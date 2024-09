Perfekt beregnet løp av Karoline

Karoline sprakk litt på slutten i fjor, men var da likevel fornøyd med 1.07.34, som da var den beste tiden oppnådd av en norsk utøver i en kontrollmålt halvmaratonløype.



Ingrid Kristiansens 1.06.40 fra NM i Sandnes i 1987 spøker likevel fortsatt i bakgrunnen, selv om løypa den gang aldri ble målt med det måleutstyret som allerede da hadde vært i bruk i mange år, en Jones-counter montert på en sykkel, og løypa ble heller aldri kontrollmålt etter løpet. Løypa var målt med målehjul, noe som aldri har vært et godkjent måleredskap for løyper innen friidretten.



Tiden hennes ble aldri forsøkt godkjent som bestenotering i verden av IAAF - nå World Athletics - av det norske friidrettsforbundet, men Ingrids halvmaratontid dukker likevel stadig opp igjen. Karolines store ønskemål var derfor å løpe under 1.06.40, og klarte det nesten. 1.06.55 holdt til en sjuendeplass i det sterke feltet.





Satte pers: Bare minuttet etter målgang kunne Karoline smile til fotografen og så ut som hun hadde mer å gå på etter en sterk spurt. (Foto: Einar Søndeland)



Forholdene var ikke de aller beste under søndagens løp med en god del vind i kastene, men likevel litt bedre forhold enn i fjor da det ble i varmeste laget for mange. Da startet løpet kl. 11.15. I år gikk starten kl. 09.45.



Best forhold var det for to år siden da vinnertiden for menn var 58.08. I fjor var vinnertiden 59.11, mens i år - med verdensrekordholderen på plass jagende etter ny rekord - ble vinnertiden "bare" 58.05. Stadig flere toppløpere deltar i København. Likevel løp tiendemann i år i mål på "bare" 1.00.36 mot 59.51 for to år siden. Det var da Zerei Mzengi satte persen sin på 1.00.01, som er Norges nest beste tid på distansen.



Her er dataene for løper med startnr. 73 - Karoline Bjerkeli Grøvdal:

Første start 09:30:01 Plass totalt av alle nr. 84 av 27929 startende Karolines starttid 09:30:01 Plass blant damer nr. 7 av 11089 kvinner Nettotid i mål 01:06:55 (sluttid) Plass klasse K30-34 år nr. 2 av 1898 i K30-34 år Bruttotid i mål 01:06:55 (sluttid) .

Passeringstider og splitt-tider per 5 km og siste 1,1 km

Løpet

etter Passerings-

tider Snittfart så langt splitt-

tider fart i

siste splitt plass

alle plass ved passering plass i siste splitt 5 km 15:52 3:11 per km 15:52 3:11 min/km 108 11 11 10 km 31.49 3:11 min/km 15:57 3:12 min/km 97 8 8 15 km 47.48 3:12 per km 16:00 3:12 min/km 87 8 2 20 km 1:03:32 3:11 min/km 15:44 3:09 min/km 53 7 2 21,1 km 1:06:55 3:11 min/km 03:23 3:05 min/km 57 7 1

Karolines passeringstider i København i fjor og i år:

2023-splittider 2024-splittider Foran eller etter 2023-skjemaet i 2024 15:54 15.52 - 2 sek foran 15:54 15.57 + 1 sek etter 16:01 16.00 likt 16:17 15.44 +33 sek. foran 03:30 03.23 +39 sek. foran 1.07.34 1.06.55 Personlig rekord i år med 39 sek.



Som vi ser var passeringstiden etter 15 km helt lik i 2023 og 2024, og så har Karoline en meget sterk avslutning på de siste 6,0975 kilometerne. Hele forbedringen av persen i år kom fra 15 km og inn til mål.



Vi ser av "plass i siste splitt" (grønn kolonne 2) så løper Karoline nest raskest av alle damer mellom 15 og 20 km og de siste 1,0975 km løper hun raskest av alle damene.



De nest beste norske damene bak Karoline



Det er to damer som på ingen måte er nybegynnere, men som bare blir bedre med årene, som løp nest best av de norske. Madelene W Holum, SK Vidar løp på 1.17.14 mens Vibeke jensen, Strindheim var bare sekundet etter i mål.



