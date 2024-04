Av en eller annen grunn hadde Bykarusellen til Gular sin beste periode under pandemien, i hvert fall når det gjaldt oppslutning. Da var det på det meste 240 deltagere på løpet som foregår i de sentrale bystrøk av Bergen, ved Nygårdsparken og Store Lungegårdsvann. I fjor var oppslutningen dårligere, snittet lå rundt 40 - 50 deltakere.

Men i årets sesongåpning var det 130 ivrige løpere som ville teste formen i den flate løypen langs Store Lungegårdsvann. Her er det nemlig mulig å få pyntet på persen sin, vel å merke hvis treningsgrunnlaget har vært godt nok gjennom vinteren.

Arrangørene stilte med fartsholdere med ulik fart. Litt vind gjorde at det enkelte steder gjorde det tungt å holde toppfarten oppe hele veien. Det planlagte opplegget for å få tatt NM-kravet på 10 km, som lyder på 31:30 for menn, måtte avlyses siden noen av fartsholderne hadde sykdomsforfall. Men de raskeste løperne mente at dette ville vært realistisk å få til.

Flere av de beste mosjonsløperne i regionen stilte på startstreken, og vi fikk 8 kvinner under 20 minutter på 5 km, og 12 menn under 18 minutter, På 10 km var det 4 kvinner under 40 minutter og 6 menn under 36 minutter.

Som en ekstra fordel for deg som er medlem av Kondis kan du se alle bildene fra Bykarusellens Perseløp her. (Og hvis du ikke er medlem så kan du få tilgang for kun 10 kroner den første måneden).

5 km



Rebecca Hilland vant 5 km. Her er det Mats Krokene som legger seg på samme fart.

Beste kvinne ble her Rebecca Hilland som tok seg gjennom løypen på 17:36. Det er ikke så mange som klarer å utfordre henne når hun stiller opp i et løp i Bergen, på landsbasis finnes det noen få kvinner som kan legge seg foran på aldersstatistikken for K40-44. Den nest beste kvinne på distansen ble Bertine-Helene Færø, som for anledningen fungerte som fartsholder for sin far Einar Færø. Og her må vi si at det gikk unna, tiden 18:45 er ikke hverdagskost i klasse M65-69. Antagelig kan dette bli årets beste løp i den aldersklassen, hvis da ikke Kondis sin egen statistikkfører Ger Van Graas klarer å utfordre den?

Jonas Lillejord ble beste mann på 5 km. Han var egentlig fartsholder og var satt opp til det for gruppen som skulle ta NM-kravet. Han løp også gjennom en runde til og var førstemann i mål på 10 km, men han står altså som 5-km-vinner. På 5 km kom Espen Utgård Sæther og Arne Kalland-Olsen inn på de neste plassene.



Vi vet ikke om det var avtalt at Bertine-Helene Færø skulle være fartsholder for sin far Einar Færø. Men faren slapp aldri datterens rygg og løp inn til en knalltid i klasse M65-69, mens Bertine-Helene ble nest beste kvinne.



Jonas Lillejord, som her ligger fremst, var den beste på 5 km, og egentlig på 10 km også. Olav Meling Spikkeland og Espen Utgård Sæther blir nummer 4 og 2 på 5 km.

10 km

Ane Brekke (fremst) og Lina Rivedal var de beste på 10 km, og de tok også NM-kravet.

På 10 km fikk vi den situasjonen at det var to kvinner som faktisk tok NM-kravet på 10 km gateløp: Lina Rivedal og Ane Brekke løp begge under 36:59, som er NM-kravet for kvinner. Lina var etter løpet ikke klar over dette.

For mennene var det Lucas Marechet som kom seg raskest igjennom de to turene bort til Møllendal, med Sondre Øvre-Helland halsende etter. I mål skilte det 9 sekunder mellom disse to.

Lucas Marechet vant 10 km. Sondre Øvre-Helland slapp han aldri og tok andreplassen.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 970 Rebecca Hilland Kalandseidet K40-44 17:36 2 133 Bertine-Helene Færø Varegg Fleridrett / Varegg K20-34 18:41 3 953 Guro Hoff Team BDO Nhhs K20-34 18:50 4 956 Sara Ekern Gular, IL K20-34 18:59 5 951 Aurora Veen Torkildsen Norna Salhus K1-14 19:03 6 853 Gyrid Øygard Jølster IL K20-34 19:08 6 908 Anaïs George-Molland Blomsterdalen K20-34 19:30 8 131 Kristina Fjelltveit Blindheim Hjelmås K40-44 19:55 9 864 Helene Martinsen Fana IL K20-34 21:45 10 18 Vibeke Sognnes HSI K20-34 22:15 11 2 Kate Vitola Fyllingsdalen K40-44 22:50 12 123 Veslemøy Haugland Uskedal IL K20-34 22:55 13 959 Alida Vik Molde K20-34 23:13 14 119 Hanne Elisabeth Liland Varegg Fleridrett K55-59 23:42 15 17 Elise Dahle Grøsvik Søreidgrend K15-19 23:43



