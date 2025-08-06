Også deltakerantallet var ganske likt, nemlig 39 startende mot 36 i sesongpremieren 22. april. Denne gangen deltok det ni barn- og  ungdommer og åtte i trimklassen uten tid. 

31 løpere fortsatt realtivt samlet over Nybrua i Kongsvinger tirsdag. (Foto: arrangøren)

Henrik Nilsson har startet høsten på vinnersporet etter seier både på 10 km i Odalsløpet 25. juli og i Kongsvingermila sist lørdag. I Kongsvngerkarusellen ble det som så ofte før en duell med Jarle Marvik som på sin side brukte lørdagen til å vinne Finnskogen Triathlon på suverent vis. Nilsson spurtet igjen best og vant på med tre sekunder på tiden 17:39, halvminuttet raskere enn i vårløpet i samme løype. Lørdagens treer på halvmaraton på Sæter, Mats Emil Sand, sanket en ny tredjeplass drøye minuttet bak tetduoen. 

Jarle Marvik i tet med Henrik Nillsson og Mats Emil Sand i rygg.  (Foto: arrangøren)
Henrik Nilsson hadde mest fart i beina på de siste meterne og sikret seieren med tre sekunder på Jarle Marvik. (Foto: arrangøren)

Cathrine Andersen hadde også en god lørdag med klasseseier på halvmaraton på Sæter og fulgte opp med en ny triumf på 5 kilometeren på asfalten i sentrum. Tiden 21:14 var 25 sekunder opp fra i vår, men med med god margin til Rikke Melstrøm som stilte opp igjen med en helmaraton i beina fra tre dager før. 

Liam Sand-Fjeldseth var først i mål  i barn- og ungdomsklassen. (Foto: arrangøren) 

Neste løp i Kongsvingerkarusellen er på 4 km og går på stiene på Liermoen om 14 dager, tirsdag 19. august

Menn:

PlassNavnKlubbKlasseTid
1Henrik NilssonMatrandAktiv M 32-440:17:39
2Jarle MarvikVikingsAktiv M 32-440:17:42
3Mats Emil SandGalterud IFAktiv M 32-440:18:48
4Raymond LishaugenTeam Odal FritidAktiv M 32-440:19:00
5Øyvind L. HamletsenKongsvingerAktiv M 45-590:19:36
6Tor Ole TangenRacer-SharpAktiv M 32-440:19:37
7Kristian LindteigenTobølAktiv M 32-440:19:39
8Marius FjellGranli ilAktiv M 32-440:20:11
9Hans Kristian SnareGranli ILAktiv M 32-440:20:16
10Rasmus RosagerKongsvingerAktiv M 45-590:20:38
11Jim Anders SandGalterud IFAktiv M 32-440:21:24
12Sverre GalbyKongsvingerAktiv M 32-440:21:40
13Rune LundKongsvingerAktiv M 60-990:22:51
14Per Ola HaugenSSBAktiv M 45-590:23:40
15Anders BøhnsdalenKongsvingerAktiv M 45-590:27:00
16Runar FinnstunSSBAktiv M 60-990:31:20
     

Kvinner:

1Cathrine AndersenOdal SkiklubbAktiv K 32-440:21:39
2Rikke MelstrømOdal SkiklubbAktiv K 32-440:23:20
3Anna-Marie Fjeld KrybelsrudKongsvingerAktiv K 32-440:23:27
4Lisa BlunckKongsvingerAktiv K 32-440:24:15
5Live Hartveit HansenTeam Odal FritidAktiv K 32-440:28:16

Barn og Ungdom:

1Liam Sand-FjeldsethKIL Ishockey u14Aktiv M 13-170:21:32
2Konrad VibekkenUllensaker KisaAktiv M 7-120:22:17
3Oliver JacobsenKongsvingerAktiv M 7-120:23:30
4Elliot JacobsenKongsvingerAktiv M 7-120:23:45
5Johan Rudolfsen SørlieKongsvingerAktiv M 7-120:25:35
6Tobias Lunde SandGalterud IFAktiv M 7-120:33:09
7Mathias FjellGranli ilAktiv M 7-120:36:15
8Isak Sand-FjeldsethKIL Ishockey u11Aktiv M 7-120:38:44
0Hedda KjellbergmelstrømOdal SkiklubbBarn 0-6Fullført
     

Arrangørens nettsider
Kongsvingerkarusellen på Facebook
Samleside for Kongsvingerkarusellen