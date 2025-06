Det norske Fjellmaraton hadde i fjor litt over 1300 påmeldte og vel 1200 deltakere som fullførte en av de fem distansene i et helt fantastisk sommervær med Jotunheimen som kulisser.

Maratonvinner Ådne Skogsbakken fra Søndre Land IL alene i tet på Valdresflya i sola i fjor. (Foto: Rolf Bakken)

Medvind og 500 hm nettofall på halv

Årets utgave ser også ut til å bli begunstiget med sol men en kjøligere værtype. Løperne kan imidertid regne med å få hjelp av vinden som vil ble merkbar fra norvest, altså i ryggen i store deler av traséen som for maratonløperne strekker seg fra Besstrond over Valdresflya og ned til Beitostølen. Halvmaratonløperne vil nok få det luftig og kjølig når starten går på Flya på 1400 moh. med 3 grader, men med 8-10 sekundemeter vil det gå nok gå unna fra start med hjelp av både høydemetere og vind.

Nesten halvparten på halvmaraton

Som vanlig er det halvmaraton som er den mest poulære distansen med over 800 påmeldte fulgt av den 7 km lange Miniton fra Båtskaret med ca. 550 deltakere så langt. 111 er påmeldt til maraton og vel 200 på terrengalternativene Fjellbukken og Fjallgeita (uten tidtaking) på 10 km. Barna har også sitt eget løp, Fjelltassen, på den siste slake kilometeren ned til sentrum av Beitostølen.

Etteranmelding fram til bussavgang

Orinær online-påmelding er stengt, men det er mulighet for å etteranmelde seg ved startnummerutdelingen både fredag og på løpsdagen helt fram til bussavgang mot et tillegg på kr 200 for maraton og halvmaraton og kr 100 for miniton og Fjellbukken/Fjellgeita. Arrangøren gjør oppmerksom på at det kan være begrensing på antall plasser på de distanser som krever busstransport.

I fjor kom det 470 til start på halvmaraton, inkl. to rullende. I år blir det nesten dobbelt så mange. (Foto: Rolf Bakken)