Bildet: Madelene Wanvik Holum under 5000 m i NM-2023 på Jessheim. (Foto: Kjell Vigestad)

Begge har hatt sin beste sesong i år og begge var 29 år da de løp nesten likt i mål i København. Madelene har en fortid fra fotballen da hun under tannlegeutdanningen i Tromsø spilte fotball på nest øverste nivå, mens Vibeke Jensen har mange år bak seg som løper.



Som vi ser (merket med gult i oversikten nedenfor) var det mange gode norke plasseringer i aldersklassene med to norske førsteplasser; Thea Haug i klasse 40-44 år og Kari Langerud i klasse 65-69 år.



Det danske veteranmesterskapet på halvmaraton var innlagt i løpet som gjorde kampen om topp-plasseringene hardere enn vanlig. Deltakelsen i klassene var også stor. I klasse K40-44 år, hvor det ble norsk dobbeltseier, var det hele 988 damer i mål. Kari Langerud som vant klart i klasse 65-69 år på den imponerende tiden, 1.33.58, var det 92 damer som løp.



De 100 beste norske damene i Copenhagen Half

Merket med gult er norske klasseplasseringer blant de 10 beste i klassen

St. nr. Navn Klubb/bedrift Klasse Tid Plass Pl. kl. 73 Karoline Grøvdal IK Tjalve F30-34 01:06:55 7 2 300 Madelène W. Holum SK Vidar F30-34 01:17:14 31 8 19982 Vibeke Jensen Strindheim IL F25-29 01:17:15 33 17 279 Adele N. Henriksen Gular IL F20-24 01:17:51 40 6 4110 Sara Svarstad Sandnes IL F25-29 01:18:07 42 20 12428 Frida Konow twr lundmarks F25-29 01:19:19 54 27 24286 Katerina Hatzigiannis F25-29 01:19:21 55 28 29712 Marianne Harnes SK Vidar F30-34 01:19:28 57 17 11738 Thea Haug Romerike politiidrettslag F40-44 01:19:58 60 1 24753 Ingrid Nordmo F30-34 01:20:04 61 18 4632 Kerstin Kalsås Kristiansand løpeklubb F40-44 01:20:58 70 2 2482 Hilde Brennskag Gular il/lundmarks/Deloitte F25-29 01:21:04 73 36 28361 Linnéa Öberg Twr/ Pace Project F30-34 01:21:38 80 24 1026 Marte Gleditsch twr lundmarks F30-34 01:22:28 91 27 29028 Sara Kjeldsen Lie KL Running F20-24 01:23:03 100 9 2401 Maiken Berthelsen F25-29 01:23:20 103 43 11411 Nina Andreassen F30-34 01:23:20 104 33 9385 Julia K. Furuseth IL Gular F20-24 01:23:27 107 10 4789 Mona B. Røkkesaune Bratsberg IL F30-34 01:23:31 108 35 5128 Brita Storaas Hansen Stensparken RC F30-34 01:23:34 109 36 8081 Rebekka Haugland SK Vidar F25-29 01:23:44 112 46 11854 Anette L. Leistad Bratsberg IL F40-44 01:23:48 116 6 25489 Anne L. Berg SK Vidar F30-34 01:23:54 119 38 1923 Tori Angell Odda IL F25-29 01:23:54 120 49 14206 Laila Himle Stord IL-Friidrett F30-34 01:24:14 125 42 19108 Mari Hetlesæter F25-29 01:24:19 126 50 6957 Christina Amble F40-44 01:24:23 127 7 21132 Anne Braut Spirit Friidrettsklubb F25-29 01:25:01 141 55 12159 Kine Bjerk Nøttveit Sandens Idrettslag F35-39 01:25:02 142 18 6548 Eirin Berstad Gular F25-29 01:25:20 146 56 3876 Sofie Kjos Bergum SK Vidar F30-34 01:25:27 148 48 17372 Vilde Vigerust F35-39 01:25:33 152 21 19701 Lisbeth Pedersen Tjalve IK F45-49 01:25:33 153 2 23730 Ingrid Raa Hauge F25-29 01:25:42 154 58 29230 Karoline C. Olsen F25-29 01:25:52 158 60 27369 Astrid E. Kristiansen Gular IL F20-24 01:26:19 164 16 3197 Nina Søndenå Spirit Friidrettsklubb F35-39 01:26:43 169 23 15262 Maren Roll Lied F30-34 01:26:50 174 53 6174 Silje Gundersen Spirit F45-49 01:26:57 177 3 1300 Pernille Ski Torp Oslo Run Club F30-34 01:27:25 184 56 28682 Lisa Tenold Nordre Eidsvoll IL