Guro Hoff, Team BDO Nhhs, inn til en tredjeplass på 5 km.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 107 Jonas Lillejord Osterøy IL M20-34 15:51 2 111 Espen Utgård Sæther Velledalen IL M20-34 16:01 3 982 Arne Kalland-Olsen EY BIL M20-34 16:07 4 955 Olav Meling Spikkeland Gular, IL M20-34 16:14 5 122 Ken Tony Johansen Gular, IL M20-34 16:20 6 114 Torstein Bolstad Blikra Gaular IL / Team BDO Nhhs M20-34 16:44 7 130 Andreas Onarheim Bergen Triathlon Club M35-39 16:54 8 872 Ulrik Wie-Soltvedt Lovstafetten Bergen M20-34 17:00 9 103 Jonas Møster Larsen Varegg Fleridrett M20-34 17:31 10 978 Oskar Eidsheim Bergen M20-34 17:35 11 975 Christopher Kårbø Laksevåg TIL M15-19 17:46 12 961 Hans Engum Aker Bergen B.I.L. M35-39 17:54 13 145 Andreas Hauge Nesttun M20-34 18:16 14 909 Harald Veen Gilje Bergen M20-34 18:17 15 967 Ole Magnus Hårajuvet Villanger Ask Friidrett M15-19 18:23



Arne Kalland-Olsen: 3. plass.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 143 Lina Rivedal Varegg Fleridrett K35-39 36:35 2 121 Ane Brekke Førde IL K20-34 36:52 3 138 Ingrid Nerland Stavanger K20-34 37:41 4 137 Renate Galleberg Nesttun K40-44 38:12 5 954 Lisa Nilsen Bergen K20-34 40:55 6 989 Malin Tumert Løland Randaberg K20-34 43:01 7 15 Jenny Lyngstad Team Ingela&Jenny K20-34 44:03 8 116 Maren Johansen Dale I Sunnfjord K20-34 46:22 9 28 Karoline Elise Kalager Bergen K20-34 46:47 10 106 Anna Mathea Skar Bergen K20-34 47:01 11 118 Alise Takvam Gaular IL / SUI K20-34 47:02 12 893 Kjersti Solbu Fyllingsdalen K45-49 47:44 13 14 Ingela Khan Team Ingela&Jenny K20-34 48:20 14 12 Mari Hestnes Bergen K20-34 49:02 15 102 Helene Nesodden Rådal K20-34 49:34 16 21 Oddny Ringheim Vik IL K60-64 52:21 17 113 Kamilla Byttingsvik Bergen K20-34 55:36



Ingrid Nerland fra Stavanger løper inn til en tredjeplass på 37:41.



Konkurranseglade Renate Galleberg tar fjerdeplassen.

Resultat menn 10 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 984 Lucas Marechet Gneist, IL M20-34 33:44 2 136 Sondre Øvre-Helland Viking, TIF M20-34 33:53 3 109 Ådne Skogsbakken Søndre Land IL, Friidrett M20-34 34:10 4 948 Fredrik Torgersen Varegg Fleridrett M20-34 34:28 5 952 Njål Pedersen Gainz M20-34 35:25 6 973 Mats Krokene Bergen M20-34 35:43 7 979 Håvard Mork Sandvik Konkurransetilsynet M20-34 39:36 8 949 Sondre Åmbakk Bergen M20-34 39:41 9 120 Geir Dahle Nordhordland Folkehøgskole M40-44 39:55 10 974 Bjørnar Eidsheim Eikanger IL M55-59 40:04 11 983 Leif Nordland HSI M55-59 40:18 12 104 Sverre Nøkleby BFG Bergen Løpeklubb M45-49 41:47 13 899 Nicolas Dos Santos Løpeklubben Grei M20-34 42:01 14 892 Torleif Halseth Stamaica Prontos M35-39 43:02 15 895 Rune Liseth Færø Rådal M20-34 43:20 16 105 Jindrich Fiedler Fjell TG Bergen M45-49 44:42 17 25 Endre Fotland Loddefjord M15-19 45:58 18 128 Binh Phan Bergen M20-34 46:38 19 894 Trond Hvalbye Fyllingsdalen M20-34 47:34 20 16 Atle Kolbeinsen Gular, IL / Gular Il/Dnb M65-69 58:19

Ådne Skogsbakken fra Søndre Land IL Friidrett inn til tredjeplassen.

Tre av de fire vinnerne: Jonas Lillejord, Lina Rivedal og Lucas Marechet. Rebecca Hilland var ikke tilstede ved premieutdelingen.