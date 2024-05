Den første av årets to utgaver av Molde Maraton gikk av stabelen med halvmaraton og 10 km på programmet lørdag 11. mai. Begge løypene går i sin helhet på gang- og sykkelvei med vending etter 5,6 km for halvmaraton og etter 5 km for 10 km. Løypa løpes altså to ganger tur-retur på halvmaraton. Nesten 200 løpere deltok i løpet organisert av “Hverdagstreneren” Øyvind Kvernen , 82 på 21,1 km og 107 på 10 km.

Traséen langs Fannefjorden er lettløpt med flott utsikt mot Romsdalsalpene. (Foto: Stig Hole)

Halvmaraton

Bjørn Tore Kronen Taranger fra BFG Bergen løpeklubb tok i helga med kjæresten på en roadtrip til Molde for å teste halvmaratonløypa i Molde. Ultraløperen melder om god stemning og topp service i rosenes by etter i ensom majestet ha sikret seg både årets første seier og ny løyperekord på 1:15:54. Han hadde også grunn til å være stolt av sitt reisefølge, Leni Økland, som bare en uke etter Askøy på langs og Hansastafetten løp inn til 2. plass i kvinneklassen på 1:28:13. Hun var med det snaue to minutter bak vinneren Victoria Heggdal Voie.

I herreklassen lom Abel Deresu Dufera inn til 2. plass tre minutter bak Bjørn Tore Kronen Taranger, mens Bjørn Tore Hoem sikret seg 3. plassen.

Bjørn Tore viste igjen konkurrentene ryggen. (Foto: Dan B Ruud)

Abel Deresu Dufera på vei til 1:18:49 som andremann i løypa. (Foto: Stig Hole)

10 beste menn:

Plass Navn Klubb/Lag min/km Bak Sluttid 1 Bjørn Tore Taranger [282] BFG Bergen løpeklubb 03:35 -- 01:15:54 2 Abel Deresu Dufera [241] 03:44 +2:55 01:18:49 3 Bjørn Tore Hoem [292] Team låktiføten 03:56 +7:25 01:23:19 4 Ingebrigt Håker [234] Oppdal IL 04:05 +10:15 01:26:09 6 Kenneth Sira [274] IL Triumf 04:10 +12:17 01:28:11 8 Adrian Knudsen [245] 04:12 +12:44 01:28:38 9 Bernt Vilnes [281] Norconsult BIL 04:12 +12:51 01:28:45 10 Bjørn Skarvøy [298] Kjønnøya Joggers 04:12 +13:01 01:28:55

Dagens raskeste halvmaratonkvinne - Victoria Heggdal Voie. (Foto: Stig Hole)

10 beste kvinner:

Plass Navn Klubb/Lag min/km Bak Sluttid 1 Victoria Heggdal Voie [263] 04:05 +10:15 01:26:09 2 Leni Økland [283] BFG Bergen løpeklubb 04:10 +12:19 01:28:13 3 Sigrun Hammer [250] 04:13 +13:09 01:29:03 4 Ane Bakke [294] 04:21 +15:56 01:31:50 5 Irene Mork [278] Averøy løpeklubb 04:28 +18:32 01:34:26 6 Rikke Gjeitnes Dahle [267] 04:29 +18:47 01:34:41 7 Mari Ødegård [236] 05:10 +33:21 01:49:15 8 Jørill Geitnes [270] Sparbank 1 SMN - MOLDE 05:15 +34:56 01:50:50 9 Kiyasa Bahaman [268] 05:16 +35:27 01:51:21 10 Nina Vidvei [217] 05:17 +35:44 01:51:38 11 Ragnhild Holm Olsen [202] 05:19 +36:24 01:52:18 12 Kirsten Eiesland Bjørge [290] 05:20 +36:45 01:52:39

10 km

På mila ble det seier til Bratsberg-løperen Jonas Frorud på 33: 26 tett fulgt av David André Aasen Arnevåg fra Romsdal Randoneeklubb. I kvinneklassen ble det en klar vinner i og med at Christina Betten, Tjuvstien Kappsprengarlag var den eneste som kom hårfint inn under 40 minutter og hadde 2:22 min. til Ingrid Sandhaug, Molde og Omegn IF på andreplass.

Jonas Frorud holdt unna for David André Aasen Arnevåg på mila. (Foto: Stig Hole)

10 beste menn:

Plass Navn Klubb/Lag min/km Bak Sluttid 1 Jonas Frorud [111] Bratsberg IL 03:20 -- 33:26 2 David André Aasen Arnevåg [69] Romsdal Randoneeklubb 03:22 16 33:42 3 Magne Myrmo [41] Rennebu IL 03:35 +2:24 35:50 4 Einar Gautvik [28] Molde og omegn IF 03:36 +2:38 36:04 5 Jon Arne Hoås [99] Rival FK 03:37 +2:47 36:13 6 Sivert Flåten [101] 03:38 +2:58 36:24 7 Jørn Snorre Øvstedal [72] Skåla IL 03:44 +4:02 37:28 8 Daniel Berg Hestad [79] Team Einar 03:45 +4:04 37:30 9 Amund Sunde [78] Valldal IL 03:45 +4:10 37:36 10 Thomas Sandhaug [109] Molde og omegn IF 03:47 +4:26 37:52 Alle resultater

Christina Betten fikk bra pes på vei til sitt løp sub-40 min. (Foto: Stig Hole)

10 beste kvinner: