Starten går ved grendehuset lørdag 7. september kl. 14, mens trimmere uten tidtaking kan legge ut på en tur i grenseland fra kl. 13. Det er premier til de tre raskeste i dame- og herreklassen og ellers mange flotte trekningspremier. Premieutdelingen foregår i Støa grendehus kl. 16. Påmelding frem til løpsdagen kl. 13, gjerne via e-post til stoagrendelag@gmail.com, evt SMS til 922 61 101. Startkontingent på 200 kr betales ved oppmøte med kort eller vipps. Halv pris for for 12-16 åringer.

Det blir garantert god stemning i Støa Grendehus når premiene skal deles ut for jubileumsutgaven på lørdag. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Minitrimmen er barneløpet for barn under 12 år og er på 1500m. Starten går kl 15.30. Det er medaljer til alle. Påmelding før kl. 15 og startkontingenten er 50 kr. Forøvrig arrangerer Støa Grendelag hesteskokasting fra kl. 13 og har kiosksalg.

2023-utgaven ble vunnet av Emil Hagevik Bakke fra OSI som tok sin andre seier å rad i løpet på 34:39. Mona Ryen, Trysil Helse og Trening vant kvinnneklassen på 43:45. Løpet hadde i fjor 69 deltakere, den største oppslutningen på 10 år, men har selvsagt plass til mange flere på de brede skogsbilveiene og “grenseløst” fine barnålstiene.

I Grensetrimmen kan man både krysse syregrensen og riksgrensen. (Foto: Stefan Nicolaisen)

