U20-VM i friidrett startet tirsdag 27. august og avsluttes lørdag 31. august. Mesterskapet har gitt oss en norsk verdensmester, Andreas Fjeld Halvorsen på 3000 meter. I dag skal han og Håkon Moe Berg løpe finale på 1500 meter, og dette kan gi flere norske medaljer. Vi har også Marte Hovland i finalen på 1500 meter.

Sjansene for at Håkon Moe Berg og Andreas Fjeld Halvorsen kan ta medaljer er absolutt til stede. Når vi ser på startfeltet i dagens finale så er det to konkurrenter som peker seg ut, Abdisa Fayisa fra Etiopia og Cameron Myers fra Australia. De har personlige bestetider på 1500 meter på 3:32 og 3:33, og disse vil antagelig være i en klasse for seg selv. Bestetidene til våre to norske er 3:37 og 3:38. Men dette er blant de beste etter de to favorittene, så en bronsemedalje bør være innen rekkevidde. Dessuten skal jo en 1500 meter lykkes rent taktisk, så det holder ikke å bare spå resultatene ut i fra de personlige bestetidene.

Marte Hovland har neppe noen mulighet til å hevde seg i finalen, til det er konkurrentene for sterke, men hun bør klare å unngå å bli sist.

Det er disse ungdommene som representerer Norge på løpsdistansene fra 800 meter og oppover:

Gutter:

Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra IL, 800 meter og 1500 meter.

Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL, 1500 meter og 3000 meter.

Johannes Sandvik Bø, Stord IL, 1500 meter og 3000 meter hinder.

Kristian Bråten Børve, Ull/Kisa IL, 3000 meter og 5000 meter.

Jenter:

Malin Hoelsveen, Raufoss IL Friidrett, 800 meter, 1500 meter, mixed stafett* og 4x400 meter stafett.

Marte Hovland, Vik IL, 800 meter og 1500 meter.

Andrea Vie Nygård, IL Norna-Salhus, 1500 meter og 3000 meter.

Peru ligger i en tidssone som er 7 timer etter Norge, så mange øvelser går sent på kveld/natt.

Natt til søndag går finalene på 1500 meter. Norge har med tre løpere i denne finalen:

Håkon Moe Berg.

Andreas Fjeld Halvorsen

Marte Hovland

For tidspunkt og streaming: se tabellen under her.

Under her kan du se hvordan det har gått med de norske løperne.

3000 meter hinder menn

Johannes Sandvik Bø har vært eneste norske som har deltatt på 3000 meter hinder, og han klarte ikke å ta seg videre til finalen. Han ble nummer 13 i sitt heat, på tiden 9:20. Dette var halvminuttet for sent til å ta en finaleplass.

Johannes Sandvik Bø mente han hadde hatt en dårlig dag og var skuffet:

– Jeg har bommet kraftig på formen. Dette må jeg ta lærdom av og bli bedre med treningsplanlegging slik at formen er best når de viktigste løpene gjennomføres.

3000 meter kvinner

Andrea Vie Nygård løp forsøksheat 29. august. Andrea brøt løpet, og blir ikke å se videre i mesterskapet.

Andrea Vie Nygård røk ut også ut i forsøksheatet på 1500 meter.



Malin Hoelsveen tok seg komfortabelt til semifinalen på 800 meter, men ble slått ut i semifinalen (Foto: Einar Børve)

Streaming

Mesterskapet streames på Eurovision Sport.

Man må registrere seg med en bruker, men det koster ikke noe å bruke tjenesten.

Norske kondis-øvelser som gjenstår i U20-VM, pr 31. august:

Øvelse Norske deltagere Dag/klokkeslett, norsk tid. 1500 meter menn, finale Andreas Fjeld Halvorsen 1. september, 01:05 Håkon Moe Berg (natt til søndag) 1500 meter menn, kvinner Marte Hovland 1. september, 00:00 (natt til søndag)



Her ser du hva som har skjedd på kondis-øvelsene, altså løpsøvelsene fra 800 meter og oppover: