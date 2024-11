Kondis skrev om Nick Griggs gode parkrun-løp for en uke siden, men i ettertid har det blusset opp en diskusjon om hva parkrun egentlig skal være - En arena for rekorder eller for folkehelse.



Rekordløp i Belfast

Den nye parkrun-rekorden ble satt i den kjente løypa i Victoria Park, hvor også Ciara Mageean i 2023 satte kvinnerekorden på 15.13. Griggs, som har en personlig rekord på 13.39 fra 5 km gateløp, hadde ikke planlagt å sette rekord, men visste at formen var på topp.

- Jeg visste at jeg hadde en sjanse, men det var ikke noe jeg fokuserte på, fortalte Griggs til Athletics Weekly.

Selv om 13.44 er en imponerende tid for en 5 km, er det et stykke unna den europeiske rekorden på 13.12 og verdensrekorden på 12.49. Løypa i Victoria Park, som delvis går på mykt underlag, regnes heller ikke som like rask som flate asfaltløyper.



Parkruns formål?

Parkrun er kjent som et gratis lavterskeltilbud for mosjonister, men det har også utviklet seg til å bli en arena for toppidrettsutøvere. Griggs’ rekord har igjen aktualisert debatten om parkruns formål. Organisasjonen fjernet for en tid tilbake statistikker over bestetider, og understreker at arrangementene er «løp, ikke konkurranser». Likevel har rekorden blitt brukt som markedsføring på deres sosiale medier, noe som har skapt reaksjoner.



YouTube-kanalen Film My Run tar opp denne problematikken:

- Parkrun HQ sier det ikke er en konkurranse, men fremhever prestasjoner som denne rekorden. Det sender blandede signaler, mener kanalen.

Noen frykter at slike rekorder kan skremme nybegynnere fra å delta, mens andre mener det er en del av arrangementets sjarm at det kan bety forskjellige ting for ulike mennesker.



Hva mener deltakerne?

I kommentarfeltet på sosiale medier og YouTube har mange uttrykt sine meninger om parkruns identitet. Flere er enige om at arrangementet bør være fleksibelt.

- Parkrun er hva du gjør det til. En dag er det en konkurranse, neste dag er det sosialt. Begge deler er like gyldige, skriver en bruker.



Andre mener fokuset på rekorder er inspirerende, og at det bør være rom for både toppidrett og mosjon.

- Jeg synes det er fantastisk å se slike prestasjoner. Samtidig må vi ikke glemme dem som bruker over en time på å fullføre. Begge deler fortjener å bli feiret, sier en deltaker.



Kritikere hevder at organisasjonen sender uklare signaler ved å feire rekordene samtidig som de nedtoner konkurranseelementet.

- Hvis parkrun ikke vil være en konkurranse, burde de aldri ha innført tidtaking, påpeker en deltaker.



parkrun fra Fornebu, august 2024. (Foto: Nansenparken parkrun)

En balanse mellom topp og bredde

Griggs’ rekordløp viser hvordan parkrun kan fungere som både en arena for fantastiske prestasjoner og en sosial aktivitet. Utfordringen ligger i å opprettholde en balanse som gjør at alle føler seg velkomne - uansett ambisjoner.

Som en kommentator uttrykte det:

Parkrun er unikt fordi det kan være alt for alle. Det er opp til deltakeren å finne sin egen grunn til å møte opp.

Om parkrun skal fortsette å vokse, vil det være avgjørende å feire både rekordtider og fellesskapet som gjør arrangementet så spesielt.



Kondis besøkte Nansenparken parkrun

I Norge arrangeres det parkrun på ti forskjellige steder, og du kan delta hver eneste lørdag, året rundt. I august 2024 tok Kondis en tur til Nansenparken på Fornebu utenfor Oslo, for å se hvordan et slikt arrangement foregår. Vi snakket også med dagens løpsleder, Elizabeth Acklam, som forteller litt om hva parkrun er.