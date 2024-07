Kjell-Petter Ellingsbø vil igjen dele ut gjeve premier til dyktige og heldige vinnere søndag 21. juli. Her er det beste dame i 2011, Marte Skårholen, som får favnen full i den foreløpige siste utgaven i 2011. (Foto: Rolf Bakken)

Det er Kjell-Petter Ellingsbø i Løiten Kaffebrænderi som gjenskaper det hyggelige terrengløpet i Løtenskogen.

- Det blir et uhøytidelig løp både for de som vil teste formen og de som går for en kosetur i ferien, sier han.

Kjell-Petter arrangerte “Brenneriløpet” i de samme løypene i 2010 og 2011 før familiearrangementet ble flyttet til Gåsbu og fikk navnet “Gåsbuløpet” og senere “SOS barnebyløpet” i 2013 og 2014.

Brænderiløpet vil nå som da for 13 år siden gå i deler av “Folk i form til OL-løypa” som ble laget til OL i 1994. Det blir fellesstart for alle, både løpende og gående og 5 og 10 km, kl 12.00.

Sindre Løchting er “regjerende mester” i løpet i Brenneriroa fra 2011. (Foto: Rolf Bakken)

I motsetning til forløperen som hadde start og mål ved Lund skole, er det nå ved Løiten Brænderi det skjer hvor initiativtakeren i år har etablert Løiten Kaffebrænderi. Sammen med øvrige bedrifter i det gamle brenneriet sørger bedriften for solid premiering. Samtidig er målet å sørge for liv og oppmerksomhet rundt det som skjer innenfor veggene i de ærevedige bygningene. I tillegg til pengepremier til de beste, blir det både kaffe, billetter til forestillingen «En akevisitt» og gaver fra Løiten lys. Den største og garanterte gevinsten vil imidlertid være gleden av å være fysisk aktiv flott Løten-natur.

Påmeldingsfristen er satt til 14. juli pr. SMS til 47454927 eller på e-post til post@naturbasert.com. Det vil bli også bli mulig å etteranmelde seg fram til én time før start, opplyser den kreative initiativtakeren som alltid har noen prosjekter på gang.

