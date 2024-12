Den ugandiskfødte Londoneren Deo Kato var i gang med dag 466 av sitt 14500 kilometer lange løp fra Cape Town til London, da han var i kontakt med nettstedet The Running Channel i slutten av oktober. Tidligere samme dag løp han 37 kilometer, og planen var å fortsette i samme tempo daglig for å nå målet sitt 22. desember, på dag 518 av denne utrolige reisen.

For Deo handler løpet om å belyse historien om menneskelig migrasjon fra Afrika og inspirere neste generasjon til å tro at alt er mulig. Men erfaringene hans har også gitt ham en førstehåndsforståelse av de enorme utfordringene mange migranter står overfor.



Katos bolig underveis. (Foto: Privat / Deo Kato)

Fra naturens luner til fengsel i Sør-Sudan

Turen har tatt ham gjennom Afrika, fra vinteren i Sør-Afrika til den stekende ørkenheten i Botswana og den intense regnsesongen i Tanzania, hvor han slet med matforgiftning. Til tross for utfordringene beskriver han Øst-Afrika som ideelt for løping. Der erfarte han ofte at lokale folk stilte opp og løp sammen med ham mens de heiet ham videre, men da han nådde Nord-Afrika snudde stemningen.

- Den mest brutale hindringen var å bli arrestert og satt i fengsel, forteller Deo til The Running Channel.

På dag 315 ble han og sjåføren hans, Molundo, fengslet i Sør-Sudan, et land han opprinnelig ønsket å unngå. Etter 11 dager i "Mosquito House"-fengselet, ble de overført til et annet fengsel i Juba, hvor forholdene var enda verre.

- Det tyngste for meg var at familien min ikke visste hvor jeg var, sier han. Partneren hans, Alice Light, hadde registrert ham som savnet.

Da de ble løslatt, fikk de ingen forklaring på hvorfor de hadde blitt arrestert. Opplevelsen ga Deo en dypere forståelse av utfordringene migranter møter.

- Å bli bedt om å dra tilbake dit du kom fra er én ting, men å bli fengslet uten å vite når eller om du blir løslatt, er noe helt annet, sier han.





To viktige eiendeler på turen. (Foto: Privat / Deo Kato)

Alene gjennom Europa

Fra Athen fortsatte Deo uten støtteapparat, med alt han trengte pakket i en 15 kilo tung ryggsekk.

- Det var rolig, men ensomt, sier han. I Sentral-Europa fikk han mer støtte, inkludert nytt vinterutstyr. Der opplevde han også at mange ønsket å løpe sammen med ham, slik som var tilfellet i Øst-Afrika.

Nå på senhøsten har han krysset alpene og er i ferd med å bevege seg gjennom Tyskland med kurs mot Luxembourg og Belgia. Han planlegger å ankomme Calais 18. desember, besøke et flyktningsenter der, og deretter krysse kanalen over til England. De siste dagene inkluderer 47 kilometer daglig, før finalen - 20 kilometer fra Greenwich til Hammersmith Studios den 22. desember.



En camp i Albania. (Foto: Privat / Deo Kato)

- Ingenting er umulig

Til tross for utfordringene underveis, ser Deo på reisen som en kilde til inspirasjon.

- Jeg har møtt så mange fantastiske mennesker underveis, og det er det som motiverer meg, forteller han til The Running Channel.

Planene videre er å skrive en bok om reisen, samt en barnebok for å formidle historien om menneskelig migrasjon til unge.

- Jeg håper å inspirere dem til å se at ingenting er umulig, sier han.



Deo Kato på veien i Slovenia, like ved Ljubljana. (Foto: Privat / Deo Kato)

Har samlet inn over 420.000 kroner

Ønsker du å støtte Deo Kato og lese mer om prosjektet? Besøk hans GoFundMe-side og bidra til å fullføre hans fantastiske reise. Der kan du samtidig se at han til nå har samlet inn i overkant av 30.000 britiske pund, som tilsvarer rundt 421.000 norske kroner. Totalt har 980 mennesker donert til formålet.

Kilde: The Running Channel