F30-34 01:27:26 186 58 12185 Marie Bakke-Kvalevåg Grødem Runners/SOKO BIL F35-39 01:28:11 203 27 12001 Marte B. Singsaas F30-34 01:28:16 207 65 1896 Kristin Lundby Langesund Sykle/Triathlonkl. F30-34 01:28:29 212 69 29499 Anna Grøneng F25-29 01:28:40 220 79 29361 Lise Marie Ravndal Sandnes IL F20-24 01:28:41 221 23 7356 Johanne Lægran Vidar F25-29 01:28:44 224 80 8988 Bodil Høstmælingen Sankthanshaugen/Skifor./CLP F40-44 01:28:50 226 15 9381 Hanne Eggereide twr lundmarks F30-34 01:28:51 227 73 6913 Tonje Pettersen F35-39 01:28:51 228 28 9384 Mari Kristensen F30-34 01:28:53 230 75 28452 Isabell Lippert Aarhus Gymnastikfor. af 1880 F30-34 01:28:57 236 78 25914 Maren Mjåtveit Spirit F30-34 01:29:09 246 81 23580 Mathea B. Sandøy F20-24 01:29:10 248 26 25546 Camilla R. Berg Norsk Tipping/ Hamar Skikl. F45-49 01:29:13 249 6 17349 Vilde Helene Hansen F25-29 01:29:17 251 87 27203 Marita S. Bjerke Slitusprinterne F40-44 01:29:30 258 17 1102 Synne Voldsund BDO Norge F25-29 01:29:47 272 100 13398 Elise Katrine Amdal F30-34 01:30:08 285 90 592 Anne Fjørkenstad F40-44 01:30:28 298 20 14873 Stine M. Bakken Lørdagskomiteens Løpekl. F25-29 01:30:37 303 110 1596 Sigrid Stakston F25-29 01:30:41 304 111 15421 Annette F. Hoff Robust coaching F50-54 01:30:49 309 4 1048 Heidi Skullerud Ranheim / twr lundmarks F40-44 01:30:50 312 21 24099 Mia Walsøe Lehn Nike F20-24 01:30:53 313 29 27136 Silje V. Milenkovic Spirit Friidretsklubb F20-24 01:30:55 316 31 10567 Johanne Våge F25-29 01:30:57 318 115 26881 Hanne Rønningen Team Axaz F25-29 01:31:04 328 119 11439 Marianne Standal Molde Olymp F50-54 01:31:04 329 5 9363 Kathrine Vandraas F40-44 01:31:21 337 22 4487 Marie Østby-Deglum F35-39 01:31:42 351 42 13505 Pernille K. Dalgaard Team BDO NHHS F25-29 01:31:58 364 133 4820 Stine Schonhowd Schonhowd Fysioterapi F25-29 01:32:02 366 135 10525 Hilde Follesø Tyn_deg F35-39 01:32:04 368 44 28446 Elena Steen Eriksen F25-29 01:32:04 369 136 2448 Anne Mari Tengesdal Gautes løpepige F35-39 01:32:07 370 45 13740 Ann Viljugrein F50-54 01:32:10 375 6 7082 Julie Kilen Gular IL F25-29 01:32:16 380 138 4114 Hanne Bergsjø Team Olympia Sport F25-29 01:32:16 382 140 14266 Camilla Fjeld F30-34 01:32:22 385 108 28330 Ingrid Sakariassen I Skog01s minne F30-34 01:32:26 390 111 6475 Tone Staum SK Vidar F30-34 01:32:32 393 112 24097 Kristine Malnes Nike F20-24 01:32:45 400 46 574 Hilde Bergh Madsen Sykehusapotekene HF F40-44 01:32:46 401 26 621 Vibeke Wold F45-49 01:33:05 414 14 16387 Frida Mattson F25-29 01:33:09 418 152 25652 Emma Hagelund F30-34 01:33:14 422 117 27073 Heidi Syversen FIK Orion F25-29 01:33:20 429 158 7511 Britt Elin Øiestad Tyrving IL F45-49 01:33:20 430 16 19046 Synne Imeland Tøyen running club F30-34 01:33:22 434 119 24894 Emma Nesheim Marathon Sport F25-29 01:33:34 443 161 6106 Nina M. Waage F30-34 01:33:35 445 124 1179 Kamilla Lukkari twr lundmarks F30-34 01:33:36 446 125 11787 Pernille Julsen F35-39 01:33:38 447 51 11277 M. Gudbrandsgard F30-34 01:33:42 453 127 9044 Line Larsen F20-24 01:33:42 454 53 20195 Wilhelmine Førre F25-29 01:33:48 458 165 2780 Maria Berglund Skiplukkern F40-44 01:33:50 460 29 16093 Kari Langerud Hytteplan Sport F65-69 01:33:58 471 1 ...... 1821 Isla Kjemhus Tyrving IL F15-19 01.42;10 1124 2 24961 Katrine Hasting Randaberg F15-19 01:42:53 1227 4

