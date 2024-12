Kondisløpets romjulsmaraton arrangeres i romjula. Dette er et virtuelt løp du kan løpe hvor og når du vil i romjula. Når du har meldt deg på, vil du motta en e-post som bekreftelse. I denne vil du også finne en lenke til din side i påmeldingssystemet. Her finner du en beskrivelse på hvordan du selv legger inn hvilken tid du løp på i konkurransen. Så snart du har lastet opp resultatet ditt, vil det bli synlig på resultatlista.

Om du ikke ønsker å ha tida di synlig på resultatlista, kan du velge å kun registrere at du har fullført. Du vinner da ikke løpet, men du blir med i trekningen av uttrekkspremier.

Distansene

Vi tilbyr distansene 5-kilometer, halvmaraton og maraton. Du kan selv bestemme hvor mange distanser du vil melde på.

Ettersom Kondisløpets romjulsmaraton er et virtuelt løp du kan løpe hvor og når du vil, kan dette lett kombineres med andre løp du måtte løpe i romjula. Har du fullført et maratonløp i Ski, kan du for eksemel legge inn resultatet du oppnådde her også på Kondisløpets resultatliste.

Premiene

Beste kvinne og mann på halv- og helmaraton får et gavekort på HOKA-løpesko til en verdi av 2.500 kroner, mens beste kvinne og mann på 5-kilometer mottar et par Mizuno-løpesko til en verdi av 2.100 kroner.

I tillegg har vi et par Mizuno-løpesko til en verdi av 2.100 kroner som uttrekkspremier. Vi trekker også fem par Pressio kompresjonstightser fra Smart4u.

Fra Sportsmaster har vi fått to gavekort på 500 kroner.

Uttrekkspremiene over trekker blant alle som har deltatt uavhengig av hvilken tid de har løpt på. I tillegg vil alle som melder på løpet med Team Kondis som en del av lagsnavnet, motta en Craft refleksvest med Team Kondisløpetrykk.

Her kan du lese mer om Kondisløpets romjulsmaraton og melde deg på.