– Vi skal bli Nord-Norges råeste løpsarrangement med base i Molobyen. Det har vi bestemt oss for, sier Gro-Marie Thomassen, løpsleder og ildsjel bak Bodø Run, med et smil som smitter.

Thomassen har arrangert løpet siden 2018, ved siden av mer enn full jobb - og har bygget det stein for stein.

– Det var en fantastisk hobby som har skapt mye aktivitetsglede, men den tok mye tid. Nå får jeg jobbe hundre prosent med noe som ikke bare betyr mye for meg, men som også skaper bevegelse, glede og fellesskap i hele byen, sier hun.

Og når løpefestivalen går av stabelen i Bodø og Molobyen 22. – 24. august, skal det koke av løpeglede og opplevelser.

– Vi har allerede over tusen påmeldte, og vi har ikke noe tak. Vi bygger løpefest for å kunne ta imot ti tusen mennesker, med 110 prosent leveranse uansett antall deltakere, sier Thomassen.

Gro-Marie Thomassen har drevet Bodø Run siden 2018. Nå satser hun fullt som del av Arctic Sport-familien på å gjøre festivalen til Nord-Norges råeste løpsarrangement. (Foto: Christine Karijord)

Fra ildsjel til heltid, og en visjon om fellesskap

I fjor tok Bodø Run et stort sprang og ble en del av Arctic Sport-familien, som også står bak Arctic Race og Arctic Run i Vesterålen.

– Dette gjør oss til et større team med en helt annen ryggrad med kompetanse og kapasitet. Vi bruker mye av samme materiell som Arctic Race, men med ”Bodø Run-look”. Alt fra målportaler, bannere, ja alt vi behøver. Det har blitt en profesjonell satsing, men med et brennende engasjement i bunn, forteller Thomassen.

Hun forteller videre at løpefestivalen er like mye et sosialt samlingspunkt som et løp.

– Vi ønsker å skape en festival som favner alle, både mosjonister, barn, personer med funksjonsnedsettelser og eliteutøvere. Det handler ikke bare om løpet, men om hele opplevelsen - mat, musikk og møteplasser. For mange er faktisk det sosiale viktigere enn selve løpet, sier hun.

Festivalen har også opplevd kraftig vekst i deltakelsen, også blant barn.

– Bare barneløpet vokste fra 200 til over 400 i fjor. Det sier mye om engasjementet og hvor lav terskelen faktisk er, sier hun.

Løpeglede i Molobyen - festivalstemning og fremtidsbygging

Molobyen er ikke bare arena, men også aktiv samarbeidspartner.

– Det blir en liten festival i seg selv her i bydelen. Nordnorsk Badstuforening, Beddingen Kulturhus, Bådin bryggeri, Bodø Padel og Golfsenter - alle er med. For oss er dette en slags grand finale på sommerprogrammet vårt, som virkelig har vært en suksess i år, sier daglig leder Stian Elstad i Molobyen.

Han forteller at samarbeidet mellom Molobyen og Bodø Run Festival ikke bare er et kort engasjement, men en del av en større fortelling om bydelen Molobyens utvikling. Målet er at festival og bydel skal vokse parallelt.

– Vi bygger en bydel samtidig som vi bygger et arrangement. Det er ganske unikt. Løpere som kommer igjen år etter år, vil faktisk kunne se hvordan området forandrer seg. Nye bygg, nye møteplasser, og kanskje nye gater du plutselig løper gjennom, sier stedsutvikler Moa Björnson i Molobyen.

– Det skaper tilhørighet og forventning, både for tilreisende og byens egne. Og Bodø Run Festival blir på den måten et årlig pulsslag i byens utvikling, legger Elstad til.

Badstuene, havet og bynaturen er en del av festival-opplevelsen. Her er daglig leder Stian Elstad i Molobyen, leder for Bodø Run Festival Gro-Marie Thomassen og stedsutvikler Moa Björnson i Molobyen i området der festivaldeltakere kan både ta badstue og et forfriskende bad. (Foto: Christine Karijord)

Internasjonalt blikk - og Bodø som løpsdestinasjon

Ifølge Thomassen, Elstad og Björnson har Bodø noe helt unikt å tilby regionale, nasjonale og internasjonale løpere. Alt fra løpevennlig augustklima, flate og enkle løyper, sømløs logistikk, og ikke minst en arktisk natur som tar pusten fra folk allerede før løpet er i gang.

– De fleste steder i Europa har det altfor varmt til å løpe i august. Her i Bodø er det perfekt temperatur. Alt i byen er i gangavstand, og det er derfor vi sier ”Quick to reach, easy to run”, sier Thomassen.

Hun mener Bodø er mer aktuell som løpedestinasjon enn noen gang, særlig etter fjorårets status som europeisk kulturhovedstad.

– Vi har med oss momentum fra Bodø2024. Nå skal vi bruke det til å bygge Bodø som en ny løpsdestinasjon i nord, med en ekte arktisk festivalstemning, sier Thomassen som tidligere i vår sto på stand under Paris Marathon for å profilere løpet internasjonalt:

– Jeg pratet i ett strekk i fire dager. Folk ble fascinert av bildene fra Bodø og veldig nysgjerrige på festivalen. Klarer vi å få en brøkdel av de hit til byen, så forplanter det seg i løpemiljøer, og vi blir en ekte løpsdestinasjon, sier festivalsjefen.

Lav terskel, høy puls og ekte Bodø-stemning

Thomassen, Elstad og Björnson har en klar oppfordring til hele Bodø: Bli med, enten du løper, går, heier eller bare vil kjenne på stemningen.

– Dette er for alle, enten du vil utfordre deg selv, gjøre noe sosialt med jobben, samle vennegjengen eller bare være med på moroa. Bare gjør det. Kom som du er, sier Thomassen.

– Slike anledninger bringer folk sammen på tvers av alder og bakgrunn. Her er det virkelig plass til alle, legger Björnson til.

Fra fjelltoppene skimter du hele løypa. Bodø Run Festival kombinerer spektakulær arktisk natur med bynære, flate løyper, midt i en by i rask utvikling. (Foto: Bodø Run Festival)

Det skal myldre i Molobyen hele helgen

– Hvordan ser programmet ut, Gro-Marie?

– Fredagen starter med pasta-party på Bådin. Løperådet spiller inn live podcast - det blir både sosialt og inspirerende. Lørdag er løpsdagen, 5 km, 10 km, halvmaraton, og vi har både barneløp og paraløp. På kvelden blir det afterrun-fest med premieutdeling og livemusikk på Bådin, og deretter rundown club med DJ Dunk på Beddingen Kulturhus.

– Og søndagen?

– Søndagen er rolig, da kan man ta badstue, nyte Molobyen og drikke kaffe. Og så håper vi folk bare henger igjen litt og kjenner på stemningen.

– Og hvis man ikke føler seg som løper?

– Ingen problem. Vi har også stafett for bedrifter og vennegjenger. Du kan dele opp 10 km i fem etapper der én kan løpe 200 meter, en annen 5 km. Det viktigste er å være med. Lav terskel og høy puls på den gode måten, avslutter Thomassen.