Jakob Ingebrigtsen inntar København



De første 10 km: Haren drar feltet med rekordholderen Jacob Kiplimo og VM-vinneren Sabastian Sawe rett bak og Jakob Ingebrigtsen i dragsuget helt bakerst. (Foto: arrangøren)



Jakob Ingebrigtsen stjal "showet" i København

Bare et par dager før Copenhagen Half ble det kjent at Jakob skulle gjøre sin halvmaratondebut i den danske hovedstaden. Det ble et mediesirkus i Norge og i noen grad også i Danmark. Plutselig dreide alt seg om verdens beste mellomdistanseløper som nylig hadde imponert friidrettsverdenen med en verdensrekord på 3000 m. Kunne han også vinne en halvmaraton i konkurranse med både verdensmesteren og verdensrekordholderen på startstreken?



Også medlemmene av facebook-siden for mellom og langdistanse ble utfordret til å si sin mening og troen på JAKOB var stor.



Fra fredag kveld og innen starten søndag formiddag gjettet i overkant av 150 sluttiden til Jakob. Blant dem var det mange svært sakkyndige løpere med NM-titler og ellers solid bakgrunn fra lange løp. Mange av dem trodde på Jakob:



15 % trodde Jakob ville sette verdensrekord

62 % trodde Jakob ville løpe på mellom 57.30 og 59.19, dvs. Jakob ikke ville klare å slå verdensrekorden, men ville klare å sette ny europeisk rekord.

6 % trodde Jakob ville løpe raskere enn 60.00, men ikke klare å sette europarekord.

7 % trodde Jakob ville bruke 60.00 eller mer

9 % trodde Jakob kom til å bryte løpet eller ikke kom til start.

En person trodde han ville fullføre, men kun fullføre for å ta familierekorden ti Kristoffer Ingebrigtsen, dvs. løpe under 1.12.57.



- Tre fjerdedeler trodde Jakob enten ville sette verdensrekord eller europarekord i sitt første forsøk på distansen.

- Det var ingen som var i nærheten av å tippe at Jakob løp på 1.03.13. Det tipset som var nærmest var 1.02.30.



Forøvrig holdt ikke Jakobs 1.03.13 til å sette klubbrekord i Sandnes IL. Den er satt i Rotterdam i 1987 av Oddmund Roaldkvam og er på 1.03.06.



Hva om nå Jakob ikke hadde åpnet på 27.27 på de første 10 km?



Passeringstider tid for hver splitt (5 km og siste 1,1 km) for Jakob Ingebrigtsen

Løpet

etter Passerings-tider Snittfart så

langt i løpet Splitt-

tider Fart i i siste splitt Plass ved passering Plass i siste splitt 5 km 13:54 2:47 min/km 13:54 2:47 min/km 11 11 10 km 27:27 2:45 min/km 13:33 2:43 min/km 1 1 15 km 43:43 2:55 min/km 16:16 3:16 min/km 21 105 20 km 1:00:03 3:01 min/km 16:21 3:17 min/km 34 114 21,1 km 1:03:13 3:00 min/km 03:10 2:53 min/km 34 13



Vi ser av splitt-tidene (grønn kolonne) at fra 10 til 20 km brukte Jakob 32.27 på 10 km. Ikke akkurat joggefart, selv om det føles som nettopp det når man ser Jakob løper i den farten. Man regnes ikke som mosjonist når man løper 10 km på den tiden. Da vinner man mange norske 10 km-løp. Vi ser også av den andre grønne kolonnen at når Jakob løp fra 15 til 20 km på 16.21, så var det fortere enn nesten 29.000 andre løpere i Copenhagen Half. Bare 113 andre løp fortere enn det mellom 15 og 20 km, men bare 13 passerte Jakob i løypa.



