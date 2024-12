Gjennom Kondisløpets kilometersanking ønsker vi å motivere til trening over en lengre periode.

Det er ingen premie til vinnerne, men alle som registerer minst 400 kilometer innen den eller de grenene de er påmeldt, blir med i trekningen av flotte premier.

Gjør et kvantesprang på resultatlista

Dersom du har oversikt over hvor mange kilometer du har sanket så langt i år, kan du ta med alle du har tilbakelagt så langt i 2024 selv om du melder på i dag.

Etter påmelding vil du motta en e-post med en lenke til et skjema hvor du kan registrere resultatene dine. For hver gang du oppdaterer resultatene, vil du endre din plassering på resultatlista. Ved å melde på i dag, kan du dermed gjøre et kvantesprang på resultatlista.

Dette kan du vinne

Vi har følgende uttrekkspremier som trekkes blant alle som har registrert minst 400 kilometer innen sin gren:

3 par Mizuno løpesko til en verdi av 2.100 kroner

4 gavekort på løpesko fra HOKA til en verdi av 2.500 kroner

2 gavekort fra Sportsmaster på 500 kroner

5 Pressio kompresjonstights fra Smart4u

I tillegg trekker vi to Kondis løpesekker blant de som har meldt på med Team Kondis som en del av lagsnavnet.

Les mer om kilometersankingen på Kondisløpets nettsider og meld deg på du også!



Hoka løpesko: Vi trekker til sammen seks par Hoka løpesko blant deltakerne i de to konkurransene. (Foto: Bjørn Johannessen)

Siste frist for å melde på er: 31. desember 2023

Siste frist for å legge inn resultater er: 5. januar 2024