Også deltakerantallet var ganske likt, nemlig 39 startende mot 36 i sesongpremieren 22. april. Denne gangen deltok det ni barn- og ungdommer og åtte i trimklassen uten tid.

31 løpere fortsatt realtivt samlet over Nybrua i Kongsvinger tirsdag. (Foto: arrangøren)

Henrik Nilsson har startet høsten på vinnersporet etter seier både på 10 km i Odalsløpet 25. juli og i Kongsvingermila sist lørdag. I Kongsvngerkarusellen ble det som så ofte før en duell med Jarle Marvik som på sin side brukte lørdagen til å vinne Finnskogen Triathlon på suverent vis. Nilsson spurtet igjen best og vant på med tre sekunder på tiden 17:39, halvminuttet raskere enn i vårløpet i samme løype. Lørdagens treer på halvmaraton på Sæter, Mats Emil Sand, sanket en ny tredjeplass drøye minuttet bak tetduoen.

Jarle Marvik i tet med Henrik Nillsson og Mats Emil Sand i rygg. (Foto: arrangøren)

Henrik Nilsson hadde mest fart i beina på de siste meterne og sikret seieren med tre sekunder på Jarle Marvik. (Foto: arrangøren)

Cathrine Andersen hadde også en god lørdag med klasseseier på halvmaraton på Sæter og fulgte opp med en ny triumf på 5 kilometeren på asfalten i sentrum. Tiden 21:14 var 25 sekunder opp fra i vår, men med med god margin til Rikke Melstrøm som stilte opp igjen med en helmaraton i beina fra tre dager før.

Liam Sand-Fjeldseth var først i mål i barn- og ungdomsklassen. (Foto: arrangøren)

Neste løp i Kongsvingerkarusellen er på 4 km og går på stiene på Liermoen om 14 dager, tirsdag 19. august.

Menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Henrik Nilsson Matrand Aktiv M 32-44 0:17:39 2 Jarle Marvik Vikings Aktiv M 32-44 0:17:42 3 Mats Emil Sand Galterud IF Aktiv M 32-44 0:18:48 4 Raymond Lishaugen Team Odal Fritid Aktiv M 32-44 0:19:00 5 Øyvind L. Hamletsen Kongsvinger Aktiv M 45-59 0:19:36 6 Tor Ole Tangen Racer-Sharp Aktiv M 32-44 0:19:37 7 Kristian Lindteigen Tobøl Aktiv M 32-44 0:19:39 8 Marius Fjell Granli il Aktiv M 32-44 0:20:11 9 Hans Kristian Snare Granli IL Aktiv M 32-44 0:20:16 10 Rasmus Rosager Kongsvinger Aktiv M 45-59 0:20:38 11 Jim Anders Sand Galterud IF Aktiv M 32-44 0:21:24 12 Sverre Galby Kongsvinger Aktiv M 32-44 0:21:40 13 Rune Lund Kongsvinger Aktiv M 60-99 0:22:51 14 Per Ola Haugen SSB Aktiv M 45-59 0:23:40 15 Anders Bøhnsdalen Kongsvinger Aktiv M 45-59 0:27:00 16 Runar Finnstun SSB Aktiv M 60-99 0:31:20 Kvinner: 1 Cathrine Andersen Odal Skiklubb Aktiv K 32-44 0:21:39 2 Rikke Melstrøm Odal Skiklubb Aktiv K 32-44 0:23:20 3 Anna-Marie Fjeld Krybelsrud Kongsvinger Aktiv K 32-44 0:23:27 4 Lisa Blunck Kongsvinger Aktiv K 32-44 0:24:15 5 Live Hartveit Hansen Team Odal Fritid Aktiv K 32-44 0:28:16

Barn og Ungdom: 1 Liam Sand-Fjeldseth KIL Ishockey u14 Aktiv M 13-17 0:21:32 2 Konrad Vibekken Ullensaker Kisa Aktiv M 7-12 0:22:17 3 Oliver Jacobsen Kongsvinger Aktiv M 7-12 0:23:30 4 Elliot Jacobsen Kongsvinger Aktiv M 7-12 0:23:45 5 Johan Rudolfsen Sørlie Kongsvinger Aktiv M 7-12 0:25:35 6 Tobias Lunde Sand Galterud IF Aktiv M 7-12 0:33:09 7 Mathias Fjell Granli il Aktiv M 7-12 0:36:15 8 Isak Sand-Fjeldseth KIL Ishockey u11 Aktiv M 7-12 0:38:44 0 Hedda Kjellbergmelstrøm Odal Skiklubb Barn 0-6 Fullført