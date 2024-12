Det ble femdobbelt med kenyanere i toppen av resultatllista i klassen for menn og trippel Etiopia i dameklassen.

Det var gode løpsforhold i Malaga søndag i en løype som også var gjort enda flatere enn tidligere år. Løypa ar også mindre krokete siden løypa ikke lenger tok turen innom gamlebyen. Det var så lite vind som det er mulig i en by som ligger ved et hav og temperaturen var ideell da løpet startet. Det var nok derfor skuffende for arrangørene at løyperekordene på maratondistansen overlevde selv om startfeltet både for menn og kvinner kanskje var tidenes beste.



For den jevne mosjonist som brukte mellom 3 og 4 timer ble det nok etter hvert litt for varmt.





Vinneren: Vincent Kipkorir Kigen (31 år) vant klart, men var 26 sekunder etter løyperekorden satt i 2021. (Foto: Kjell Vigestad)



Menn - de 25 beste

Pl. St. nr. Fornavn Etternavn Nasjon Tid 1 8 VINCENT KIPKORIR KIGEN Kenya 02:08:05 2 7 MICAH KIPKOSGEI CHEMWENO Kenya 02:09:21 3 3 ANDREW ROTICH KWEMOI Kenya 02:10:20 4 37 GENICIOUS KIPKORIR RONO Kenya 02:11:16 5 2 JOSPHAT KIPRONO MENJO Kenya 02:11:53 6 6 SAHLESILASSIE NIGUSSIE BEKELE Etiopia 02:13:19 7 7338 PETER LE GRICE England 02:14:47 8 5 NOAH KIGEN KIPROTICH Kenya 02:16:48 9 13 ARNAUD CLEMENT COLLARD Belgia 02:17:56 10 1 PAUL KIPKEMOI CHELIMO USA 02:18:08 11 4735 JULIUS TASKINEN Finland 02:21:54 12 7738 DAVID MARTIN GOMEZ Spania 02:22:21 13 7903 XABAT MANZISIDOR Spania 02:24:40 14 5667 SIMON SPITERI SPITERI Malta 02:24:51 15 5481 MEES DE RIDDER Nederland 02:25:03 16 5303 ESBEN KROGH RASMUSSEN Danmark 02:25:08 17 5838 JESUS GONZALEZ CIDON Spania 02:26:05 18 4624 MOLLE OLSSON Sverige 02:26:30 19 3643 IACOPO BRASI Italia 02:26:47 20 7551 NIKLAS HENNINGSSON Sverige 02:28:03 21 2124 MARCUS HUGHES Australia 02:28:19 22 5805 CAMERON HANNON GBR 02:28:30 23 7763 SIMON MAESTRA TORRALVO Spania 02:28:45 24 7592 DAVID RODRIGUEZ RUJULA Spania 02:28:58 25 4186 EMILIO LOZANO LOPEZ Spania 02:29:01

Beste norske: Nr. 2331, Matias Brekkå i Vidar-drakt, debuterte på distansen og løp på 2.33.36. (Foto: Kjell Vigestad)



24 år gamle Matias Brekkå er fersk som løper og har alle perser fra i år. Han løp halv i Oslo Maraton på 1.11.33 og har løpt 10.000 m på 32.16.



En del norske menn som løp maraton i Malaga

(Resultatlistene hadde ingen sortering på nasjon, så vi har manuelt leitet etter noen norske navn i resultatlista)

Pl. St. nr. Fornavn Etternavn Klubb Tid 53 2331 MATIAS BREKKÅ SK Vidar 02:33:36 110 6328 CHRISTER HULT Halden Løpeklubb 02:39:49 114 2988 SIMON SKRETTING IL SKJALG 02:40:00 129 5997 ANDERS HASLIE Norge 02:40:47 264 4204 SINDRE WEYDAHL Båstad IL Ski 02:49:27 322 5910 ANDERS LØFALD Rindal IL 02:52:26 343 6992 JULIAN TEIGE HAAKAAS Trøgstad skiklubb 02:53:17 379 3156 ABDIRAHMAN DAHIR ALI Oslostudentenes IK 02:54:46 389 6990 WILLIAM HAAVE Trø/bå FK 02:54:56 420 4573 JO INGE NORUM Norwegian/Hell Ultra 02:55:47 423 3764 SIMEN KONGSHAUG SK Vidar 02:55:54

Ung vinner: Aynalem Desta Gebre (20 år) debuterte på distansen med å vinne på gode 2.25.20. (Foto: Kjell Vigestad)



Aynalem hadde lite å vise til på forhånd utenom en halvmaraton på 1.10.38 og en 5000 m som 18-åring på 16.04 oppnådd trolig i høyden.



Kvinner - de 25 beste

Pl. St. nr. Fornavn Etternavn Land Tid 1 26 AYNALEM DESTA GEBRE Etiopia 02:25:10 2 22 ADANECH MESFEN MEKONNEN Etiopia 02:26:01 3 28 GOJJAM TSEGAYE ENYEW Etiopia 02:26:13 4 30 LUCY REID GBR 02:26:37 5 21 ALISIA VAINIO Finland 02:29:22 6 24 EMMACULATE CHEPKIRUI Kenya 02:32:51 7 23 HANNA VANDENBUSSCHE Belgia 02:41:06 8 3180 ANNE STREBLER Frankrike 02:43:00 9 27 HADAS CHECKOLE SHIMUYE Etiopia 02:44:43 10 5986 MYRTHE IRENE KEETELS Nederland 02:45:04 11 4069 MARTA BOTE GONZALEZ Spania 02:45:22 12 7865 AUDE SALORD Frankrike 02:45:29 13 5847 ROWEN HUGHES GBR 02:47:15 14 5520 MARY JOSE SOLIS CUAUTLE Mexico 02:51:44 15 6190 ESTEFANIA UNZU RIPOLL Brasil 02:52:37 16 5699 KARIN SPJUTH Sverige 02:52:48 17 1705 KAMILLA PINTER Canada 02:53:01 18 5037 ANCA FAICIUC Romania 02:55:49 19 6084 KERTU KULA Danmark 02:56:55 20 6318 MARTA WENTA Polen 02:57:30 21 4238 STINA NORDSTRÖM Sverige 02:57:46 22 7097 KATIE GOOD GBR 02:57:53 23 7885 MARIA GARCIA DOMINGUEZ Spania 02:58:00 24 3342 KELLY THORNEYCROFT GBR 02:58:18 25 7874 KLARA BORG Sverige 02:58:23

Norsk klassevinner: I år som i fjor vant Kristin Guttromsen Overvaag klasse 55-59 år. I år ser det ut som hun også er beste norske kvinne på maratondistansen. (Foto: Kjell Vigestad)



En del norske kvinner som løp maraton i Malaga

(Resultatlistene hadde ingen sortering på nasjon, så vi har manuelt leitet etter noen norske navn på resultatlista)

Pl. St. nr. Fornavn Etternavn Klubb Tid 64 3966 KRISTIN G. OVERVAAG SK Vidar 03:11:27 79 231 ANNA STENVAAG Asker skiklubb 03:12:40 191 3994 MARIA SØRBØ Norge 03:32:37 192 7569 ANETTE LIA Asker skiklubb 03:32:47 248 872 BEATE NORHEIM GTI friidrett 03:40:34

Kondis.no kommer med mer fra Malaga Maraton både fra maratondistansen og med resultater og bilder fra halvmaraton.