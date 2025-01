Fortsatt etiopisk dominans i herreklassen

I herreklassen var det debutant Bute Gemechu som stakk av med seieren. Etter å ha rykket fra tetgruppen ved 35 kilometer, ble han utfordret av Shifera Tamru, som reduserte avstanden til rundt 20 meter med to kilometer igjen. Tamru klarte imidlertid ikke å holde farten oppe og ble forbigått av en annen lagkamerat, Berehanu Tsegu, som tok andreplassen på 2.05.14. Tamru fullførte som nummer tre med tiden 2.05.28.

- Jeg bestemte meg for å løpe maraton først for to måneder siden, så jeg visste ikke helt hva jeg kunne forvente. Men da jeg kom til 36 kilometer, skjønte jeg at dette kunne bli min dag, sa Gemechu, som med seieren ble den femte etiopiske debutanten på rad til å vinne Dubai Marathon.