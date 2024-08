I tillegg kan deltakere utfordre seg i Saksumdal 17K, som går i samme trasé som de første 17 kilometerne av ultraløpet.



Saksumdal Ultra - 50 km i naturskjønne omgivelser

Saksumdal Ultra, som ble arrangert for første gang i 2022, har raskt etablert seg som et av Innlandets mest spennende terrengløp. Løpet går gjennom 50 kilometer av variert terreng, hvor deltakerne får oppleve alt fra teknisk krevende stier til skogsbilveier og grusveier. Løypa er utformet slik at første halvdel byr på de største utfordringene, med en teknisk krevende start på 15 kilometer, etterfulgt av et parti på tre kilometer med grusvei, før deltakerne igjen møter sti og skogsbilvei. En av de mest spektakulære delene av løypa er passeringen gjennom Flokofallet, Lillehammers høyeste fossefall.

Det er ingen sperretider i ultraløpet, og løperne vil ha tilgang til tre matstasjoner underveis, plassert ved omtrent 17, 28 og 40 kilometer. Her kan de fylle på med energi fra saft, bananer, lefser, chips og vann, før de fortsetter mot mål. Ved målgang venter en velfortjent burger.





Mange av stiene er av teknisk karakter, så er må man holde konsentrasjonen. (Foto: Arrangøren)



Saksumdal 17K - En kortere, men utfordrende runde

For de som ønsker en kortere, men likevel utfordrende løype, arrangeres Saksumdal 17K for andre gang. Løpet følger den samme traséen som de første 17 kilometerne av ultraløpet, og byr på mye teknisk terreng og stier som krever både fokus og styrke.



Saksumdal Opp - Motbakkeløp i tradisjonens tro

Motbakkeløpet Saksumdal Opp arrangeres i år for sjette gang og har blitt en fast tradisjon for mange. Løpet tar deltakerne gjennom 380 høydemeter på en 4 kilometer lang trasé, noe som gjør det til en tøff utfordring for de fleste. For de som ønsker å ta det litt roligere, finnes det også en egen mosjonsklasse uten tidtaking.

Det blir premier til de raskeste, medaljer til alle og masse flotte uttrekkspremier. Med både konkurranseklasser og mosjonsklasser ligger alt til rette for en skikkelig løpefest i Saksumdal.





Mer informasjon

