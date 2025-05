Det var nydelig vær da det trettende Steinsland Bygdemaraton ble arrangert 3 mai. Passelig løpstemperatur, sol og litt skyer - med ei å annen haglbyge. 117 løpere fullførte en av de tre distansene.



Forsyninger var på plass. ( Foto: Ola Bjerkevoll/Agderposten)

Det var 31 på maratondistansen, som ble vunnet av Martin G. Fjellestad fra Team Steinsland jordbær. Tiden 2.44.41 var ny verdensrekord rundt Ogge. Kirsti Johansen Skåtøy fra Egersund IK vant kvinneklassen med den gode tiden 3.16.28. Dette er kjempegode tider i den harde løypa.

Det var rekordoppslutning på hallmaratonen med 53 stykker. Aldri har det vært så mange på den halle distansen. Eller Sprinten som den blir kalt. Det ble seier til Sander Abrahamsen med tiden 1.26.05. Sander er fra Farsund og lovet å komme tilbake neste år med en gjeng fra Farsund. Det ble enda en ny “verdensrekord” for Bygdemaratonen på hallmaraton. Marianne Hilmarsen fra Flekkerøy løperklubb satte ny verdensrekord rund Klepp med tiden 1.25.50. Marianne sine foreldre har hytte ved Ogge.

Supersprinten, som vi kaller 10 km, ble vunnet av Solveig Steinsland med tiden 43.54. Bra tid i ei nokså hard løype. Solveig er oppvokst på nabogården på Steinsland. Anders Tveit vant 10 kilometeren med tiden 35.39. Anders er oppvokst på tunet hos arrangøren og har bygd hus 100 meter fra starten på Heilmaraton. 33 stykker fullførte 10 kilometeren og det er også deltakerrekord.



Godt humør! Arrangør Odd Gunnar Tveit med nummer 328. ( Foto: Ola Bjerkevoll/Agderposten)

På grunn av stor deltakelse måtte vi doble innkjøp av blautkake. Arrangøren var livredd for at det ikke ble igjen noe blautkake på søndagen. Kaffe og blautkake til alle både for løpere og tilskuere. Som premieutdeling så fikk vi ordfører i Iveland til å dele ut premiene. Løpet går igjennom tre kommuner som er Birkenes , Vennesla og Iveland.

Det er fantastisk med alle medhjelpere som står på år etter år, og som stilller opp med traktor for at arrangemanget skal bli gjennomført.







Se alle resultater her

Neste år blir Steinsland Bygdemaraton 2. mai.