Om Jakob hadde åpnet på 28.00 på de første 10 km istedenfor 27.27, ville han da løpt på under 1 time? Han hadde uansett ikke vært nødt til å stoppe helt opp etter 10 km, men kunne kanskje fortsatt i 2.50-fart til 15 km og 2.55-fart til mål. Da ville han løpt på 28.00 + 14.10 + 14.35 + 3.10 = 59.55. Da hadde det ikke vært store spurten som skulle til inn mot mål før Sondre Nordstad Moens norske rekord på 59.48 hadde blitt historie.



Aller raskest hadde Jakob løpt om han løp progressivt, dvs. åpnet på 28.15 de første 10 km, så 28.00 på de neste 10 og så en innspurt på 3.00 på de siste 1,1 km. Da ville det blitt europa-rekord med 59.15. Dette er rene spekulasjoner som neppe så mange er enig i. Men etter søndagens løp så går mine tanker i den retning.



Uansett er 57.31 en sterk verdensrekord! En rekord som mange av "gjetterne om hva Jakobs tid i Copenhagen Half ville bli" ikke har tilstrekkelig respekt for.



Fullførte: Mens Henrik Ingebrigtsen i fjor stoppet opp etter ca. 10 km i Københavns gater. Han ventet så på eldstebror Kristoffer og løp sammen med han til oppløpet, men gikk ut av løypa like før mål og fikk ikke registrert tid. Jakob stoppet opp ved passering 10 km, men brøt aldri løpet og fikk registrert ordinær løpstid på 1.03.13. (Foto: Einar Søndeland).



Senay og Awet godt forberedt for Copenhagen Half

Begge har vørt på høydesamlinger med halvmaratonløpet i København som det store målet. Senay Fissehatsion har trent på 2600 meters høyde sammen med Jacob Kiplimo og kom tilbake i passende tid tilbake til lavlandet og startet med å vinne tre løp forrige helg, 10 km lørdag i Knarvik og halvmaraton og 5 km i Drammen forrige helg.



I København, dagen før Copenhagen Half, så er det ut på en lett treningstur og Senay kjenner at noe er galt. Det kjennes vondt i hamstringsmusklene og kneet. Han får ordnet med fysikalsk behandling, men våkner løpsdagen stadig med vonde hamstringsmuskler. Da skal man normalt kaste hanskene og la være å løpe. Men dette var altså sesongens store mål. 20 dager i høyden skulle gi årets beste løp, i hvert fall slå persen på 1.00.55 i København i fjor og kanskje ned mot 59.59.



Etter 9 km: Senay Fissehatsion og Awet Kibrab passerer Den sorte diamant og holder følge med feltet som sikter seg inn på 60 min. Senay sliter med skaden og med å holde følge. (Foto: arrangøren)



Senay sliter seg til mål på 1.02.48, langt unna målet sitt, og skaden ble bare verre og verre underveis. Nå gjelder det å komme seg tilbake til Oslo og starte mer fysikalsk behandling.



For Awet er dette egentlig hans halvmaratondebut. Han har holdt seg til distanser fra 1500 m til 10.000 m og har mange løp på bane med 13.15 som pers på 5000 m og i fjor ble han nr. 2 i Hytteplanmila med 28.08. I fjor vant han 3-sjøersløpet i Stavanger, som er en kontrollmålt halvmaraton, men som dels går på grus og kanskje er mer et terrengløp enn et gateløp. Det vant han på 1.04.48.



Awet starter i en fart til en sluttid på timen, men må gradvis ta det roligere. Han holder seg likevel på en17. plass gjennom hele andre del av løpet og ender opp med en solid ny pers med 1.01.48, og blir beste norske herreløper i København.



