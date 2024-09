Løpet byr på en inkluderende atmosfære, og du kan velge mellom 5 eller 10 kilometer – enten du ønsker å løpe eller gå.



Norges hyggeligste jenteløp

KK-mila er kjent for å være et lavterskelløp som samler kvinner i alle aldre. Ved målgang venter en fantastisk goodiebag, bobler og selvfølgelig en flott medalje. Det er inkludert alt i startkontingenten, noe som gjør dette til et populært valg blant både mosjonister og treningsentusiaster.

Som Sofie Kjos Bergum, vinneren av 5-kilometeren i 2022, sa etter fjorårets løp:

- Det er utrolig gøy å løpe KK-mila! Stemningen både før og etter løpet var fantastisk, og heiingen underveis fra Birkelunden mannskor løftet hele opplevelsen.



Løyper for alle

Deltakerne kan velge mellom to distanser: 5 eller 10 kilometer. Begge løypene starter og slutter på ikoniske Bislett stadion, men går i ulike traseer. Den korteste distansen går gjennom Sagene og tilbake til St. Hanshaugen, mens 10-kilometerløypa tar deltakerne langs Akerselva og Voldsløkka. Løypene er kuperte, så det gjelder å forberede seg på noen tøffe motbakker.

Anette Killerud Ødegård, som vant 10-kilometeren i 2022, delte sin erfaring:

- Det var noen harde motbakker underveis, men jeg er fornøyd med å ha løpt på under 40 minutter. Det var virkelig en utfordrende og morsom opplevelse!



Løypa på 5-kilometeren





Løypa på 10-kilometeren



Full sommerstemning

September har hittil levert et sommervær som selv juli er misunnelig på. Værmeldingen for løpsdagen ser også lovende ut. Med klarvær og temperaturer som stiger opp mot 25 grader på ettermiddagen, vil deltakerne kunne nyte optimale perfekt sommervær. Men det blir nok kanskje svettefest.

Uansett om du ønsker å løpe på tid eller bare fullføre med et smil, er KK-mila en dag for fellesskap, glede og mestring.



Se videoreportasjen vår fra 2022



Mer informasjon

KK-milas nettside