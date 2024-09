Forrige helge debuterte Dagmar de Lie (15) på det norske laget under Barents Games i Finland. I helgen deltok Sømna-jenta på sitt første nasjonale mesterskap under UM. Her ble det gull i 2 km kappgang.

Dagmar vant kappgang på Lerøylekene i våre nordligste fylker i fjor.

– Jeg er strålende fornøyd med dagens gull. Jeg lå lenge på andreplass, men mot slutten hadde jeg mest krefter igjen, sier Dagmar.

Hun skulle også løpt 1500 meter i Oslo.

– Det hadde vært moro, men flyavgangen vår var så tidlig at det ikke var noe å tenke på, sier Dagmar som befant seg på Gardermoen når 1500 meteren gikk på Bislett søndag.

Helgen før ble Dagmar nummer fem og seks på 800 og 1500 meter under Barents Games i Finland.

– Jeg liker best kappgang. Seieren i dag, og den siste tidens fremgang her gjør at jeg trolig vil prioritere dette i friidrett i tiden som kommer, sier hun.

Dagmar er sammen med tre klassevenninner fra Sømna på UM. De spiller både håndball og fotball.

– Jeg nøyer meg med håndball. Vi er en fin liten gjeng som driver friidrett i klubben. Lagidrettene gjør at det ikke blir så mye fellestreninger, sier Dagmar.



Premiepallen: Maria Betten Lade, Dagmar Maria de Lie og Olea Kristin Løberg Fladeby. (Foto: Torbjørn Fjellheim)

Resultat 2000 meter kappgang J-15: