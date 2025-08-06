Cathrine Andersen og Henrik Nilsson vant igjen i Bruløpet
Høstsesongen i Kongsvingerkarusellen startet akkurat som vårseseongen - med seier til Cathrine Andersen og Henrik Nilsson i det 5 km lange Bruløpet i sentrumgatene i byen.
Også deltakerantallet var ganske likt, nemlig 39 startende mot 36 i sesongpremieren 22. april. Denne gangen deltok det ni barn- og ungdommer og åtte i trimklassen uten tid.
Henrik Nilsson har startet høsten på vinnersporet etter seier både på 10 km i Odalsløpet 25. juli og i Kongsvingermila sist lørdag. I Kongsvngerkarusellen ble det som så ofte før en duell med Jarle Marvik som på sin side brukte lørdagen til å vinne Finnskogen Triathlon på suverent vis. Nilsson spurtet igjen best og vant på med tre sekunder på tiden 17:39, halvminuttet raskere enn i vårløpet i samme løype. Lørdagens treer på halvmaraton på Sæter, Mats Emil Sand, sanket en ny tredjeplass drøye minuttet bak tetduoen.
Cathrine Andersen hadde også en god lørdag med klasseseier på halvmaraton på Sæter og fulgte opp med en ny triumf på 5 kilometeren på asfalten i sentrum. Tiden 21:14 var 25 sekunder opp fra i vår, men med med god margin til Rikke Melstrøm som stilte opp igjen med en helmaraton i beina fra tre dager før.
Neste løp i Kongsvingerkarusellen er på 4 km og går på stiene på Liermoen om 14 dager, tirsdag 19. august.
Menn:
|Plass
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|Henrik Nilsson
|Matrand
|Aktiv M 32-44
|0:17:39
|2
|Jarle Marvik
|Vikings
|Aktiv M 32-44
|0:17:42
|3
|Mats Emil Sand
|Galterud IF
|Aktiv M 32-44
|0:18:48
|4
|Raymond Lishaugen
|Team Odal Fritid
|Aktiv M 32-44
|0:19:00
|5
|Øyvind L. Hamletsen
|Kongsvinger
|Aktiv M 45-59
|0:19:36
|6
|Tor Ole Tangen
|Racer-Sharp
|Aktiv M 32-44
|0:19:37
|7
|Kristian Lindteigen
|Tobøl
|Aktiv M 32-44
|0:19:39
|8
|Marius Fjell
|Granli il
|Aktiv M 32-44
|0:20:11
|9
|Hans Kristian Snare
|Granli IL
|Aktiv M 32-44
|0:20:16
|10
|Rasmus Rosager
|Kongsvinger
|Aktiv M 45-59
|0:20:38
|11
|Jim Anders Sand
|Galterud IF
|Aktiv M 32-44
|0:21:24
|12
|Sverre Galby
|Kongsvinger
|Aktiv M 32-44
|0:21:40
|13
|Rune Lund
|Kongsvinger
|Aktiv M 60-99
|0:22:51
|14
|Per Ola Haugen
|SSB
|Aktiv M 45-59
|0:23:40
|15
|Anders Bøhnsdalen
|Kongsvinger
|Aktiv M 45-59
|0:27:00
|16
|Runar Finnstun
|SSB
|Aktiv M 60-99
|0:31:20
Kvinner:
|1
|Cathrine Andersen
|Odal Skiklubb
|Aktiv K 32-44
|0:21:39
|2
|Rikke Melstrøm
|Odal Skiklubb
|Aktiv K 32-44
|0:23:20
|3
|Anna-Marie Fjeld Krybelsrud
|Kongsvinger
|Aktiv K 32-44
|0:23:27
|4
|Lisa Blunck
|Kongsvinger
|Aktiv K 32-44
|0:24:15
|5
|Live Hartveit Hansen
|Team Odal Fritid
|Aktiv K 32-44
|0:28:16
Barn og Ungdom:
|1
|Liam Sand-Fjeldseth
|KIL Ishockey u14
|Aktiv M 13-17
|0:21:32
|2
|Konrad Vibekken
|Ullensaker Kisa
|Aktiv M 7-12
|0:22:17
|3
|Oliver Jacobsen
|Kongsvinger
|Aktiv M 7-12
|0:23:30
|4
|Elliot Jacobsen
|Kongsvinger
|Aktiv M 7-12
|0:23:45
|5
|Johan Rudolfsen Sørlie
|Kongsvinger
|Aktiv M 7-12
|0:25:35
|6
|Tobias Lunde Sand
|Galterud IF
|Aktiv M 7-12
|0:33:09
|7
|Mathias Fjell
|Granli il
|Aktiv M 7-12
|0:36:15
|8
|Isak Sand-Fjeldseth
|KIL Ishockey u11
|Aktiv M 7-12
|0:38:44
|0
|Hedda Kjellbergmelstrøm
|Odal Skiklubb
|Barn 0-6
|Fullført
Arrangørens nettsider
Kongsvingerkarusellen på Facebook
Samleside for Kongsvingerkarusellen