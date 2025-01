Jeg er tilbake i Spania. Reiste ned den 30.12 og drar hjem den 6. januar. Planen er å legge et grunnlag før Tokyo Maraton 2. mars. Dette oppholdet er på en uke, i februar får jeg to uker før turen går til Japan.



Jeg gjør det for min egen del, og poster noen tanker ved utgangen av 2024. Det er godt å tenke litt over det som nå er historie. For midt i alt som skjer i livet, kan det være vanskelig å ha rett distanse til det som fort kan overskygge det meste.

Det som virkelig betyr noe, kan da komme i skyggen av bagateller. For skader og fall i form er bagateller, men kan bli en altoppslukende utfordring. Hvor mange timer jeg har nerdet løping og relaterte temaer for å finne ut av elendigheta, vet jeg ikke. Men det er nok langt mer enn jeg burde. Slik blir det når løping er det artigste jeg gjør.

Derfor er det tungt når beina ikke er i stand til å flytte seg som tidligere. Da er det godt med et trent hode! Mental trening er ikke bare for olympiere. En mann i sitt 63. år behøver et sterkt hode når det «butter» i livet. Løping handler ikke bare om kontinuitet, volum og intensitet, men om å håndtere hverdagen når alt stopper opp. Det er mulig om hodet er på plass!

I 2024 var det mye som «kranglet» både i egen kropp og i den helt alminnelige hverdagen. Men det eneste jeg kan gjøre noe med, er det som er mitt. Alt det andre som skjer i uka på andre arenaer, er det alltid en øvelse å slippe taket i.

Med det aller beste nettverket, kona mi de siste 36 år – Wenche, våre barn, svigerbarn og barnebarn, så føler jeg meg som en «verdensmester». Selv uten sko på beina gjør jeg det. I skrivende stund er jeg i Spania – aleine. Joda, det ser sikkert litt koko ut, men «de gærne har'e godt», som Prima Vera proklamerte.

I dag er andre løpeøkt av i alt tolv i boks. Selv om himmelen åpnet seg og gjorde alt søkk vått på et øyeblikk, elsker jeg muligheten til å løpe på bar asfalt i mine beste sko!

Snart smeller det til med raketter og champis for mange. For meg blir det nystekte kyllingvinger med diverse på menyen i kveld. I glasset blir det Sprite Light eller Cola Zero. Nå piper det i telefonen, hvilket betyr at kyllingvingene er ferdig stekt!

Jeg ønsker alle mine løpevenner der ute i verden alt godt for 2025! 🥳

Sjøl over solkysten kan det henge regntunge skyer. (Foto: privat)