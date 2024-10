Både Connie Schneider, Rolf Bakken og Karin Mathilde Morstad på bildet vant hvert sitt par løpesko da premiene ble trukket i dag. Alle tre er for tida på treningsleir med Kondis i Portugal, og ble både overrasket og svært glade da de fikk beskjed om å møte opp til fotografering som vinnere av to par Sauconysko og et par fra HOKA.

Totalt var det ti par løpesko som skulle finne sine eiere i lotteriet. Tre fra Mizuno, to fra HOKA, og fem fra Saucony. I tillegg har vi to gavekort fra Sportsmaster, fem kompresjonstights fra Pressio, og to Craft refleksvester fra Kondis sin profilbutikk.

Her er en oversikt over vinnerne:

Premie Vinnere Mizuno løpesko til en verdi av 2100 kr Ingvil Huseby Mizuno løpesko til en verdi av 2100 kr Pedram Nadim Mizuno løpesko til en verdi av 2100 kr Tina Klaussen Gavekort fra HOKA på 2500 kr Karin Mathilde Morstad Gavekort fra HOKA på 2500 kr Terje Ludvigsen Saucony løpesko Rolf Bakken Saucony løpesko Våril Bendiksen Saucony løpesko Ole Hansen Saucony løpesko Connie Schneider Saucony løpesko Jon Arne Skrove Pressio kompresjonstights Sissel Kamsvåg Pressio kompresjonstights Ragnhild Liaskar Pressio kompresjonstights Christoffer Økland Oftedal Pressio kompresjonstights Florian Stroth Pressio kompresjonstights Line Viola Hvammen Gavekort på 500 kroner fra Sportsmaster Pia Gjessing Gavekort på 500 kroner fra Sportsmaster Anita Gjerde Davidsen Team Kondis refleksvest, Craft Karin Bekkevold Pedersen Team Kondis refleksvest, Craft Katarina Halvorsen

Vi gratulerer alle vinnerne!

Det er fortsatt mulig å være med på Kondisløpet og vinne flotte premier. Høydemetersankingen er avsluttet, men påmeldingen er fortsatt åpen både for Kondisløpets kilometersanking på årsbasis og Kondisløpets romjulsmaraton. Melder du på kilometersankingen nå, kan du også legge inn alle kilometerne du har sanket hittil i år. Løpene kan løpes hvor du vil i perioden de arrangeres.