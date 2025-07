Med mottoet ‘Heroes of Tomorrow’ ønskes Europas beste friidrettsutøvere velkommen til Bergen for å konkurrere om EM-titlene for U23-klassene.

Dette er utøverne som vi kommer til å høre mer om i årene som kommer, og for dem som blir tatt ut er nok dette en drøm som går i oppfyllelse. Etter mange år med trening og forberedelser skal man nå få prøve seg i konkurranse mot Europas beste, på en idrettsscene som vises frem for hele verdensdelen.

Norges Friidrettsforbund har nå tatt ut de utøverne som skal representere Norge, på hjemmebane. Noen av dem bor til og med i Bergen. Kondis presenterer her dem som skal delta i de lengste løpsøvelsene, altså fra 800 meter og oppover.

De norske kvinnene

Anne Gine Løvnes, IK Tjalve

Anne Gine Løvnes (Foto: Bjørn Johannessen)

Øvelse på U23-EM: 1500 meter

Årets norgesmester på 1500 meter innendørs. Satte i fjor ny norsk U23-rekord på en engelsk mil. Har 800-meter bestetid på 2:03,09. Dette er tredje beste tid blant norske kvinner i år.

Nora Haugen, Sandnes IL

Nora_Haugen. (Foto: Arne Dag Myking)

Øvelse på U23-EM: 800 meter og 4x400 meter stafett.

En av de gode norske 800-meterløperne i Norge, med pers på 2,02,68 fra i fjor. Fra sin base i USA leverer hun gode tider på både 800 meter og kortere distanser.

Malin Hoelsveen, Raufoss Idrettslag Friidrett

Malin Hoelsveen (Foto:Samuel Hafsahl)

Øvelse på U23-EM: 800 meter.

Malin Hoelsveen er allerede en merittert utøver, og hun driver både med ski og løping. Europamester på 800 meter i U18-EM i 2022. Satte norsk juniorrekord på 800 m under Boysen Memorial i 2024. Deltok på det norske laget i U20-VM i fjor.

Ingeborg Østgård, IK Tjalve

Ingeborg Østgård. (Foto: Samuel Hafsahl)

Øvelse på U23-EM: 1500 meter.

Beste norske kvinne på 1500 meter i både 2024 og 2023, med pers på 4,08,84, fra et stevne i Tyskland i slutten av juni i år. Europamester på 1500 meter i U20. Mange NM-titler.

Marte Hovland, Ullensaker/Kisa IL

Marte Hovland. (Foto: Einar Børve)

Øvelse på U23-EM: 1500 meter.

På nivå med de som er nevnt over her. Hadde 5. beste 1500-metertid i Norge i fjor, i år har hun den 4. beste, i et sterkt selskap av gode norske mellomdistanseløpere. Løp finale på 1500 meter i U20-VM i fjor.

Maiken Homlung Prøitz, IK Tjalve

Maiken Homlung Prøitz. (Foto Samuel Hafsahl)

Øvelse på U23-EM: 5000 meter.

Var ungdomsmester på 3000 meter i 2022. Konkurrerer på 1500 meter og lengre distanser.



Anna Nordengen Sirevåg, Sportsklubben Vidar

Anna Marie Nordengen Sirevåg. (Foto: Samuel Hafsahl)



Øvelse på U23-EM: 5000 meter.

Har hatt norsk årsbeste på 5000 meter i U23-klassen de siste to årene. Satte personlig bestetid til 15,58,30 på et stevne i mai i år. Konkurrerer på distanser fra 800 meter og oppover.



Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg, Ranheim Idrettslag

Sigrid Bjornsdatter Wahlberg. (Foto: Arne Dag Myking)



Øvelse på U23-EM: 800 meter.

Konkurrerer både 800 og 1500 meter, øvelser der hun har vært ungdomsmester i begge. Er blant de beste 800-meterløperne i landet, litt bak de aller beste. Har løpt 800 meter på 2,05,97 denne sesongen.

Dina Lidahl Lillejordet, Strindheim IL

Dina Lidahl Lillejordet. (Foto: Samuel Hafsahl)

Øvelse på U23-EM: 10000 meter

Skiløper med fortid i friidrett som det siste året har satset på langdistanse. Løp Bislettmila i år på 34,37,82, som er en sterk tid av en juniorløper.



Bethine Riise Carlsen, Varegg IL

Bethine Riise Carlsen. (Foto: Samuel Hafsahl)

Øvelse på U23-EM: 10000 meter

Har drevet med friidrett siden 2023. Debuterte på 10000 meter bane i år, på gode tider, alle på 35-tallet.

