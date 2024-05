Under Bislett Games i fjor satte han svensk rekord på 1500 m med 3.32.00, og denne våren har vært eventyrlig for svensken med 12.59,82 på 5000 m i nærmest et sololøp i Adidas-spåret på Stockholm Stadion. Han løp så 10.000 m på eventyrlige 26.52,87 i USA i mars pluss at han også satte svensk rekord på halvmaraton med 59.23 i Barcelona i februar. Facit: Tre svenske rekorder så langt i år - og sesongen har bare såvidt begynt.



I Bislett Games løper han 5000 m, og han antyder at han kan løpe 10 sekunder fortere enn da han vant 5000 m i Stockholm for 14 dager siden.



Andreas Almgren "ødelegger" for norsk storeslem

Norge er lillebror i friidrett i forhold til Sverige og Finland, men vi er gode til å løpe - og da særlig å løpe langt uten hekker og hinder. Når det gjelder distanser som løpes i mesterskap som EM, VM og OL fra 100 m til maraton, så hadde Norge bedre rekorder enn svenskene på alle ni distansene da Håvard Ingvaldsen under VM i Budapest løp fortere enn Johan Wissmans svenske rekord på 400 m. Vi var da best på 9 av 9 VM-distanser.



Men slik er det ikke lenger takket være at Andreas Almgren har slettet to av Sondre Norstad Moens nordiske rekorder. På de samme ni distansene har Finland ingen nordiske rekorder. Danmark har rekorden på 800 m med Wilson Kipketer mens Sverige nå har to nordiske rekorder og Norge har 6.

Norske og svenske rekorder per 29. mai 2024

Løp Norske rekorder Rekordholdere Svenske rekorder Rekordholdere 100 m 9.99 Jaysuma S Ndure 10,08 Henrik Larsson 200 m 19.89 Jaysuma S Ndure 20.30 Johan Wissmann 400 m 44.39 Håvard B Ingvaldsen 44.56 Johan Wissmann 800 m 1.42.58 Vebjørn Rodal 1.44.47 Andreas Kramer 1500 m 3.27.14 Jakob Ingebrigtsen 3.32.00 Andreas Almgren 5000 m 12.48.45 Jakob Ingebrigtsen 12.59.82 Andreas Almgren 10 000 m 27.24.78 Sondre N Moen 26.52.87 Andreas Almgren halvmaraton 59.48 Sondre N Moen 59.23 Andreas Almgren maraton 2.05.48 Sondre N Moen 2.07.36 Suldan Hassan



En av de største: 27 år gamle Joshua Cheptegei, Uganda har vunnet mer enn de fleste store løpslegendene. (Foto: Kjell Vigestad)



I et knallsterk 5000 m-felt på Bislett Games er Joshua Cheptegei den største favoritten. Han har verdensrekorden på 5000 m med 12.35,35 og på 10.000 m med 26.11,00 og har totalt satt verdensrekorder fire ganger. Han er regjerende OL-mester på 5000 m og har tatt tre VM-gull pluss andre medaljer i OL og VM. Jakob Ingebrigtsen har vunnet mye, men må levere enda mer for å bli en større løperlegende enn Joshua Cheptegei.



Det legges opp til at det skal settes verdensrekord på 5000 m i årets Bislett Games. Lysharen og harene forøvrig skal levere fart til 12.40, og så skal det løpes progressivt mot slutten og med en god sisterunde skal det settes verdensrekord.

Streamet pressekonferansen: Kondis.no-redaktør Tom-Arild Hansen sender direkte fra pressenkonferansen på Lille-Bislett. (Foto: Kjell Vigestad)