir Ødegård (Røa IL) tok andreplassen på 4.43.58, mens Kjartan Helland (Moi IL/Team Havland) ble nummer tre med 4.46.23.



Fem løpere i samlet gruppe ut fra start på UItraBirken. Filip Aleksander Meo (50196) tok seierne til slutt. (Foto: Rolf Bakken)



Camilla Bønøgård (Gimle IF) vant kvinneklassen med 5.40.12, foran Frida Anette Sollid (Romerike Ultraløperklubb) med 5.45.46 og Elisabeth Rustad-Nilssen (ØHIL) med 5.46.12.



Marit Aamdal i en stor gruppe ut fra start. Humoret er godt. (Foto: Rolf Bakken)



Ragnhild Haukåen og Are Denstad vant Fjellbirken

Ragnhild Haukåen fra Fåvang vant Birken Fjellmaraton på 3.12.04.

- Jeg er så glad i disse lange utfordringene. Det er noe med opplevelsen på fjellet, stemningen blant maratonløperne og mestringsfølelsen etterpå, sa hun til GD. På andreplass kom Ida Stavseth med 3.29.09, mens Ingrid Gisnås ble nummer tre med 3.32.56.



Ragnhild Haukåen løp til seier i Birken Fjellmaraton. (Foto: Rolf Bakken)



Are Denstad (Stjørdals Blink Ski) vant herreklassen med 3.01.15, foran Jon Olsen (Fjellhamar) med 3.06.53 og Marius Elvedal (Tranby) på 3.10.00. Her løp også den ikke helt ukjente skiskytteren Johannes Thingnes Bø, og endte på 13. plass med 3.28.34.



Johannes Thingnes Bø (30371) valgte Fjellmaraton-distansen og ble nummer 13. (Foto: Rolf Bakken)

Magnus Bleken ble nummer 5. Her er han like foran vinneren i kvinneklassen ut fra start. (Foto: Rolf Bakken)

Petter Soleng Skinstad og Silje Eklund til topps i HalvBirken

Petter Soleng Skinstad fra Gjøvik Friidrettsklubb vant HalvBirken med tiden 41.09, ett sekund foran Daniel Egedius (Gjøvik). Knut Ødegaard (Bratsberg IL) imponerte med tredjeplass totalt i klasse 50–59 med 41.55.

I kvinneklassen vant Silje Eklund fra Raufoss IL med 47.15. Hun stiller i klasse 40-49 år og løp godt som vanlig. På andreplass kom Julie Jeistad (Lismarka Skilag) med 48.44 og Kathrine Gjøyr Hovd (Namdal Løpeklubb) med 49.06.



