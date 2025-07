Det var lagt inn norgesmesterskap i motbakkeløpet. Det skjedde også i 2019 da begge løyperekordene blei satt. Mefjellet Opp passer veldig bra i karakteristikken mesterskapsløype fordi den er så variert. Første del på asfalt, andre del på traktorveg og siste delen på sti. Stigningen er ganske jevn med lite rom for å ta seg inn, men det er heller ikke bratt klyving.

Mefjellet Opp blei lørdag arrangert for 19. gang. Bare i 2020 blei løpet avlyst på grunn av restriksjoner rundt pandemien. Det startet opp i 2006 da noen unge tenåringsgutter blei tent på ideen om å springe i motbakker. Det var begynnelsen på motbakkebølgen med en rekke nye motbakkeløp i Norge. Runar Korsnes og Vegard Godø fra Ålesund samt Lars Petter Hauge og Lars Anders Hoel fra Fjørå/Valldal satte i gang løpet under arrangørnavnet Spirit of Storfjord. Seinere overtok Valldal IL arrangøransvaret, og er også arrangør i dag. Lars Petter og Lars Anders var forøvrig deltakere i det første løpet, og også i dagens løp.

Mefjellet Opp er 7 km lang, fordelt på 1100 høydemeter. I dagens løp var det ikke krav å bære sekk, men det var ikke tillatt å bruke staver i konkurranseklassen. 200 løpere fullførte i de to løypene på tid, og det er solid rekord. Mange hundre deltok i turklassen der man kunne starte fra Hauge i en nedkorta løype. Her var det også start for de heilt unge som ville springe Hauge-Mefjellet med tidtaking.

Norgesmester i kvinneklassen blei Karoline Holsen Kyte, Førde IL på tiden 50.10. Det er ny løyperekord. Karoline deltok også i 2019, men blei den gang slått av Johanna Ästrøm som da satte rekord på tiden 50.49. Men nå er det altså Karoline som har rekorden. På andreplass kom Anita Iversen Lilleskare, BFG Bergen Løpeklubb i klasse K45-49 år med tiden 54.37. Nummer tre blei Jo Shepherd, Gimle IF på tiden 55.57.

Beste herreløper og norgesmester blei Johan Bugge, Eidsvåg IL på tiden 42.25. Det er ei god tid av Johan, og det er usikkert om han har løpt noe raskere i den løypa. Løyperekorden har Kilian Jornet med tiden 40.52. På andreplass kom Jeppe Aaskov Pallesen, Romsdal Randonee Klubb på tiden.42.57, altså bare halvminutter bak Johan Bugge. Dansken fortsetter å imponere. Han trivest veldig godt i denne type løype. Nummer tre blei Per-Christian Færøvik Grieg, Varegg Fleridrett med tiden 44.07.

Velkommen til Fjørå, NM-bygda. Foto: Martin Hauge-Nilsen

Fra målområdet, like før første løper ankommer. Foto: Helge Fuglseth

Første løper i mål var 11-åringen Bastian Straume Indredavik som sprang kort løype. Han var nesten 10 minutt foran andremann. Foto: Helge Fuglseth

Karoline Holsen Kyte er første kvinne i mål. Foto: Helge Fuglseth

Anita Iversen Lilleskare blir nummer to. Foto: Helge Fuglseth

Jo Shepherd tar tredjeplassen. Foto: Helge Fuglseth

Eli Anne Dvergsdal blir nummer fire. Foto: Helge Fuglseth

Janne Elin Vatnaland blir femte beste kvinne. Foto: Helge Fuglseth

Så følger Ine Skjellum. Foto: Helge Fuglseth

Therese Årvik blir nummer 7. Foto: Helge Fuglseth

Så følger Ingeborg Synstnes Hole. Foto: Helge Fuglseth

Ida Brakstad Orset blir niende beste jente. Foto: Helge Fuglseth

Johan Bugge vinner Mefjellet Opp 2015. Foto: Helge Fuglseth

Jeppe Aaskov Pallesen var ikke langt bak. Foto: Helge Fuglseth

Per-Christian Færøvik Grieg tar tredjeplassen. Foto: Helge Fuglseth

Øyvind Heiberg Sundby blir nummer fire. Foto: Helge Fuglseth

Så følger Daniel Dukstad. Foto: Helge Fuglseth

Så kommer Erik Kårvatn. Foto: Helge Fuglseth

Halfdan-Emil Færø. Foto: Helge Fuglseth

Torstein Tengsareid. Foto: Helge Fuglseth



De beste herreløperne. Fra venstre, Jeppe Aaskov Pallesen (nr. 2), Johan Bugge (vinner) og Per-Christian Færøvik Grieg (nr. 3). Foto: Martin Hauge-Nilsen