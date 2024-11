Rekordforsøket starta på Quality Hotel River Station i Drammen klokka 10.00 i dag. Målet er å holde en fart på 11,3 km/t i snitt gjennom 24 timer, noe som vil gi drøye 270 km i sluttresultat.

Sist Bjørn Tore forsøkte seg, klarte han 264,520 km, og sjøl om ganske mange har prøvd seg på å forbedre rekorden siden 2018, så er det ingen som har klart det.

I et intervju med rundrm.no forteller Bjørn Tore at han er godt forberedt etter mange år med ca. 250 kilometer løping i uka. Kontinuiteten i treninga har vært god, og det han særlig trekker fram, er at han er flink til å skille mellom rolig trening og kvalitetsøkter. Når det skal gå rolig, går det rolig, og når han skal løpe fort, gir han gass.

Dette døgnet blir det å prøve å løpe jevnt på 11,3 km/t, noe som vil si 5.19 per km. Det vil gi 271,2 km i sluttresultat, men i løpet av 24-timer må det antakelig budsjetteres med en dostopp eller to. Da Bjørn Tore satte rekorden i 2018, var han på do bare en eneste gang, og det var dotur av den korte sorten. Spising og drikking gjorde han unna mens han sprang.

I Drammen vil et titalls kjendiser vekselvis løpe på mølle ved siden av Bjørn Tore, og både de og Bjørn Tore oppfordrer folk til å donere penger til Mental Helse via Spleis.

Bjørn Tore Tarangers offisielle pers på 24-timersløp er på 257,606 km. Norgesrekorden tilhører Allan Hovda og er på 264,877 km, mens verdensrekorden er så god som 319,614 km, satt av Aleksandr Sorokin i 2022.



Streaming hos Direktesport





Bjørn Tore Taranger da han tidligere i høst løp inn til andreplass i Mors 100 miles i Danmark. (Foto: Kim Vester Boll)