Norge har hatt gjesteopphold i 1. divisjon tidligere, men skal i år løpe i 2. divisjon. De landene Norge møter, er ikke sterkere enn at det bør være mulig å kjempe om opprykk. For eksempel befinner både Finland og Sverige i 1. divisjon i år, noe som bør indikere at oppgaven ikke er umulig.

Norges motstandere vil være Belgia, Tyrkia, Slovenia, Romania, Danmark, Serbia, Slovakia, Kroatia, Estland, Bulgaria, Kypros, Irland, Østerrike og Israel.

De aller største norske løpestjernene som Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Jacob Boutera og Karoline Bjerkeli Grøvdal mangler, men på 800 m er vi toppa på både kvinne- og herresida med Pernille Karlsen Antonsen og Sigurd Tveit.

På 1500 m stiller vi med to meget avslutningssterke løpere, Ingeborg Østgård og Håkon Moe Berg. Kristine Lande Dommersnes og Awet Kibrab vil nok også ha gode muligheter til å sikre laget bra med poeng, og så er hinderløperne, Thea Charlotte Knutsen og Vebjørn Hovdejord, mer i utfordrerposisjon.

Mye kommer selvsagt også an på hvordan sprintere, hoppere og kastere gjør det. To spennende friidrettsdager vil det uansett ligge an til. Mesterskapet vil bli sendt på NRK.

Kvinner 800 meter Pernille Karlsen Antonsen Norna-Salhus IL 1500 meter Ingeborg Østgård IK Tjalve 5000 meter Kristine Lande Dommersnes Haugesund IL 3000 meter hinder Thea Charlotte Knutsen Varegg IL Menn 800 meter Sigurd Tveit Kristiansands IF Friidrett 1500 meter Håkon Moe Berg Kyrksæterøra IL 5000 meter Awet Nftalem Kibrab IK Tjalve 3000 meter hinder Vebjørn Hovdejord Snøgg Friidrett



