Historisk prestasjon

Cameron Myers, som fortsatt har hele 2025-sesongen som junior, forbedret sin tidligere personlige rekord på 7.46.38 til 7.41.11 under den prestisjetunge Zatopek:10-konkurransen. Løpet gjorde ham ikke bare til den raskeste junioren i Australias historie, men også til den raskeste ikke-afrikanske junioren gjennom tidene på distansen. Han slo dermed Ari Paunonens tidligere rekord på 7.43.2, satt helt tilbake i 1977.

Myers valgte å stille i seniorklassen fremfor U20-heatet, og slo både yngre og eldre konkurrenter. Han løp med en gjennomsnittshastighet på imponerende 25,06 km/t, skriver nettstedet ABC Sport på Instagram.



POS NAME MARK 1 Cameron Myers (NSW) 7:41.11 2 Jude Thomas (QLD) 7:42.30 3 Jack Anstey (QLD) 7:42.60 4 Jack Bruce (QLD) 7:43.28 5 Zachary Facioni (NSW) 7:52.36 6 David Lee (NZL) 7:55.71 7 Jhye Hadfield (VIC) 7:57.60 8 Jackson Sharp (NSW) 7:59.31 9 Zayd Al Sayd (VIC) 7:59.62 10 Will Lewis (VIC) 8:01.04 11 Dale Carroll (VIC) 8:05.01 12 Tom March (NSW) 8:05.06 13 Sam Ruth (NZL) 8:06.56 14 Max Shervington (W) 8:08.34 15 Matthew Hussey (VIC) 8:11.48 16 Connor Latouf (QLD) 8:21.96 - Brad Mathas (PACE) DNF

Sammenligninger med verdenseliten

Jakob Ingebrigtsen, løp 3000 meter på 8.00.01 som junior i 2017, men konkurrerte ikke på distansen i 2018 og 2019. Nederlandske Niels Laros, en annen av de mest lovende løperne i verden for øyeblikket, hadde 7.48.25 som sin beste tid i juniorårene. Det er liten tvil om at Myers er en meget spennende løper for framtiden.

Etter løpet sa Myers til Athletics Australia:

- Langdistanseløping i Australia har nådd et nytt nivå, og det gjelder egentlig friidrett generelt. Det er flott å være en del av dette, og det er fantastisk at folk faktisk ønsker å komme og se slike arrangementer. Det er noe som betyr mye for sporten, spesielt nasjonalt.

Andre resultater fra Zatopek:10

Det ble en fin kveld med mange gode prestasjoner under Zatopek:10, hvor også Jack Rayner og Rose Davies imponerte med nasjonale titler på 10000 meter.



10000 meter menn

POS NAME MARK 1 Jack Rayner (VIC) 28:26.12 2 Samuel Clifford (TAS) 28:29.17 3 Oliver Chignell (NZL) 28:35.08 4 Brett Robinson (VIC) 28:37.74 5 Seth O'Donnell (VIC) 28:42.71



10000 meter kvinner

POS NAME MARK 1 Rose Davies (NSW) 32:21.71 2 Lauren Ryan (VIC) 32:23.30 3 Leanne Pompeani (ACT) 32:32.51 4 Holly Campbell (NSW) 32:37.94 5 Taylor Werner (USA) 32:47.53



Se rekordløpet til Cameron Myers her