I forord til boka "Værekraft" skriver Cato Zahl Pedersen blant annet følgende:

"I dag overøses vi av selvhjelpslitteratur og selvhjelpskurs. Løfter om økt livskvalitet, suksess og gull og grønne skoger selger. Jeg har imidlertid ikke formulert noen form for "Catos metode" eller utviklet noen vidunderkur for prestasjonsutvikling og lykke, noen metodisk one-size-fits-all-tilnærming.

Opp igjenom har jeg pushet meg selv inn i usikkerheten for å finne større sikkerhet på den andre siden. Av og til har det fungert, av og til ikke, men disse utforskningene har gitt meg noen grenseerfaringer som jeg tror og håper kan ha verdi for andre. Kanskje også for deg."

Forlagets omtale av boka

Cato Zahl Pedersen kaster et tilbakeskuende blikk på avgjørende hendelser og møter med mennesker som har bidratt til å stake ut veien for ham. Men han er først og fremst opptatt av å knytte sine erfaringer opp mot lærdom med verdi for andre, enten man er funksjonsfrisk eller ikke. Etter hver av bokens ni hovedkapitler følger en sekvens som belyser tematikken i kapittelet. Det handler blant annet om selvledelse, mestringstro, ansvarliggjøring, mental styrke, utholdenhet og fleksibelt mindset.

«Nøkkelen til mestring ligger hos den enkelte,» sier Cato, «vi er alle vår egen begrensning og vår mulighet». I Værekraft deler han erfaringsbaserte og tidsaktuelle råd, teknikker og metoder med alle som vil leve et liv med opplevelse av mestring.

Tankevekkende og gripende om livet som tok en annen vending enn det 14-åringen som fikk 17 000 volt gjennom kroppen overhodet kunne ha forestilt seg.

Kondis vil komme med anmeldelse av boka ved en senere anledning.

Om forfatterne

Cato Zahl Pedersen (f. 1959) er norsk idrettsutøver og foredragsholder. Han kan skilte med 13 gull og ett sølv i syv forskjellige Paralympics, i grenene langrenn, alpint og friidrett. I tillegg til å være en fremragende idrettsutøver, har han utmerket seg ved mestre utfordringer som synes uovervinnelige selv for folk med armer. Hans «Unarmed»-ekspedisjoner har tatt ham til Sydpolen, til verdens sjette høyeste fjell Cho Oyu (8201 moh.) og nesten til toppen av Mount Everest. Cato Zahl Pedersen har vært en viktig medspiller i etableringen av CatoSenteret i Son. Han har fått en rekke priser og utmerkelser, blant annet NIVs Ærespris for sin lederaktivitet innenfor paraidretten og Idrettsgallaens hederspris for 2023.

Nils Harald Sødal er professor på Universitetet i Agder og en kritikerrost skjønnlitterær forfatter. I 2021 fullførte han sin PhD i prestasjonspsykologi ved Kunsthøgskolen i Oslo i samarbeid med blant annet Olympiatoppen. Han er i dag en ettertraktet kurs- og foredragsholder innenfor næringsliv, toppidrett, kunst og kultur. De senere år har han vært tilknyttet Utenriksdepartementet som lederutvikler og coach for påtroppende ambassadører.



Nils Harald Sødal er professor på Universitetet i Agder og har en PhD i prestasjonspsykologi. (Foto: Oddvar Tveito)