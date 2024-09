De to jentene fikk samme tid, men seieren ble tildelt Tuva Anna Isabell Forsbacka.

Amanda Rørvik forsvarte fjorårets gull på 800 meter under UM. Nå vant hun J16.

I klasse J-18-19 i UM var det ikke tvil om at Runar-løperen Selma Alison Boesen Skisaker hadde bestemt seg for å vinne.

Lambertseter-løperen har tydeligvis noen flere gir i motoren enn konkurrentene, for dette var en spurt det luktet svidd av.

Klar seier til Lars Johansson Hauge fra SK Vidar, bak ham fulgte to Lørenskog-løpere, Sondre Søgård Lehmann og Lukas Buncic.

Det var stor oppslutning om 800 meter i UM, og spesielt i klasse G-18-19. Det måtte fire heat til for å kåre en ungdomsmester.

Lier-gutten Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad, som nå konkurrerer for Ull/Kisa, gikk for tre gull i UM i helgen.

På UM ble det et rollebytte i forhold til U-18 EM. Denne gangen til fordel Tuva Alme som vant 3000 meter.

Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson vant som ventet 3000 meteren på UM. Det var like lite overraskende som at Mathea Lægran ble nummer to.

I klasse J18-19 ble det hun som gjorde mesteparten av jobben som fikk den sure fjerdeplassen.

Det var 25 ungdommer på startstreken da det skulle kjempes om UM-medaljer på 2000 meter i G15, som er den yngste klassen i et UM.

Philip Guldbrandsen spurtslo sin treningskompis i Ull/Kisa Lukas Buncic på 3000 meter i gutter 17 klassen. Gullvinneren var tre sekunder over pers da han vant på 8.26,35.