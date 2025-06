Torsdag kveld braker det løs med årets store friidrettsfest på Bislett stadion i Oslo. Først på ettermiddagen blir det spennende nasjonale øvelser med mange gode løpere på startstreken. Deretter blir det full fart med Bislett Games-øvelser, hvor vi blant annet skal få se forsøk på å ta verdensrekorden på 5000 meter. Rekordforsøk blir det også allerede onsdag kveld, da med Karoline Bjerkeli Grøvdal i hovedrollen.

Tobias Grønstad og Narve Gilje Nordås i akjson

Tobias Grønstad får en spennende utfordring på 800 meter, der han blant annet møter OL-vinneren fra Paris i fjor, kenyanske Emmanuel Wanyonyi (1.41,11). På startlisten står også verdens nest beste 800-meterløper for tiden, Djamel Sedjati fra Algerie (1.41,46). Kort sagt er det et meget habilt felt som venter.



Nation Name SB PB World Ranking ESP ATTAOUI Mohamed 1:43.56 1:42.04 7 GBR BURGIN Max 1:43.34 1:43.34 11 IRL ENGLISH Mark 1:44.34 1:44.34 14 NOR GRØNSTAD Tobias 1:52.68 1:44.57 125 BOT HAINGURA Kethobogile 1:43.75 1:43.75 16 SWE KRAMER Andreas 1:44.84 1:43.13 12 ALG SEDJATI Djamel 1:41.46 2 POL SIERADZKI Patryk 1:45.48 1:45.13 49 FRA TUAL Gabriel 1:41.61 4 KEN WANYONYI Emmanuel 1:43.37 1:41.11 1



På drømmemila stiller Narve Gilje Nordås som eneste norske løper. Der venter det også tøff internasjonal motstand i form av tidligere verdensmester Timothy Cheruiyot fra Kenya (3.49,64) , stortalentet Niels Laros fra Nederland (3.48,93) og australske Oliver Hoare (3.48,48).



Nation Name SB PB World Ranking KEN CHERUIYOT Timothy 3:49.64 8 USA CIATTEI Vincent 3:52.54 23 MAR ESSAYI Anass 15 GER FARKEN Robert 22 GBR GILES Elliot 3:51.63 26 AUS HOARE Oliver 3:47.48 12 KEN KIPRUGUT Boaz 152 NED LAROS Niels 3:48.93 11 AUS MYERS Cameron 3:50.15 17 POR NADER Isaac 20 NED NILLESSEN Stefan 14 NOR NORDÅS Narve Gilje 3:48.24 7 SWE PIHLSTRÖM Samuel 3:52.50 38 ITA RIVA Federico 25 SLO RUDOLF Žan BEL VERHEYDEN Ruben 18

Jakt på verdensrekord på 5000 meter

En av kveldens største høydepunkter er 5000 meter for menn, der det spekuleres i verdensrekord. Hagos Gebrhiwet (pers på 12.36,73) stiller som raskeste mann (på papiret) i feltet, men både Yomif Kejelcha (12.38,05) og Kuma Girma kan gi ham god kamp. Med sterke kenyanere som Nicholas Kipkorir og Jacob Krop i tillegg, er alt duket for et løp i verdensklasse.

Nation Name SB PB World Ranking BRN BALEW Birhanu 13:17.70 12:56.26 103 USA BLANKS Graham 13:12.61 20 ETH DIDA Gemechu 13:03.50 ETH GEBRHIWET Hagos 14:40.20 12:36.73 3 ETH GIRMA Kuma 12:50.69 12:50.69 ETH KEJELCHA Yomif 12:38.95 5 KEN KIPKORIR Nicholas 12:56.81 12:46.33 8 KEN KROP Jacob 12:45.71 9 SUI LOBALU Dominic Lokinyomo 13:17.70 12:50.90 7 AUS MCSWEYN Stewart 12:56.07 83 ETH MEHARY Biniam 13:03.57 12:54.10 10 GBR MILLS George 13:52.11 13:18.33 25 ESP NDIKUMWENAYO Thierry 14:41.23 12:48.10 42 ETH SIME Mezgebu 12:51.86 12:51.86 19 USA TEARE Cooper 13:39.16 12:54.72 40 GER THORWIRTH Maximilian 13:10.50 USA YOUNG Nico 13:11.30

