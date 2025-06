For andre året på rad var det rekordmange unge debutanter og rekorddeltakelse på de to lengste distansene (UltraBirken Birken Fjellmaraton). For hovedløpet kom rett godt over 5000 løpere i mål, det høyeste antallet på 10 år. Bare i glansperioden 2010-2015 var deltakelsen både i hovedløpet og totalt høyere med opp rundt 8000 i BB-løpet og nær 10 000 totalt.

Her er utviklingen for hvert arrangement i LøpeBirken etter pandemien:

2022 2023 2024 2025 Arrangement Påmeldt Fullført Påmeldt Fullført Påmeldt Fullført Påmeldt Fullført UltraBirken løp 113 73 158 134 301 245 355 292 Birken fjellmaraton 132 97 133 120 254 216 355 314 HalvBirken løp 678 533 875 728 1153 973 1456 1215 Birkebeinerløpet 3017 2329 3302 2776 4684 4032 5967 5127 UngdomsBirken løp 209 151 243 227 296 258 312 271 Birken 5 km/7,5 km 112 78 101 90 181 149 199 167 BarneBirken løp 252 252 359 359 701 701 700* 700* Totalt 4513 3513 5171 4434 7570 6574 9344 8086

PS! For 2025 er det foreløpige tall hentet ut fra start- og resultatlistene. (* Stipulerte tall for BarneBirken)

Det gikk slag i slag med puljestarter på Birkebeinerens skistadion fram til kl 12.40 lørdag. Her er det løperne i pulje 1 som legger av gårde. (Foto: Rolf Bakken)

Utfordringer i varmen

Det var strålende sol fra morgen til kveld for deltakerne i alle de sju arrangementene, Birkebeinerløpet, HalvBirken, UltraBirken, Birken fjellmaraton, Birken Aktiv mot kreft-løpet, UngdomsBirken og BarneBirken, som samlet hadde over 9000 påmeldte.

Med over 25 grader ut på ettermiddagen ble det ikke overraskende flere tilfeller av dehydrering enn normalt. Noen måtte vente lenger enn ønskelig før de fikk hjelp, men helgigvis er det ikke meldt om noen alvorlige tilfelller. Det ble også tomt for vann (men ikke drikke) på enkelte av drikkestasjonene, noe Birken-arrangørene beklager sterkt og vil ta lærdom av. Noen merkejegere ble nok også snytt for årets mål etter at merketidene undeveis og ved målgang var regnet ut feil.

Stemningen i godværet både ute i løypa og i målområdet var det imidlertid ingen ting å si på, og for arrangørene er det ekstra gledelig med mange debutanter og at veksten er aller størst i aldersgruppen 25–40 år.