Bislett Games: Stjernespekket startliste og jakt på verdensrekord

Et stjernespekket friidrettsstevne venter. Torsdag kveld blir det verdensrekordjakt på 5000 meter for menn, og tidligere den kvelden skal vi få se de beste norske løperne i aksjon på 800 meter og 1500 meter under nasjonale øvelser.