Anine Dyrdal, Varegg IL

Anine Dyrdal. (Foto: Samuel Hafsahl)

Øvelse på U23-EM: 10000 meter

De første friidrettsresultatene er registrert i fjor, så Anine er ganske fersk med baneløp, men har i likhet med treningsvenninne Bethine Riise Carlsen vist gode resultater på 10000 meter, både i år og i fjor.

Thea Charlotte Knutsen, Varegg IL

Thea Charlotte Knutsen. (Foto: Arne Dag Myking)

Øvelse på U23-EM: 3000 meter hinder.

Thea har gjort gode løp både i terreng, fjell og på bane. Thea Charlotte Knutsen var best av de norske i U20 under EM i terrengløp i 2023, der hun tok en 10 plass. Regjerende juniornorgesmester på 3000 meter.

De norske mennene

John Petter Stevik, IL Gular

John Petter Stevik. (Foto: Arne Dag Myking)

Øvelse på U23-EM: 800 meter.

800-meterspesialist som hvert år har forbedret sin bestetid på distansen. I år perset han med 1,47,77 på et stevne i slutten av juni. I årets Trond Mohn Games ble han best av de norske på distansen, under vanskelige forhold.

Ole Jakob Høsteland Solbu, Ås Idrettslag

Ole Jakob Høsteland Solbu. (Foto: Bjørn Johannessen)

Øvelse på U23-EM: 800 meter.

Ole Jakob Høsteland Solbu har solide meritter å vise til som 800-meterløper, sin unge alder til tross. Han har den femte beste tiden på distansen i den norske statistikken, og han har løpt finale i EM for seniorer. Mange titler, blant annet norgesmester på 800 meter i 2023.

Andreas Fjeld Halvorsen, Ullensaker/Kisa IL

Andreas Fjeld Halvorsen. (Foto: Samuel Hafsahl)

Øvelse på U23-EM: 5000 meter.

Andreas Fjeld Halvorsen er noe så sjeldent som en norsk verdensmester i U20, etter at han i fjor vant 3000 meter i U20-VM i Peru. Han vant sølv på 1500 meter og 3000 meter under U18-EM i friidrett i 2022 i Jerusalem. Andreas er høyt oppe på de norske seniorstatistikkene både på 1500, 3000 og 5000 meter.

Andreas Fjeld Halvorsen ble i fjor tildelt Kondis sin gullsko som Norges beste junior langdistanseløper.

Vetle Farbu-Solbakken, IL BUL

Vetle Farbu-Solbakken. (Foto: Samuel Hafsahl)



Øvelse på U23-EM: 1500 meter og 5000 meter.

En av de gode norske juniorløperne på mellomdistanse. Har i år levert gode resultater på både 1500, 3000 og 5000 meter.



Mikkel Blikstad Thomassen, IK Tjalve

Mikkel Blikstad Thomassen. (Foto: Samuel Hafsahl)

Øvelse på U23-EM: 1500 meter

Sterk løper som har spesialisert seg på 1500 meter og lengre distanser. Har i år konsentrert seg om 1500 meter, der han har persen på 3,41,95 fra Bislett Games i fjor.



Vegard Warnes, Svorkmo N.O.I.

Vegard Vesterhaug Warnes. (Foto: Thomas Patey)



Øvelse på U23-EM: 10000 meter

Mellom- og langdistanseløper med mange gode resultater. Under Drammen 10k i år satte han pers på 10 km med 28.33, noe som ga som resultat at Vegard Warnes står som nummer fire på årets 10-kilometerstatistikk, etter tre topp elite seniorer.

Abdullahi Dahir Rabi, IL BUL

Abdullahi Dahir Rabi. (Foto: Arne Dag Myking)



Øvelse på U23-EM: 10000 meter

Supertalent som har gjort topp prestasjoner både på bane, terreng og gateløp. Tok i fjor den norske rekorden på 5 km gateløp. Har blant annet vunnet terrengløpet Warandecross i Nederland, i tillegg til NM terrengløp og annet.

Løp i slutten av juni 10000 meter bane på 28,57,0 i Tyskland.

Abdullahi Dahir Rabi ble av Kondis kåret til årets norske juniorløper i 2021

Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett

Vebjorn Hovdejord. (Foto: Arne Dag Myking)

Øvelse på U23-EM: 3000 meter hinder

To ganger juniornorgesmester på 3000 meter hinder. Har personlig bestetid på 10000 meter på

29,24,95. Flere gode resultater på mellom- og langdistanse