Ofte er det varmen som preger Jølster i juli måned og som kan være utfordrene for løperne på de lengste distansene. Men i dag var varmen fraværende. Det var overskyet vær, 12-14 grader, ikke vind og noen få regndråper under arrangementet. Forholdene kunne ikke være bedre for løperne, og det blei også satt løyperekord på halvmaraton.

VINNERE

Maraton blei vunnet av de debutanten Tobias Aanes, BFG Bergen Løpeklubb på tiden 2.53.17 og Oddveig Odland, Varhaug IL på tiden 3.06.30.

Marius Vedvik, Førde IL vant halvmaraton tiden blei vunnet av 1.06.27 og slo løyperekorden med 30 sekund. Kvinneklassen på halvmaraton blei vunnet av Anette Leistad, Bratsberg IL med tiden 1.24.12.

På 10 km blei Sølvi Renate Nedreberg Askeland, Varegg Fleridrett kåret til beste kvinne på tiden 37.38 og beste mann blei Daniel Beeder, Gular IL med tiden 31.59. Emanuel Aarseth, Jølster IL i kl. M14-15 oppnådde her tiden 33.43.

Halvdan Emil Færø, Varegg Fleridrett vant 5 km på tiden 15.12, og der beste kvinne blei Eli Anne Dvergsdal, Fana IL med tiden 17.07. Hector Breivik, Ask Friirdett fikk tiden 16.55 i kl. M14-15 år

ALLE RESULTATER

VETERANER

Også mange veteraner gjorde det godt i de flate og fartsfylte løypene langs Jølstravatnet. Sigurd Løseth sprang 5 km i kl. M70-74 på tiden 21.58. På samme distanse sprang Einar Færø inn til tiden 18.35 i kl. M60-69.

Anne Margrethe Tråve løp inn til tiden 49.04 på 10 km i kl. K60-69. Jostein Skår Støfring vant 10 km i kl. M60-69 på tiden 43.19. Rune Opem i kl. M40-49 fikk tiden 32.22 og blei nummer to totalt på denne distansen.

På halvmaraton blei Tor-Arne Stenhaug klokket inn til 1.46.58 i kl. M75-79. Willy Hatlevoll fikk tiden 1.29.42 i kl.M65-69 på halvmaraton. Lars Harald Blikra løp her inn til tiden 1.25.53 i kl. M60-64. På samme distanse sprang Bjørn Ole Vassbotn inn til tiden 1.20.47 i kl. M55-59. I klasse K55-59 blei det seier til Gry Magrit Haugset med tiden 1.45.22.

På maraton sprang Paal Andersen inn til tiden 2.57.45 i kl.M60-64 og Knut Bøe fikk her tiden 3.26.23 i kl. M70-74.

Fra starten på maraton

Tobias Aanes fra Bergen Løpeklubb blei vinner av maraton

Richard Lunde blei nest beste mann på maraton

Paal Andersen blei beste veteran på maraton med tiden 2.57.45 i klasse M60-64

Oddveig Odland blei beste kvinne på maraton

Kjekt med gjensyn av Audhild Hestad som blei nest beste kvinne på maraton

På halvmaraton imponerte Marius Vedvik (351). Han skulle prøve på løyperekord, sa han før løpet, og innfridde. Startnummer 677 er Per Inge Raa Hauge som sprang 10 km

Martin Karlsen blir nummer to på halvmaraton

Anette Leistad blir beste kvinne på halvmaraton

Ingrid Raa Hauge blir nest beste kvinne på halvmaraton

Daniel Beeder blei beste mann på 10 km

Sølvi Renate Nedreberg Askeland blei beste kvinne på 10 km og blir fulgt av en haug av mannfolk

Eli Anne Dvergsdal blir beste kvinne på 5 km og blir totalt nr. 7 på distansen

Håvard Klakegg (703) blir nummer to på 5 km

Vinnerne på 5 km, Halfdan-Emil Færø og Eli Anne Dvergsdal