Etter noen dager med vanvittig regn lå det an til å bli våte og utfordrende under årets Finnskogen Triathlon, og som varslet øste regnet ned både før og under arrangementet og gjorde det krevende for både deltakere og arrangør. Triatleter tåler vann, og heldigvis lot ikke 130 deltakere seg skremme av været. Resultatet ble en regnfull, men likevel svært vellykket og trivelig triatlonfest på Lunderseter.

Regnet skapte krevende forhold på sykkeletappen. (Foto: Madeleine Berg)

De sterkeste prestasjonene

Finnskogen Triathlon bød på tre individuelle distanser, olympisk, sprint og supersprint, samt egne stafettklasse for hver distanse. Totalt fullførte 106 triatleter individuelt på de tre distansene, i tillegg til 5 stafettlag. Nivået var høyt i alle klasser tross regnet. På olympisk distanse (1500 m svøm – 40 km sykkel – 10 km løp) kontrollerte Jarle Marvik inn til seieren i herreklassen for tredje året på rad på sterke 2:04:55 med over tolv minutter ned til nestemann. Anny Aasvang vant kvinneklassen på 2:30:44, nesten ni minutter foran neste kvinne.

I sprint-klassen (750 m – 20 km – 5 km) var Petter Ellingsbø raskest blant herrene og Anna Hanstveit blant kvinnene, mens Ola Nærum og Kjersti Johannessen gikk til topps i Hardhausen (supersprint). Kort oppsummert leverte alle klassevinnerne fantastiske løp under utfordrende omstendigheter.

Utfordrende forhold

Svømmeetappen foregikk i Nedre Digernessjøen og våtere enn vått blir det jo ikke uansett vær. På sykkel og løp måtte man derimot være ekstra oppmerksom. Asfalten og gruspartiene ble såpeglatte, og flere tok ingen sjanser i svingene. Jarle Marvik, vinneren av den olympiske distansen valgte å ta det litt roligere noen steder under syklingen, men var nedpå to ganger under løpingen.

- Heldigvis gikk det bra, og det var veldig gøy å vinne her for tredje gang, sa en glad Marvik etter målgang.

For den meget utholdende Kongsvingelegen ble det i år valgets kval mellom Kongsvinger Skogsmaraton og Finnskogen Triathlon, begge på hjemmebane, men 36-åringen valgte å bruke allsidigheten og angrer nok ikke på det.

De øvrige deltakerne viste også imponerende innsatsvilje gjennom regnværet. Etter 1500 m var Marvik først opp av vannet med én konkurrent hakk i hæl, men på 40 km sykling dro han kraftig ifra resten av feltet. Dermed kunne han legge ut alene på de avsluttende 10 km løping til stor begeistring fra publikum som heiet han ut på de sleipe skogstiene. Det ble noen skrubbsår her og der, men samtlige triatleter fullførte heldigvis uten alvorlige skader. i Målområdet satt smilene løst for gjennombløte både utøvere og funksjonærer.

Rolf M. Bakken (ikke artikkelforfatteren) fra Glåmdal Sykkelklubb er den eneste som deltatt alle ti gangene Finnskogen Triathlon har blitt arrangert. Her intervjues han av speaker Ole Petter Vibekken etter løpet. (Foto: Madeleine Berg)

Hardhausen en del av Finnskogen Triatlon

I år har Finnskogen Triathlon tatt plassen på kalenderen til den tradisjonsrike Hardhausen-triatlonen under Lundersæter-dagen. Flytting fra midt i fellesferien til Lundersæter-dagen i begynnelsen av august gjør det lettere å skaffe nok frivillige, og gir Lundersæter-dagen et kjærkomment løft med mange tilreisende gjester.

Endringen innebærer at den korteste løypa, supersprinten, under Finnskogen Triathlon nå har fått navnet Hardhausen slik at historien og navnet lever videre. Distanseprofilen er omtrent som Hardhausen var: 375 m svømming, 10 km sykling og 2,5 km løping – altså en supersprint som passer for både ferskinger og de som likte Hardhausen-formatet.

Barna som stilte sporty opp i årets duathlon med løping, sykling og mer løping. Det var gratis å delta, og alle fikk medalje og premie for imponerende for innsats. ( Foto: Madeleine Berg)

Topp tre alle klasser:

Olypmisk menn:

1 Jarle Marvik Vikings 2:04:55 2 Emil Andre Breivik Bergkameratene IL 2:17:37 3 Håkon Lund Bergkameratene IL 2:19:23

Olypmisk kvinner:

1 Anny Aasvang Ringerike Sykkelklubb 2:30:44 2 Caroline Aasen Tønsberg Triathlonklubb 2:39:51 3 Johanna Xantippa Brandsegg Elverum Basketballklubb 2:47:19

Sprint menn:

1 Petter Ellingsbø Oslo Idrettslag 1:00:41 2 Frode Engelund Langesund sykle- og triathlonklubb 1:16:27 3 Joachim Håven Lundersæter 1:18:24

Sprint kvinner:

1 Anna Hanstveit Bergen Triathlon Club 1:16:04 2 Signe Konstanse Krogstad-Hansen Aurskog-Høland Triatlon 1:19:08 3 Emma Hanstveit Bergen Triathlon Club 1:20:18

Hardhausen (supersprint) menn:

1 Ola Nærum Trondheim Triatlonklubb 0:35:56 2 Tobias Nærum Trondheim Triatlonklubb 0:38:58 3 Karl Erik Nærum Trondheim Triatlonklubb 0:40:40

Hardhausen (supersprint) kvinner:

1 Kjersti Johannessen Jessheimsprekingene 0:54:47 2 Sarah Østad Kongsvinger 0:59:57 3 Annelene Kristoffersen Disenå IL 1:05:59

Hardhausen (supersprint) lag: