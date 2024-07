Senay Fissehatsion arbeida seg gradvis oppover i feltet på 3000 m, og 7.56,81 er drøye 6 sekunder bak persen som han satte under Trond Mohn Games i Bergen i juni. Andreas Fjeld Halvorsen åpna hardere enn Senay, men fikk det tungt mot slutten og ble til slutt nummer fem med 8.05,43. Mikkel Thomassen endte på niendeplass på 8.21,17. A-heatet ble vunnet på 7.50,82 av etiopiske Birhan Melesse.

I B-heatet ble Bakr Ettayebi og Lars Horten Jordet nummer to og tre med henholdsvis 8.23,21 og 8.23,56.



3000 m menn A-finale 1 Birhan Melesse 99 ETH 7:50.82 2 Juan Zijderlaan 05 NED 7:53.94 3 Senay Amlesom Fissehatsion 95 ERI 7:56.81 4 Karl Ottfalk 06 IFK Lidingö 7:58.05 5 Andreas Fjeld Halvorsen 05 NOR 8:05.43 6 Kalle Berglund 96 Spårvägens FK 8:08.85 7 Yohannes Kiflay 02 Hässelby SK 8:10.75 8 Oliver Löfqvist 98 Spårvägens FK 8:16.04 9 Mikkel Thomassen 03 NOR 8:21.17 10 Meron Goitom 01 Turebergs FK 8:31.44 Callum Davies 99 AUS DNF Leo Magnusson 98 Sävedalens AIK DNF Jonathan Grahn 04 Mölndals AIK DNF Yonas Rezene 92 ERI DNF 3000 m menn B-finale 1 Ben Tacey 01 AUS 8:17.80 2 Jesper Sandberg 02 Upsala IF 8:20.09 3 Bakr Ettayebi 97 NOR 8:23.21 4 Lars Horten Jordet 05 NOR 8:23.56 5 Abel Yemane Habte 02 Turebergs FK 8:23.74 6 Filip Jonsson 06 Hälle IF 8:23.79 7 Wilmer Grahn 07 Mölndals AIK 8:24.13 8 Nils Bredin 02 Hälle IF 8:24.77 9 Samuel Berhane 05 Hässelby SK 8:28.41 10 Daniel Gleimar 92 Spårvägens FK 8:34.70 11 Erik Nederheim 06 Täby IS 8:42.71 12 Jonathan Edman 01 IFK Umeå 8:43.99 13 David Kjellén 95 IF Göta Karlstad 8:51.10 14 Ludvig Johansson 98 IFK Lidingö 8:58.51 15 Leonardo Garavini 05 IFK Lidingö 9:03.32 16 Christoffer Skantz 85 IF Göta Karlstad 9:14.71 Eric Källman 00 Mölndals AIK DNF



Malin Hoelsveen fikk ikke til noe helt optimalt løp på 800 meteren. På første langside var hun innblanda i knuffing, og det i kombinasjon med ganske mye løping i bane to, bidrog til at hun endte et stykke bak persen. Malins tid ble 2.04,43 noe som holdt til en fjerdeplass, knappe 2 sekunder bak australske Sarah Billings som vant.

Malin Nyfors ble nummer fem med 2.05,13, mens Pernille Karlsen Antonsen hadde en heller tung dag og endte på åttendeplass med 2.09.33.

Bedre gikk det for Amanda Grefstad Frøynes som løp på 2.06,43 i B-heatet, tett fulgt av Marte Hovland som persa med 2.07,00.



800 m kvinner A-finale 1 Sarah Billings 98 AUS 2:02.46 2 Wilma Nielsen 01 Örgryte IS 2:03.07 3 Lucia Pinacchio 02 ESP 2:03.46 4 Malin Hoelsveen 05 NOR 2:04.43 5 Malin Nyfors 97 NOR 2:05.13 6 Maria Freij 98 Malmö AI 2:05.69 7 Lova Perman 03 IF Göta Karlstad 2:06.39 8 Pernille Karlsen Antonsen 02 NOR 2:09.33 Agata Kolakowska 97 POL DNF 800 m kvinner B-finale 1 Carmen Cernjul 07 Spårvägens FK 2:05.05 2 Amanda Marie Grefsta Frøynes 98 NOR 2:06.43 3 Marte Hovland 05 NOR 2:07.00 4 Hannah Kinane 06 Hässelby SK 2:07.15 5 Saga Provci 04 IFK Göteborg 2:07.67 6 Nelly Elned 06 Hälle IF 2:12.31 7 Ebba-Stina Bjuve 07 IFK Göteborg 2:13.13 8 Erle Musum Lyng 02 NOR 2:13.57 9 Linn Adolfsson 06 Hässelby SK 2:14.89 10 Stina Tagesson 06 Mölndals AIK 2:16.43 Ebba Gustafsson 02 Mölndals AIK DNF



På 800 meteren for menn var det med norske løpere i alle de fem heata. Best tid hadde Esten Hansen-Møllerud Hauen som med 1.49,27 ble nummer to i B-heatet, halvsekundet foran John Petter Stevik.