Resultater for de 100 beste norske menn i Copenhagen Half

Merket med gult: norske klasseplasseringer blant de 10 beste i klassen

St. nr. Navn Klubb/bedrift Klasse Tid Pl. kj. Pl. kl. 36 Awet Kibrab Ull/Kisa IL M25-29 01:01:32 17 7 20 Senay Fissehatsion Ull/Kisa IL M25-29 01:02:48 30 15 2 Jakob Ingebrigtsen Sandnes IL M20-24 01:03:13 34 8 208 Kirihura Ntagunga Sandnes IL M30-34 01:04:36 42 12 234 Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion M25-29 01:06:25 63 29 215 Theodor B. Jacobsen Sportsklubben Vidar M20-24 01:06:44 69 13 224 Johannes Teigland IL Gular M25-29 01:07:08 87 34 168 Sondre Arne Hoff Gular IL M30-34 01:07:17 93 34 9554 Sigurd Lund Røer HOKA M25-29 01:08:44 105 40 3544 Gjermund B. Næss NBRO / KL Running M25-29 01:09:59 137 50 27220 Martin U. Sløgedal Kristiansand idrettsforening M15-19 01:10:08 139 1 2895 Magnus T. Antonsen Strandbygda IL M30-34 01:10:08 140 48 8614 Espen Kristiansen IL Gular M40-44 01:10:11 142 5 13416 Andreas S. Iversen Mandagsklubben M30-34 01:10:46 154 52 7575 Lars Stømer Grøsvik NTNUI Friidrett M20-24 01:11:28 172 28 20442 John Chr. Deighan Frogner Runners M35-39 01:11:33 177 21 8136 Mathias Hove Zimmer EY BIL M30-34 01:11:35 178 59 20556 Didrik Smith Frogner Runners M35-39 01:11:35 179 22 26006 Espen Persen Team Andiamo M25-29 01:11:43 183 58 26424 Jørgen Vevang Vidar/Norconsult/Tjuvstien M25-29 01:12:25 205 65 26713 Richard Kverneland Spirit Friidrett M35-39 01:12:42 219 29 8434 Per Kristian Nielsen M35-39 01:12:54 226 31 28704 Jens Torgersen M30-34 01:12:58 228 75 4978 Borgar Norrud M25-29 01:12:59 230 76 890 Hans Chr. Aarnes Nittedal IL M40-44 01:13:00 232 11 2274 Carsten Cleve-Hansen Team Bobla M30-34 01:13:29 253 80 15896 Henning Hellebust SK Vidar M25-29 01:13:31 255 85 722 Nikolai Aarre Mæhlum Bratsberg IL M35-39 01:13:35 259 36 24621 Asbjørn S. Fjellvåg Nydalen Skikl. - Zone Deux M30-34 01:13:42 267 83 9865 Christer Hult Halden Løpeklubb M45-49 01:13:47 272 8 21951 Morten A. Edvardsen S. Hålogal.Langskrævarlaug M25-29 01:13:49 273 90 3755 Chad Augustine M40-44 01:13:53 277 16 23094 Ulrik Kragh Tollefsen Stensparken RC M30-34 01:13:57 280 86 25323 Halvor Myhrvold Sportsklubben Vidar M30-34 01:14:03 284 88 6926 Simon Utseth Sandvåg Sjetne IL M30-34 01:14:08 285 89 5456 Magnus-Johan Færø Eikanger IL M25-29 01:14:29 302 99 4737 Vegard Hamnes Lillehammer Skiklub M30-34 01:14:30 304 94 1079 Per-Christian Bårholm Spirit Friidrett M35-39 01:14:30 307 47 20696 Erik S. Ranberg Frogner Runners M35-39 01:14:31 308 48 17698 Anders Bangstad Team Arses M30-34 01:14:34 311 97 7510 Jon Fiva Tyrving IL M45-49 01:14:37 316 10 20834 Jens Bjertnæs Frogner Runners M35-39 01:14:37 317 52 22286 Halvor Kleivi AF Anlegg/Kjelsås Legends M25-29 01:14:45 324 104 12158 Christian Nøttveit Sandnes Idrettslag M35-39 01:14:46 326 53 5246 Vegard Lund Røer Bækkelaget SK M20-24 01:14:56 341 38 23743 Ole Christian Wendel Anna Asset Management M30-34 01:14:56 342 105 2713 Joachim Bakke Larsen Breaking Marathon Limits M30-34 01:15:00 347 108 13218 Henrik Føllesdal Åsane fotball M25-29 01:15:04 350 109 12445 Aksel Overskott B&Y RC M35-39 01:15:17 367 62 26026 Harald Thorstein Wimbledon Windmilers M45-49 01:15:22 369 14 690 Daniel Kvåle Team Intersport