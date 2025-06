Det er Midtre Brandbu UIL som arrangerer Brandbukampen Opp som går på Hadeland ikke så langt nord for Oslo. I en pressemelding melder arrangøren om en positiv endring for veteranløpere som vurderer å bli med:

– For 2025 har aldersklassene blitt endret slik at vi nå følger Kondis sin anbefaling med 5-årsklasser fra 35 år og eldre. Vi håper endringen fører til at flere veteranløpere tar utfordringen. Yngste konkurranseklasse er G/J 12-13, skriver arrangøren i en pressemelding.

Løypa er 6 km og har 430 hm stigning fra start til mål. Underlaget er lettløpt med asfalt, grus og skogbunn. Deltakerrekorden er på 115 i konkurranseklassene pluss 61 i trimklassen. Den skriver seg fra 2015 som var andre året løpet ble arrangert.

Motbakkeentusiast Christian Prestegård forteller til Kondis at han ikke har fått vært med på Brandbukampen Opp tidligere, men at i år har han det på kjøreplanen:

"Det var i 2015 at eg høyrde om løpet fyrste gong. Det var i ei tid då eg jobba med motbakkeløp på heiltid og motbakkeløpbølgja var på topp med deltakarrekordar overalt. Etter at løpet var arrangert i 2015, tok eg ein "synfaringstur" opp på Brandbukampen som også heiter Brandberget (522 moh). Hugsar at det var eit flott utsyn og vidsyn frå toppen. Det vart ikkje tid til å springe det løpet for meg før i år. No ser eg fram til å delta 7. juni."

I fjorårets løp var det 54 som løp på tid, og 19 som deltok i trimklassen. Ine Skjellum og Jon Sæverås Bruvold vant på henholdsvis 30.37 og 25.27. Løyperekordene er på 27.59 og 24.44. De tilhører Merete Weng og Per-Christian Lysaker Torgersrud og ble satt i 2015 og 2017. Det vanker pengepremier på 3000, 2000 og 1000 kr til de tre beste totalt i kvinne- og herreklassen.