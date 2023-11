18 norske løpere er tatt ut, og bortsett fra i U23-klassene så stiller Norge med lag, noe som vil si minst tre utøvere.

Ina Halle Haugen er enslig svale i U23-klassen for kvinner. Her skulle egentlig også Ingeborg Østgård vært med, men antakelig er skaden som gjorde at hun meldte avbud til nordisk, årsaken til at hun heller ikke får med seg EM. Emma Kirkeberg Mørk fikk ifølge Drammens Tidende tilbud om å delta i EM, men hun ville prioritere skisesongen og takka nei.

I U23-klassen for menn mangler det én mann på å få til lag, men forhåpentligvis kan Ibrahim Buras og Vebjørn Hovdejord få til gode individuelle plasseringer.

I begge U20-klassene har Norge konkurransedyktige lag, og særlig er guttelaget sterkt. I Nordisk mesterskap vant de laggullet suverent, og nå er også laget forsterka med Andreas Fjeld Halvorsen.

På jentesida stiller Norge med de fire beste fra nordisk, og det blir spennende å følge Malin Hoelsveen og co. både individuelt og i lagkonkurransen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal er med sine sju medaljer i seniorklassen i EM terrengløp hærfører for det norske laget i kvinner senior, og hun har fått med seg Maria Sagnes Wågan og Sigrid Jervell Våg som fotsoldater. Hanne Mjøen Maridal som ble nummer to i nordisk mangler, men det skyldes at hun skal løpe Valencia Marathon i stedet.

Det norske seniorlaget for menn mangler mannen som har vunnet EM terrengløp hele seks ganger (fire som junior og to som senior), men sjøl uten Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Per Svela, Awet Kibrab og maratongutta Sondre Nordstad Moen og Zerei Kbrom Mezngi har Norge et godt firemannslag. Even Brøndbo Dahl vant nordisk, Henrik Ingebrigtsen har EM-gull fra den gangen han løp i U23-klassen, Magnus Tuv Myhre vant NM i fjor og har vært mye bedre i år, mens Jacob Boutera har hatt stødig formstigning utover høsten.

Grunnen til at Jakob Ingebrigtsen ikke stiller, er ifølge TV2 at han har hatt en skade, og at tida til å komme i god form ble for knapp.

I tillegg kan det hende at Norge tar ut lag til stafetten, og de uttatte laga kan også ifølge landslagssjef Erlend Slokvik bli supplert med flere løpere.



Even Brøndbo Dahl og Jacob Boutera ble nummer én og to i nordisk. I EM terrengløp vil de få bryne seg mot enda bedre løpere. (Foto: Einar Børve)



DEN NORSKE TROPPEN

Kvinner U20 5 km - start 12:25

Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

Thea Charlotte Knutsen, Varegg IL

Malin Hoelsveen, Raufoss IL

Marte Hovland, Vik IL



Menn U20 5 km - start 12:50:

Kristian Bråthen Børve, Ullensaker/Kisa IL

Simen Gløgård Stensrud, Ullensaker/Kisa IL

Andreas Fjeld Halvorsen, Ullensaker/Kisa IL

Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra IL



Kvinner U23 7 km - start 13:35:

Ina Halle Haugen, IL Runar



Menn U23 7 km - start 14:05:

Ibrahim Buras, IL i BUL

Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett



Kvinner senior 9 km - start 14:35:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Maria Sagnes Wågan, IK Tjalve

Sigrid Jervell Våg, IK Tjalve



Menn senior 9 km - start 15:15:

Even Brøndbo Dahl, FIK Orion

Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa IL

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Henrik Børkja Ingebrigtsen, Sandnes IL



Hele nordisk-laget bortsett fra Nora Bergan er tatt ut i U20-klassen i EM. (Foto: Einar Børve)





Det norske U20-laget som løp så bra i nordisk, er forsterka med Andreas Fjeld Halvorsen. (Foto: Einar Børve)