Sogndal M40-44 01:15:23 371 24 23851 Bastian Fjermeros SK Vidar M35-39 01:15:25 374 63 712 Tore Stakkevold M35-39 01:15:28 377 64 17398 Jens Petter Bergerud KL Running/AAJ BIL M25-29 01:15:31 379 114 13397 Kristian Stenerud Nydalen / Telenor M30-34 01:15:38 385 119 18721 Anders Furnée CK Oslofjord M30-34 01:15:44 392 124 18045 Pål Nicolay Rydning Fossum M45-49 01:15:46 397 16 24063 Mathias Møller SK Vidar M30-34 01:15:48 399 126 29008 Christoffer Hagen SK Vidar M35-39 01:15:50 400 67 4455 Håvard F. Trøite Selbustrand IL/Veidekke BIL M25-29 01:15:54 404 123 27563 Kristen L. Syvertsen Åsen IL/Team AF Håndverk M30-34 01:15:55 405 128 19331 Ola Rossvoll Bratsberg IL M40-44 01:15:55 407 25 30079 Sigurd Østlie Spirit Friidrett M30-34 01:16:12 420 132 29069 Anders B. Arneberg Opil M25-29 01:16:14 424 128 25901 Fredrik Killerud SK Vidar M30-34 01:16:21 426 135 24812 Jørgen Skevik Bratsberg M30-34 01:16:32 441 140 16432 Kristoffer Dahl-Nielsen Borgestad Løpeklubb M35-39 01:16:33 443 73 28188 Jørgen Tvedt M25-29 01:16:40 450 134 28151 Bjørn T. Våge Knutsen M30-34 01:16:40 452 146 3578 Stian B. Johannessen Bagn IL M25-29 01:16:43 454 135 14779 Steffen M. Kristiansen Bodø Bauta M30-34 01:16:49 459 150 20163 Jan Endre Rise Hareid IL M45-49 01:16:56 467 20 17771 Lars Magnus Tangen Team Dæhlie Sportswear M30-34 01:17:03 474 156 4987 Ola Dahlen SÅOB M40-44 01:17:06 481 29 10659 Simen Hagen Ekeberg M25-29 01:17:07 484 146 9975 Njord Wiker PwC M30-34 01:17:09 486 160 15644 Martin Flismyren Kjellmyra IL M30-34 01:17:15 500 165 4523 Even Antonsen M35-39 01:17:17 502 80 10771 Lars-Kristian Lunde Kvikke Kællær M40-44 01:17:24 510 33 17048 Christoffer Søbstad M35-39 01:17:27 515 83 19387 Teodor Sveen-Nilsen Frogner Runners M40-44 01:17:29 520 35 10457 Erlend Brønstad Ogndal IL M25-29 01:17:30 522 155 12813 Kristoffer B. Holtung M35-39 01:17:36 529 85 2246 Espen Aronsveen EY BIL M30-34 01:17:39 533 173 6746 Øyvind Rossvoll M30-34 01:17:43 540 176 29981 Ørjan Staff Stampa Run Club M25-29 01:17:43 541 159 710 Lars Folven Oppstryn IL M30-34 01:17:47 551 179 2413 Vegard B. Næss KL Running M25-29 01:17:50 556 165 7217 Erik Bengtsson Bettong boys M30-34 01:17:58 572 188 3722 Daniel Kopperud Opptur løpeklubb M35-39 01:18:03 575 93 26139 Vebjørn Hordnes M30-34 01:18:03 577 190 18428 Martin Sletten M30-34 01:18:15 603 200 29186 Fredrik Bjerke Slitusprinterne M40-44 01:18:15 605 39 657 Ola Korbøl HOKA M30-34 01:18:16 606 202 612 Stian Løkke Øvrebø Skatt Helsfyr BIL M35-39 01:18:18 609 99 609 Eirik Finne Platou Sport M30-34 01:18:21 619 205 7754 Niklas Rasmussen M25-29 01:18:24 627 183 25883 Lars Bergendahl Appfarm M25-29 01:18:26 628 184 25757 Johannes Bordal M25-29 01:18:29 632 185 1014 Ivar Jevne Arnesen SML M25-29 01:18:30 634 186 10262 Gerhard Steinnes M35-39 01:18:31 637 106 18401 Andreas Tvedt M30-34 01:18:31 638 209 ..... 25337 Roy Ratcliff M65-69 1:32:33 3247 6 9985 Eilif Villanger Ask Friidrett M70-74 1:33.42 3539 1 28543 Magnar Lien Spirit Friidrett M75-79 1:56:37 11314 6



Vant veteranklasse 70-74 år: Eilif Villanger, Ask Friidrett løp på 1.33.42 og vant klassen med 3 minutters margin, - en klasse med hele 95 løpere. (Foto: arrangøren)



Norge med flest påmeldte (utenom Danmark) til årets løp