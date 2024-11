Dette var altså år nummer to av "Norges lengste julebord", og som i 2006 ble det løpt både 12- og 24-timers. Dette var før interessen for ultraløping tok helt av, og mange av de norske deltagerne hadde liten eller ingen erfaring fra 24-timersløp. Likevel var det mange som løpt svært langt, og noen fant rett og slett sin favorittgren innen løping i kjelleren på Bislett.



Slo verdensrekordholderen

Hvis vi kikker litt på resultatene fikk vi oppleve et lite ultra-gjennombrudd i kvinneklassen. Det var nemlig Sharon Broadwell som gikk av med seieren, og som nevnt kan nok dette løpet regnes som hennes gjennombrudd innen ultra. Etter et meget veldisponert løp beseiret Sharon daværende verdensrekordholder Edit Berces, og akkurat det var det nok ikke mange som så for seg.



Sharon Lynn Broadwell (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



I tillegg til verdensrekorden på 24-timers (250,106 km) hadde hun tre år tidligere satt verdensrekord på tredemølle med imponerende 247,2 km. Ungarske Berces deltok også på Bislett i debutåret 2006, og var da suveren med sine 214,725 km, nesten 13 km foran nevnte Sharon Broadwell. Men i 2007 var det altså Sharon som var best med 211,347 km, noe som også var suveren norsk rekord. Det hører med til historien at Sharon aldri løp lengre enn dette, så 211,347 km er fortsatt hennes bestenotering på 24-timers.



Ungarske Edit Berces og Jon Harald Berge (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Fra Kilimanjaro til Bislett

Bak Sharon på resultatlisten var det mange utlendinger, og vi må til 6. plass for å finne nest beste norske. Det var den gang 70 år gamle Lukris Lillemor Grønntun som klarte 141,385 km, kun tre meter foran venninnen Oline Yksnøy (65).



Oline Lovise Yksnøy og Lukris Eikum Grønntun. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Jeg må også nevne hun som ble nummer 8, nemlig Jorun Marie Gundersen fra Brevika ved Trondheimsfjorden. Jorun hadde aldri deltatt i ultraløp, og kontaktet oss på forhånd for å høre om det var greit at hun bare gikk(!). Det var nemlig turmarsj som var Joruns greie, og gjerne så langt og lenge som mulig. Og ikke bare det – i januar samme år var hun i Tanzania for å bestige Kilimanjaro, noe hun klarte med glans i en alder av 66 år. Dermed fikk vi besøk av ei Trønderdame som bare skulle gå, noe hun gjorde til gangs! Da 24 timer var unnagjort hadde hun tilbakelagt hele 140,221 km, noe som førte henne opp på en imponerende 8. plass i kvinneklassen.



Jorun Marie Gundersen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Spartathlon-legende i kjelleren på Bislett

I herreklassen ble seier til svenske Henrik Olsson med 246,580 km, noe som var en oppsiktsvekkende god prestasjon i 2007. På dette tidspunktet var dette det nest beste resultatet av en nordisk løper noensinne, bare slått av landsmannen Rune Larssons 262,640 km satt på Hønefoss stadion i 1985.



Henrik Olsson til høyre, Lars Christen Dørum til venstre. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Vår bestemann ble Jon Harald Berge på 3. plass, og på samme måte som med Sharon Broadwell kan vi si at dette løpet også ble Jon Haralds gjennombrudd innen ultra. Berge endte på 227,684 km, noe som var en forbedring fra året før med over 10 km. Senere har 55-åringen klart hele 255,764 km på 24-timers og 83,043 km på 6-timers. Men det er først og fremst i terreng-ultra Jon Harald har imponert mest, selv om 500 km på 3 dager, 19 timer og 30 minutter også er brukbart (Trondheim - Oslo Footrace 2012).



Jon Harald Berge. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Bak Jon Harald kom det to nordmenn til, nemlig Lars Christen Dørum og Eiolf Eivindsen. Lars Christen er en av de som har deltatt flest ganger, og hvis ikke 71-åringen fra Ski gjør et comeback ender han opp med 11 deltagelser. Det som er imponerende med Lars Christen er jevnheten i prestasjonene. Kun to ganger av totalt 11 deltagelser har han løpt under 200 km, noe som fører Lars Christen helt opp på andreplass på adelskalenderen for flest antall kilometer på Bislett.

Eiolf Eivindsen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Det Spartathlon-legenden Eiolf Eivindsen gjorde på Bislett er det sikket mange som lurer på, og jeg har spurt han mange ganger selv om det. Svaret Eiolf kommer med er at selv om det er flatt og monotont, er det utrolig trivelig inne på Bislett. Og trives må han ha gjort for per i dag har Eiolf deltatt seks ganger, og resultatet hans i 2007 (210,412 km) er hans nest beste på 24-timers noensinne.

Norsk mester i lagtempo løp 12-timersløpet

Det er kanskje dårlig gjort å nevne 12-timersløpet nærmest som en parentes, men det er mest fordi Bislett liksom er og blir 24-timersløpet over alle 24-timersløp. Det tok litt tid før arrangementet satt seg med tanke på antall løp i løpet, men siden 2017 har det kun stått 24 timer på menyen.



Fra 12-timersløpet i 2007 er det interessant å nevne vinneren i kvinneklassen, Line Foss. Det spørs om ikke Line er den mest meritterte idrettsutøveren fra andre idretter som har deltatt på Bislett. Året før, altså 2006, ble hun nemlig norsk mester i lagtempo på sykkel, og i 2005 tok Line NM-bronse på skøyter (allround). Så vidt jeg vet er 12-timersløet hennes på Bislett dette halve desemberdøgnet hennes eneste ultraløp i karrieren, og Lines 115,544 km gjør at hun fremdeles er nummer 9 på den norske adelskalenderen på 12-timers. Senere har Line gjort det meget godt innen triatlon, og vant blant annet prestisjetunge Norseman i 2014.



Line Foss. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Vinneren i herreklassen var bergenseren Kjetil Havstein med 126,306 km, noe som fremdeles er hans pers på 12-timers. Det må nevnes at Havstein er av pionerene i den moderne delen av norsk ultra-historie, og 72-modellen hadde løpt både 100 km og 24-timersløp før Bislett 12- & 24-timers så dagens lys i 2006.



Kjetil Havstein. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Sammen med Per Gunnar Alfheim og Ståle Danielsen dannet Kjetil en Bergenstrio som alle var tidlig ute innen ultraløping, og Alfheim hadde løpt ultraløp allerede på 90-tallet.



Per Gunnar Alfheim, foran Eiolf Eivindsen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Mange nevnt, men på langt nær alle. Løpet i 2007 var såpass tidlig i den moderne ultra-historien at jeg vil kalle alle som en for pionerer og halvveis prøvekaniner. Det var nemlig en ekstra prøvelse å løpe rundt inne på Bislett på den tiden. I partiet der det er mat- og drikkestasjon var det ikke isolert på samme måte som i dag, derfor ble det rett og slett kaldt i den sonen. Egentlig ble det ganske kjølig hele runden siden løperne dro med seg den kalde lufta inn i det tempererte området.

Men det var da og ikke nå. Nå går det vel som en lek å løpe i 24 timer inne på Bislett. Eller hvordan var dette igjen….