Dag Haugland i mål med startnummer 100 i sitt løp nr 100 i Harry Lagerts nattcup. Ingen har flere løp enn han i den 25 år gamle cupen.

Helena Karlsson inn til seier i Kari-klassen. Kveldens beste dameløper

Resultater

Legendar, 3 700 m:

1) Sindre Østgulen Deisz, Nydalens SK, 23.51,

2) Anders Vister, Bækkelagets SK, 25.11,

3) Isak Jonsson, NTNUI, 25.19,

4) Alastair Thomas, NTNUI, 25.24,

5) Eirik Kamstrup Hovind, Nydalens SK, 25.28,

6) Herman Ryen Martinsen, Fredrikstad SK, 26.15.

Kari, 3 500 m:

1) Helena Karlsson, Nydalens SK, 29.24,

2) Oda Scheele, NTNUI, 29.52,

3) Emma Arnesen, NTNUI, 31.03,

4) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 32.19,

5) Joelle Meister, Nydalens SK, 33.26,

6) Karoline Brevig Aune, Oppsal Orientering, 34.48.

Ola, 3 500 m:

1) Anders Brokstad, Tyrving IL, 26.00,

2) Ola Marius Pedersen, Oppsal Orientering, 27.30,

3) Are Wigaard, Oppsal Orientering, 28.04,

4) Simen Eid Nielsen, Nydalens SK, 29.59,

5) Sondre Hafskjold, Nydalens SK, 30.34,

6) Tobias Tronbøl Lium, Bækkelagets SK, 31.38.

Lokal Dame, 3 300 m:

1) Wilma Stopar, Tyrving IL, 36.43,

2) Sije Egeberg, Tyrving IL, 36.44,

4) Ingrid Bakkehøi, Nydalens SK, 37.34,

5) Live Robøle Løberg, Nydalens SK, 39.51,

6) Mari Aarseth, Nydalens SK, 40.40.

Lokal Herre, 3 300 m:

1) Harald Bakke, Fossum IF, 30.16,

2) Einar Lunøe, Nydalens SK, 31.53,

3) Arne Dybdahl, Lillomarka OL, 35.47,

4) Per Christian Stenshorne, Nydalens SK, 36.20,

5) Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL, 36.27,

6) Even Angell-Petersen, Nydalens SK, 36.50.

-------------------

56) Dag Haugland Østmarka OK 1.25.31

Rekrutt, 2 300 m:

1) Abel Maubach, Bækkelagets SK, 30.48,

2) Vera Chvalova, ZTC Západo¿eské sportovní cent, 32.23,

3) Ondrej Vanatko, NOTEAM, 32.24,

4) Johanne Ragvin Rystad, Nydalens SK, 32.56,

5) Linde Tonjer, Nydalens SK, 53.00,

6) Tina Bakkehøi, Nydalens SK, 54.23.