- Det er et av de beste løpene jeg har løpt, sa Alfred Bjørnerød like etter at han kom i mål på dagens mellomdistanse under junior-VM i Tsjekkia. Da hadde unggutten som løper for OK Moss orientert seg feilfritt gjennom småsøkk og smågrønt ved den lille landsbyen Dobříč.

- Jeg er utrolig fornøyd med at jeg klarer å prestere så bra under junior-VM, fortsatte dagens mann i det norske laget.

- Jeg har bare noe «smått» å plukke på av tidstap.

Dermed var det ledelse på den norske unggutten da han løp i mål, men deretter ventet nesten 2 timer i lederstolen:

- Det er ikke noe jeg ser frem til, men uansett har jeg levert et løp som jeg kan være fornøyd med.

Etter hvert viste det seg at Bjørnerøds løp holdt til bronse, snaue minuttet bak vinneren Jan Strycek – fra Tsjekkia. Sveitsiske Matthieu Buehrer løp inn til sølv – etter gull både på sprint og langdistanse tidligere i mesterskapet. Men Bjørnerød var ett sekund foran sist startende Svante Selin – som endte på 4. plass.

I dameklassen var det Ingeborg Roll Mosland som «leverte» best av de norske:

- Jeg fikk fin flyt, og tok postene bra hele veien. I tillegg var beina bra i dag, så jeg er fornøyd med løpet, sa hun etter målgang. Oppsal-løperen endte på 8. plass, med minuttet opp til medalje, og kan med det skilte med 7.-, 8.- og 11. plass individuelt i sin junior-VM debut.

- Men det er en distanse igjen, legger hun til.

Da er det hevet over enhver tvil at Roll Mosland og de andre norske jentene har «skumle hensikter», og medalje for øyet under den avsluttende stafetten i morgen. Det gjelder nok også de norske gutta.

Men det kan bli tøft å gjøre opp med de tsjekkiske jentene i morgen. Tre hjemmeløpere på toppen under langdistansen på torsdag, mens det i dag var dobbeltseier til hjemmenasjonen, med nytt gull til Lucie Dittrichova, som også vant langdistansen. I dag gikk sølvet til Viktorie Skachova, mens svenske Alma Svennerud tok bronsen.

Mathea Gløersen (15), Elsia Götsch Iversen (16), Philip Lehmann Romøren (18), Anna Taksdal (19), Heidi Kristina Sebjørnsen (20) og Sondre Olaussen (29) løp seg også inn blant de 30 beste på dagens mellomdistanse.



Kilde og bilde: Norsk orientering