Luca Thompson var beste norske løper i A-heatet med 1.49,59 og sjetteplass. Sigurd Tveit lyktes ikke og ble nummer åtte med 1.56,23. Svensknorske Andreas Kramer vant nokså kontrollert på 1.47,32.



800 m menn A-finale 1 Andreas Kramer 97 Ullevi FK 1:47.32 2 Luke Boyes 03 AUS 1:47.72 3 Tiarnan Crorken 99 GBR 1:47.82 4 Habtom Asgede 95 Turebergs FK 1:48.50 5 Amel Tuka 91 BIH 1:48.66 6 Luca Thompson 00 NOR 1:49.59 7 Benjamin Lee 03 FIN 1:50.63 8 Sigurd Tveit 00 NOR 1:56.23 Patryk Sieradzki 98 POL DNF 800 m menn B-finale 1 Yared Kidane 99 Eskilstuna FI 1:48.37 2 Esten Hansen-Mølleru Hauen 03 NOR 1:49.27 3 John Petter Stevik 03 NOR 1:49.72 4 Benjamin Åberg 95 Hälle IF 1:49.94 5 Alexander Lundskog 96 Ullevi FK 1:50.08 6 Valter Kjellberg 04 Turebergs FK 1:51.90 7 Nick Rostgaard 91 DEN 1:52.56 8 Kevin Bodén 02 Mölndals AIK 1:52.62 9 Victor Wahlgren 02 Mölndals AIK 1:55.38 10 Jacob Åhman 07 IF Göta Karlstad 1:56.30 Mattias Waernulf 02 Västerås FK DNF 800 m menn C-finale 1 Albin Freiholtz 06 Trollhättan FIK 1:52.60 2 Jimmy Öhman 01 Gefle IF 1:53.36 3 Michael Hansson 96 Malmö AI 1:53.83 4 Theo Hellberg 04 Malmö AI 1:53.86 5 Albert Söderqvist 05 Tullinge FI 1:53.90 6 Vilmer Karlsson 07 Hammarby IF 1:54.57 7 Fjölnir Brynjarsson 97 ISL 1:55.29 8 Henrik Franzén 03 KFUM Örebro 1:55.42 9 Axel Alness Borg 98 IFK Lidingö 1:55.90 10 Nikolai Solum 05 NOR 1:55.93 Johan Lamm 98 Mölndals AIK DNF 800 m menn D-finale 1 Chris Gray 92 Örgryte IS 1:53.38 2 Tim Yngesjö 97 Linköpings GIF 1:53.78 3 Edvin Hagberg 99 Hässelby SK 1:53.97 4 Aleksej Pirgholizadeh 94 Eskilstuna FI 1:56.36 5 Kalab Alemsegek Tesfay 04 Turebergs FK 1:56.53 6 Jacob Klinth 01 IFK Lidingö 2:00.93 7 Iver Johan Andreassen-Holm 07 NOR 2:01.53 Eric Källman 00 Mölndals AIK DNF 800 m menn E-finale 1 Simon Sandkvist 01 Spårvägens FK 1:56.37 2 Nils Erixon 05 IF Göta Karlstad 1:57.40 3 Lars Kongssund 04 NOR 1:57.74 4 Elias Eliasson 07 Mölndals AIK 1:58.81 5 Iver Hjelbak-Eriksen 06 NOR 1:59.82 6 Benjamin Cefo 05 Västerås FK 2:00.05 7 Theodor Broms 02 Tullinge FI 2:03.52 8 Kristian Kongssund 04 NOR 2:05.12 9 Fredrik Førland Welander 05 IF Göta Karlstad 2:14.16 Oden Grahm Goles 04 IFK Göteborg DNF



På 3000 m for kvinner var det ikke med noen norske løpere. Løpet ble vunnet av svenske Elsa Sundqvist som med 9.19,49 klarte kravet til U20-VM.



Alle resultat



I NM ble Malin Hoelsveen (480) og Malin Nyfors (168) nummer én og to. Nå ble de nummer fire og fem i Folksam Grand Prix. (Foto: Arne Dag Myking)