Det siste der er vel både bra og litt synd. Bra for arrangører og litt mindre bra for oss løpere som nå ikke lenger kan sitte på gjerdet for lenge og vente med påmeldinger.

Det viktigste er vel uansett at flere faktisk løper – selv om det fortsatt er veldig få som løper. I mine øyne er den store forskjellen at det nå er flere yngre som løper, og enda gøyere er det at det er mange yngre jenter / kvinner som har funnet løpingen. Det hadde jo vært veldig moro å finne ut hvorfor disse yngre kvinnene startet med løping. Jeg antar at noe har med at det er trendy å være litt sporty, og at løping er den mest trendy måten å være sporty på.

Farger og tilbehør

De store varemerkene innen idrett vet å kjenne sin besøkelsestid de også, med mye farger og tilbehør både på sko og klær. En viktig greie nå er jo løpevesten. Bruken av den har eksplodert ordentlig, og en person løpende med løpevest er ganske normalt nå for tiden.

De store løpene som har litt data på deltakerne sine, forteller også om trenden der snittalderen går ned og at det er med flere kvinner enn før. Det kan se ut som vi godt voksne blir færre, uten at det bekymrer meg veldig. Bortsett fra at jeg gjerne skulle sett noen analyser på hva de godt voksne gjør i stedet. Eller er det fremdeles like mange veteraner som løper, bare at det ikke har vært den samme økningen blant dem som i de yngre klassene?

Kø av syklister

Spørsmålene jeg får går altså mest på løpebølgen, men for meg som er litt over snittet interessert i å følge med på hva folk gjør, så har jeg sett at også sykkel er litt i skuddet.

Men der blir ikke fokuset så stort all den tid de store sykkelkonkurransene ikke finnes. Det er nok mange grunner til det, men mye går helt klart på det med kompleksiteten i å arrangere, særlig i forhold til sikkerhet og bruk av veinettet.

Uansett, også her ser jeg stadig flere unge kvinner. Jeg bor ganske nær et travelt område for sykling, nemlig Maridalen, og det er ganske fascinerende å se at det til tider er en kø av syklister på vei inn i Maridalen. Veldig ofte er det unge kvinner i gruppe.

Mange faktorer

Men hvor lenge skal alt dette fortsette å vokse? Akkurat det tipper jeg mange i denne bransjen lurer litt på, og her er jo faktorene utrolig mange! Det går jo bare ikke på hva vi som mennesker gjør, men også alt som foregår rundt oss. Den kloden vi lever på har jo utfordringer i alle retninger per nå, som på sikt kan avgjøre mye.

Og ikke minst pris. Pris på utstyr, pris på løp, tilgang på utstyr, restriksjoner på å arrangere osv.

Jeg har ikke svaret, men håper at alle ser på det å være i bevegelse som en bra ting, både fysisk og mentalt. Jeg tror det vil være et stort behov for bevegelse fremover, for å få litt «fri» fra alt som nå foregår i verden.

Jeg håper at du som medlem, bruker litt tid på bevegelse i sommer. En kropp i balanse, både fysisk og mentalt, skaper automatisk noe bra for deg – og alle rundt deg.



God sommer!



Tim Bennett

President i Kondis