Verdensstjerner på 3000 meter hinder

Selv om det ikke er noen norske deltakere på 3000 meter hinder for kvinner, blir det interessant å følge verdensledende Winfred Yavi fra Bahrain. I fjor tok hun OL-gull på denne øvelsen i Paris. Hun får konkurranse fra de kenyanske løperne Faith Cherotich og Jackline Chepkoech.



Nation Name SB PB World Ranking TUN BOUZAYANI Marwa 9:12.13 9:04.93 8 KEN CHEPKOECH Jackline 9:44.48 8:57.35 63 KEN CHEROTICH Faith 9:05.08 8:55.15 2 USA CONSTIEN Valerie 9:33.19 9:03.22 11 USA JENNINGS Gabrielle 9:07.70 10 KAZ JEPKEMEI Daisy 9:22.28 9:06.66 19 KAZ JERUTO Norah 9:10.46 8:53.02 7 GER KRAUSE Gesa Felicitas 9:03.30 9 POL KRÓLIK Kinga 9:22.14 9:22.14 28 USA MARKEZICH Olivia 9:14.67 18 GER MEYER Lea 9:09.59 14 ETH MULETA Lomi 9:22.30 9:06.07 13 FRA RENOUARD Flavie 9:21.50 9:19.07 27 GBR THORNER Elise 9:17.57 9:17.57 23 USA WAYMENT Courtney 9:06.50 15 BRN YAVI Winfred 9:05.26 8:44.39 1

Karoline Bjerkeli Grøvdal jakter norsk rekord på 10000 meter

Allerede onsdag kveld får vi en ekstra godbit når Karoline Bjerkeli Grøvdal skal gjøre et realt forsøk på å løpe i mål til norsk rekord på 10000 meter. Hun får følge, og sannsynligvis god fartshjelp, av blant andre Diane van Es fra Nederland (30.57,24), britiske Calli Hauger-Thackery (30.53,73) og kenyanske Miriam Chebet. Sistnevnte med den beste persen i feltet, 30.27,30.

Nation Name SB PB World Ranking AUS BATT-DOYLE Isobel 31:40.10 KEN CHEBET Miriam 30:27.30 27 UGA CHEPTOYEK Joy 32:09.52 48 BEL CLEPPE Roxane 35:52.39 AUS DAVIES Rose 31:18.54 ETH DIDA Chaltu USA FULTON Eleanor NOR GRØVDAL Karoline Bjerkeli 30:50.84 GBR HAUGER-THACKERY Calli 30:53.73 30:53.73 ETH KEFALE Wede 31:02.43 30 ETH NBRET Yenawa RSA SCOTT Dominique 31:02.32 31:00.10 52 NED VAN ES Diane 30:57.24 13

Nasjonale løp med bred norsk deltakelse

I forkant av hovedstevnet torsdag vil flere norske løpere få muligheten til å vise seg frem i nasjonale øvelser på både 800 og 1500 meter for kvinner og menn. Her er det duket for mye spenning med mange unge, norske formsterke løpere på startlistene.

Ni OL-vinnere i aksjon under Bislett Games

Her er alle vinnerne fra Paris-OL som skal i aksjon på Bislett stadion



Emmanuel Wanyonyi, Kenya – 800 meter

Rai Benjamin, USA – 400 meter hekk

Armand Duplantis, Sverige – stav

Ethan Katzberg, Canada – slegge

Markus Rooth, Norge – tikamp

Julien Alfred, Saint Lucia – 100 meter

Winfred Yavi, Bahrain – 3000 meter hinder

Thea LaFond, Dominica – tresteg

Haruka Kitaguchi, Japan – spyd





Du kan selvfølgelig følge Bislett Games på NRK1.

Onsdag 11. juni: Klokka 20:00

Torsdag 12. juni: Klokka 19:55