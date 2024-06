Sommerløpet i Kristiansand ble første gang arrangert i 2012 og hadde da 324 deltakere på halvmaraton og 734 på 10 km. Med over 1000 deltakere i debutløpet kan en godt si at arrangementet fikk en flying start.

Siden har Sommerløpet blitt en tradisjon som skaper mye bevegelsesglede både i Kvadraturen og omkringliggende strøk i Kristiansand. I fjor fullførte 1552 løpere enten halvmaraton, 10 km, 5 km eller barneløp, og påmeldingen i år indikerer at det vil bli en kraftig økning i antall påmeldte.

Arrangøren inviterer også til pastaparty fredag klokka 18 og Live Podcast med Breaking Marathon Limits klokka 20.

Sommerløpet har kvalitetsløpsavtale med Kondis, noe som blant annet betyr at alle Kondis-medlemmer får rabatt på startkontingenten (80 kroner på halvmaraton og 40 kroner på de kortere distansene).

Løypene på halvmaraton, 10 km og 5 km er kontrollmålte, og siden de er nokså flate og lettløpte vil det være fullt mulig å oppnå gode tider.

Værmeldingen ser i skrivende stund temmelig regnvåt ut, men sola er kjent for å bryte gjennom på kort varsel på Sørlandet, så enda er det mulig at det kan bli både Sommerløp og sol.





10 km-løypa snor seg rundt Kvadraturen og tar også en tur ut på Odderøya og over til Lund-sida.







Sjøl i regnvær kan Sommerløpet være en festlig opplevelse. (Foto: Anders Jensen / Sommerløpet)