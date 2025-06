Mandag 2. juni ble Blodomløpet arrangert for første gang i Kulåsparken i Sarpsborg. Arrangementet var et samarbeid mellom Blodbanken Østfold, Røde Kors blodprogrammet, Sarpsborg IL og Fredrikstad IF.

Det var god steming blant både deltakere og tilskuere i Blodomløpet. (Foto: Marion Eilertsen Mossing - kommunikasjonsavd. Sykehuset Østfold)

800 deltakere i premieren

Tidenes første utgave av Blodomløpet ble en skikkelig løpsfest der det meldes om nydelig vær og god steming blant både deltakere og tilskuere i Kulåsparken i Sarpsborg.

60 lag hadde meldt seg på, bestående av kollegaer, familie eller venner. Alle lag mottok en piknikkurv med matvarer til piknikk i parken etter løpet.

120 barn deltok i det «Lille blodomløpet» på 500 meter, hvor Brannbamsen Bjørnis stod for oppvarmingen med sang og dans.

Det var 327 som løp 5 km på tid, mens 176 løp 10 km på tid. Av disse totalt 503 som løp på tid, var hele 306 kvinner. I tillegg var det egne gåklasser.

Totalt ga dette rundt 800 deltakere i førsteutgaven av Blodomløpet.

Blodomløpet ble arrangert i Kulåsparken i Sarpsborg. (Foto: Marion Eilertsen Mossing - kommunikasjonsavd. Sykehuset Østfold)

Brannbamsen Bjørnis stod for oppvarmingen i det «Lille blodomløpet». (Foto: Marion Eilertsen Mossing - kommunikasjonsavd. Sykehuset Østfold)

Inspirert av svensk konsept

Blodomløpet i Sarpsborg er inspirert av det svenske konseptet Blodomloppet som har vært arrangert i over 30 år og er Sveriges største mosjonsløpsserie med over 100 000 deltakere totalt for de 24 løpene som arrangeres ulike steder i Sverige.

– Målet med løpene i Sverige og vårt løp er å sette fokus på den livsviktige blodgiversaken og folkehelse. Dette er ikke løpet hvor verdensmestere kåres, men at flest mulig deltar uansett kondisjonsnivå. Løpet er både for supermosjonister og de som enda ikke har begynt å mosjonere. Alle er vinnere, uttaler Marie Hovland som jobber i Blodbanken Østfold.

– Vi er et pilotprosjekt, men målet er å få til et konsept likt Sverige hvor blodbanker over hele Norge kan arrangere løp og rekruttere blodgivere, slik at vi sørger for en forsvarlig blodbeholdning både nå og i fremtiden, tilføyer Hovland.

Målet med Blodomløpet er å sette fokus på den livsviktige blodgiversaken og folkehelse. (Foto: Marion Eilertsen Mossing - kommunikasjonsavd. Sykehuset Østfold)

Resultater Blodomløpet 2. juni 2025

